Thành viên Big Bang mua sắm ở chợ Bến Thành

Trong clip mới đăng, Daesung chia sẻ quá trình mua sắm tại chợ Bến Thành. Ngoài trái cây, quà lưu niệm, anh mua thêm quần áo để tặng mẹ.

Daesung vừa chia sẻ vlog quay lại quá trình anh tới TP.HCM biểu diễn cách đây không lâu. Trong vlog, thành viên nhóm Big Bang bày tỏ sự thích thú khi được thưởng thức các món ăn Việt Nam như chả giò, heo quay, mì hải sản… Sau đó, anh tới chợ Bến Thành tham quan và mua đồ.

Tại đây, nam ca sĩ cùng ê-kíp mua một số loại trái cây như sầu riêng, mít… hoặc quà lưu niệm để tặng gia đình, bạn bè. Đặc biệt, thành viên nhóm Big Bang chọn mua 4 chiếc quần dáng dài, in họa tiết và cho biết sẽ dành tặng mẹ anh khi trở về Hàn Quốc.

Tour Daesung Fan Day Tour: D’s Road của Daesung diễn ra tại TP.HCM vào 6/7. Nhà thi đấu Quân khu 7, TP.HCM được lấp kín bởi lượng người hâm mộ đông đảo. Đáp lại, Daesung dành tặng khán giả những tiết mục chất lượng, lôi cuốn.

Daesung vừa tổ chức thành công concert tại TP.HCM. Ảnh: @D_lable_offcial.

Daesung sinh năm 1989, ra mắt vào năm 2006 với vai trò thành viên nhóm nhạc Big Bang (trực thuộc YG Entertainment). Trong thời gian hoạt động, Big Bang có nhiều ca khúc nổi tiếng ở không chỉ Hàn Quốc mà trên toàn thế giới. Họ được xem như nhóm nhạc tiên phong trong thể loại hip hop và giúp phong cách này phổ biến ở Kpop. Big Bang là một trong những huyền thoại, làm nên thành công của Kpop ở thị trường quốc tế như hiện tại.

Daesung cũng phát triển sự nghiệp solo từ năm 2008 với bài hát Look at Me, Gwisoon. Năm 2013, anh phát hành album solo đầu tiên tại Nhật Bản, D'scover và bắt đầu chuyến lưu diễn. Daesung kết thúc hợp đồng độc quyền với YG Entertainment vào tháng 12/2022.

Ngoài vai trò ca sĩ, Daesung gần đây xuất hiện trên nhiều chương trình truyền hình như Active King, Korea-Japan King Contest của MBN. Nam ca sĩ cũng đảm nhận vai trò MC cho chương trình tạp kỹ âm nhạc Korea- Japan Top Ten Show.