Thay đổi lớn ở giải đấu có Ronaldo

Truyền thông Saudi Arabia cho biết ban tổ chức Saudi Pro League sẽ cho phép mỗi đội đăng ký 10 cầu thủ nước ngoài và không giới hạn độ tuổi từ mùa 2025/26. Điều này sẽ tạo động lực lớn cho các đội bóng Saudi Arabia trong việc thu hút các ngôi sao hàng đầu thế giới.

Trước đây, giải đấu quy định tối đa 7 cầu thủ nước ngoài trong một đội, sau đó được mở rộng lên 8 ngoại binh để khuyến khích sự xuất hiện của các ngôi sao từ khắp nơi trên thế giới.

Trong mùa giải vừa qua, ban tổ chức Saudi Pro League cho phép mỗi đội được đăng ký 8 cầu thủ không có quốc tịch châu Á và thêm 2 cầu thủ nước ngoài dưới 23 tuổi.

Những thay đổi này không chỉ nhằm nâng cao chất lượng giải đấu mà còn khẳng định tham vọng của Saudi Arabia trong việc biến giải đấu của họ thành một trong những giải đấu hàng đầu thế giới.

Al Ahli, đại diện của Saudi Arabia, xuất sắc lên ngôi tại AFC Champions League Elite mùa vừa qua. Thành công của CLB này nhờ vào tài năng của dàn sao đến từ châu Âu như Ivan Toney, Roberto Firmino, Edouard Mendy và Riyad Mahrez.

Kể từ khi Cristiano Ronaldo gia nhập Al Nassr vào tháng 1/2023, bóng đá Saudi Arabia có bước chuyển mình lớn. Sự xuất hiện của CR7 mở đường cho hàng loạt ngôi sao khác đến quốc gia này thi đấu, bao gồm Karim Benzema, Neymar, N'Golo Kante và nhiều cầu thủ nổi bật khác như Ruben Neves, Galeno hay Milinkovic-Savic.

Kỳ chuyển nhượng hè tại Saudi Arabia sẽ mở vào ngày 20/7 và kéo dài đến ngày 10/9. Đây sẽ là cơ hội để các CLB Saudi Arabia bổ sung lực lượng và cạnh tranh cho mọi danh hiệu mùa tới.

Mục thể thao giới thiệu cuốn sách “The Special One: The Secret World of Jose Mourinho” của tác giả Diego Torres được xuất bản năm 2014. Cuốn sách này nói về những mặt tối của HLV người Bồ Đào Nha: những mánh khóe, nỗi sợ hãi, sự tức giận, buồn đau, bị làm nhục, những cãi vã, những nỗi ám ảnh trong thời gian là HLV hay bậc nhất thế giới.