Thay đổi chưa từng có ở La Liga

Bắt đầu từ vòng 11 La Liga, các trọng tài sẽ chính thức trả lời phỏng vấn sau trận đấu nhằm tăng cường tính minh bạch theo thỏa thuận bản quyền mới.

Trọng tài tại La Liga có thể lên tiếng sau trận đấu. Ảnh: Reuters.

Thông tin trên được DAZN, một trong những đơn vị nắm giữ bản quyền phát sóng giải đấu, chính thức xác nhận sau thời gian dài ban tổ chức La Liga thuyết phục giới cầm còi.

Theo AS , bước tiến mới này bắt nguồn từ thỏa thuận đạt được hồi đầu tháng 7 giữa La Liga, Liên đoàn Bóng đá Tây Ban Nha (RFEF) và Công đoàn Trọng tài AESAF. Mục tiêu là giúp các trọng tài tại giải Hạng Nhất (Primera) và Hạng Nhì (Segunda) nâng cao tính minh bạch, đồng thời cải thiện sức hút cho các chương trình phát sóng trực tiếp.

Để đổi lại sự hợp tác này, các "Vua áo đen" sẽ được nhận thêm khoản thưởng nghe nhìn, tương tự cơ chế phân chia tài chính đang áp dụng cho các câu lạc bộ tích cực tham gia truyền thông cùng DAZN và Movistar.

Thực tế từ đầu mùa giải, giới trọng tài bắt đầu xuất hiện trong các buổi phỏng vấn trước trận đấu, tuy nhiên chỉ giới hạn với những kênh truyền hình nắm bản quyền. Đơn cử như trước thềm trận El Clasico, trọng tài Martinez Munuera đã chia sẻ trực tiếp trên sóng DAZN về việc ông luôn cố gắng tách mình khỏi áp lực dư luận và báo chí. Việc mở rộng hoạt động truyền thông này sang cả thời điểm sau trận được kỳ vọng sẽ mang lại góc nhìn đa chiều và giải tỏa những tranh cãi chuyên môn ngay khi tiếng còi mãn cuộc vang lên.

Trận đấu đầu tiên ở vòng 11 La Liga sẽ diễn ra giữa Villarreal và Espanyol vào ngày 31/10.

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