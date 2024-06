Thất bại của ‘Những kẻ theo dõi’

"The Watchers" có nhiều tiềm năng để trở thành một bộ phim kinh dị độc đáo. Song, sự non nớt của đạo diễn vô tình lãng phí những chi tiết đắt giá của tác phẩm.

Genre: Kinh dị, Bí ẩn, Thần thoại

Director: Ishana Shyamalan

Cast: Dakota Fanning, Georgina Campbell, Oliver Finnegan, Olwen Fouere...

Rating: 5.5/10

*Lưu ý: Bài viết tiết lộ một phần nội dung bộ phim

Theo những giai thoại cổ của Ireland, xưa kia, con người và tiên (Changeling) - một giống loài trong thần thoại - từng chung sống hòa thuận. Tiên là cầu nối giữa con người với tự nhiên, là người bảo vệ, bạn bè hay thậm chí bạn tình của con người.

Thế nhưng vì sợ hãi trước sức mạnh sao chép chúng, loài người nguyền rủa và trục xuất tiên khỏi xã hội. Thất bại trong cuộc chiến với con người, chúng bị cô lập, đẩy xuống lòng đất tận sâu trong những khu rừng. Dần mất đi đôi cánh lẫn sức mạnh, tiên nuôi lòng hận thù và tìm cách lấy lại tự do.

Đó là cách mà câu chuyện The Watchers mở ra.

Bỡ ngỡ của Ishana Shyamalan

Được đạo diễn bởi Ishana Shyamalan, con gái của “phù thủy phim kinh dị” M. Night Shyamalan, The Watchers (tựa Việt: Những kẻ theo dõi) chuyển thể từ tiểu thuyết của cây bút A.M. Shine. Chuyện phim theo chân cô gái trẻ Mina (Dakota Fanning) bị lạc trong khu rừng hoang sơ ở phía tây Ireland, nơi thậm chí không xuất hiện trên bản đồ.

Giữa lúc tuyệt vọng, nhân vật nhận ra mình đã bị mắc kẹt cùng ba người lạ khác, mà tất cả đều đang bị theo dõi và săn lùng bởi những thực thể bí ẩn mỗi đêm. Không ai tận mắt nhìn rõ các sinh vật đó. Nhưng chúng có thể thẩy được tất cả.

The Watchers là phim đầu tay của Ishana Shyamalan.

Mina là một cô gái người Mỹ, vì khúc mắc với gia đình mà chuyển đến sống tại Ireland. Nhiều năm về trước, sự ương bướng, nghịch ngợm của cô vô tình gây ra cái chết thương tâm của mẹ. Điều đó khiến nhân vật ám ảnh không dứt, trở nên xa cách với người chị song sinh Lucy.

Tại Ireland, Mina làm nhân viên tại một cửa hàng thú cưng. Ngày nọ, cô nhận nhiệm vụ đưa chú vẹt lông vàng tới sở thú ở Belfast. Chẳng ai ngờ xe hỏng giữa chừng, khiến nhân vật mắc kẹt giữa rừng rậm hoang vu.

Đây cũng là lúc cô gặp gỡ 3 người cùng chung cảnh ngộ, lần lượt là Madeline, Ciara và Daniel. Họ trú ẩn trong The Coop - boong ke kiên cố giữa khu rừng với một mặt kính trong suốt, nơi lũ sinh vật bí ẩn quan sát họ mỗi đêm. Những quy tắc kỳ lạ nếu muốn sinh tồn tại nơi này: Không quay lưng với tấm kính, không lại gần “hang thỏ”, không mở cửa sau hoàng hôn và không bước ra khỏi vùng sáng.

Cách nhập đề thú vị của The Watchers thành công lôi kéo sự chú ý của người xem. Công thức ăn tiền của dòng phim kinh dị/bí ẩn được tận dụng hiệu quả: "nhá hàng" những chi tiết gây tò mò tột độ. Chẳng ai biết chuyện tà quái gì giữ chân các nhân vật trong khu rừng, mục đích của những sinh vật đêm đêm rình rập hay vì sao họ là những người bị chọn...

Hàng loạt thắc mắc đánh thức trí tưởng tượng, khiến người xem phải cố gắng kiếm tìm từng thông tin trong sự căng thẳng, không kém phần phấn khích.

Bầu không khí bí ẩn được thiết lập ngay từ những thước phim đầu tiên, tạo tiền đề tốt cho những biến cố xuất hiện. Thế nhưng, nữ đạo diễn trẻ Ishana Night Shyamalan không tránh khỏi bỡ ngỡ ở lần đầu cầm trịch một dự án điện ảnh. Cô bỏ lỡ cơ hội chơi đùa với nỗi sợ của khán giả, mà sa đà vào kể lể, giải thích, khiến tác phẩm dần trở nên sến súa.

Thay vì xoáy sâu vào lộ trình cảm xúc của các nhân vật trước mối nguy hiểm, phim dành quá nhiều thời lượng diễn giải câu chuyện thần thoại - thứ vốn chỉ nên làm nền cho bí mật cần giải mã.

The Watchers cũng có những tính toán thông minh khi sử dụng chất liệu từ nhiều tác phẩm đình đám như The Blair Witch Project, The Birds hay Invasion of the Body Snatchers... Song, nhiêu đó là chưa đủ để bù đắp cho hồi 2 dàn trải với loạt tình tiết thừa thãi, làm vỡ bầu không khí căng thẳng vốn có.

Diễn xuất của Dakota Fanning là điểm cộng cho bộ phim.

Trong khi đó, bí ẩn lớn nhất của phim lại bị vạch trần quá nhanh khiến thoái trào tới sớm, làm cảm xúc của người xem trở nên hụt hẫng. Khán giả chưa kịp thấu hiểu và đồng cảm với nhân vật, hành trình của họ đã kết thúc trong vội vã, hất đổ những yếu tố hấp dẫn mà hồi đầu phim dày công gây dựng.

Chất kinh dị chưa được làm tới

The Watchers dưới bàn tay Ishana Night Shyamalan phảng phất phong cách làm phim của cha cô. Từ sắc màu tận thế với những khung hình ám xám đen lạnh lẽo và ảm đạm, cách ẩn giấu hình tượng phản diện hay những tình tiết liên hệ tới môi trường và cộng đồng...

Trong bộ phim đầu tay, nữ đạo diễn ưa chuộng những ý tưởng kỳ lạ, sử dụng nhiều twist và các hình tượng ẩn dụ khiêu khích trí tưởng tượng của khán giả. Qua đó mà phim đả động tới các vấn đề chủ nghĩa thực dân, sự lai giống hay kể cả là chiếm dụng văn hóa...

Đáng tiếc là hành trình của các nhân vật trong The Watchers lại không được xây dựng đủ sâu sắc để thông điệp truyền tải một cách trọn vẹn.

Hiệu ứng âm thanh góp công lớn cho việc xây dựng bầu không khí trong phim.

Nữ chính Mina trên hành trình “chạy trốn” khỏi quá khứ bi kịch chưa có sự thay đổi rõ nét. Những tính cách từng đẩy cô vào bi kịch vẫn còn hiện hữu, từ việc nhân vật có xu hướng chống đối, phá quy tắc, hay làm theo ý mình và bỏ mặc ý kiến của mọi người. Trong khi đó, các nhân vật phụ như Ciara hay Daniel hiện lên mờ nhạt.

Bị mắc kẹt cùng người lạ là điều kiện hoàn hảo để mỗi người trong số họ bộc lộ suy nghĩ, cá tính theo cách trực diện nhất, như cái cách Madeline nói rằng "khu rừng sẽ lôi ra những điều tồi tệ nhất trong con người ta".

Song, chính sự thiếu kết nối giữa các nhân vật khiến hành trình của họ trở nên rời rạc, lãng phí những nút thắt đắt giá của kịch bản. Cao trào phim cũng vì vậy mà kém hiệu quả, nhờ có cú twist kịp thời mới có thể níu giữ sự kiên nhẫn của người xem.

Làm phim kinh dị mà không đánh thức được nỗi sợ hãi hay ám ảnh là một nỗi thất bại. Đó cũng là thiếu sót lớn nhất của Ishana trong dự án điện ảnh đầu tay. Cô biết cách thiết lập bầu không khí căng thẳng, nhưng lại chưa thể biến nó trở thành công cụ đẩy cảm xúc khán giả lên cao trào.

Điều này khiến những cảnh phim đáng lẽ có thể gây sợ hãi lại trở nên nửa vời. Cảm xúc của khán giả cũng trở nên lưng chừng vì chất kinh dị chưa thực sự được “làm tới”.