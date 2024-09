Thanh tra Bộ Công an công bố quyết định thanh tra tại tỉnh Hậu Giang

Trong thời hạn thanh tra, Đoàn sẽ thanh tra về công tác tiếp nhận, triển khai, tổ chức thực hiện văn bản quy phạm pháp luật, văn bản chỉ đạo, hướng dẫn thực hiện các quy định của pháp luật.

Chiều 26/9, Thanh tra Bộ Công an tổ chức công bố Quyết định thanh tra việc chấp hành các quy định của pháp luật trong quản lý một số ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện về an ninh, trật tự; quản lý sử dụng con dấu; quản lý căn cước, Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư và Cơ sở dữ liệu căn cước tại tỉnh Hậu Giang.

Thiếu tướng Nguyễn Xuân Hồng, Thanh tra viên cao cấp, Phó Chánh Thanh tra Bộ Công an phát biểu. Ảnh: Hồng Thái/TTXVN.

Đoàn công tác của Thanh tra Bộ Công an sẽ tiến hành thanh tra đối với Ủy ban Nhân dân tỉnh; Văn phòng Ủy ban Nhân dân tỉnh; Công an tỉnh; Sở Kế hoạch và Đầu tư; Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch; Ủy ban Nhân dân thành phố Vị Thanh; Ủy ban Nhân dân thành phố Ngã Bảy; Ủy ban Nhân dân thị xã Long Mỹ; Ủy ban Nhân dân huyện Châu Thành và một số Ủy ban Nhân dân xã, phường, thị trấn thuộc Ủy ban Nhân dân huyện, thị xã, thành phố được thanh tra, các cơ sở kinh doanh có điều kiện về an ninh, trật tự. Phạm vi thanh tra từ ngày 1/1/2021 đến thời điểm thanh tra.

Trong thời hạn thanh tra, Đoàn sẽ thanh tra về công tác tiếp nhận, triển khai, tổ chức thực hiện văn bản quy phạm pháp luật, văn bản chỉ đạo, hướng dẫn thực hiện các quy định của pháp luật về quản lý một số ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện về an ninh, trật tự; công tác thanh tra, kiểm tra, xử lý vi phạm về các lĩnh vực như: quản lý sử dụng con dấu; quản lý căn cước, Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư và Cơ sở dữ liệu căn cước; quản lý các cơ sở kinh doanh ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện về an ninh, trật tự tại địa phương.

Ông Đồng Văn Thanh, Chủ tịch UBND tỉnh Hậu Giang phát biểu. Ảnh: Hồng Thái/TTXVN.

Thiếu tướng Nguyễn Xuân Hồng, Thanh tra viên cao cấp, Phó Chánh Thanh tra Bộ Công an, nhấn mạnh cuộc thanh tra nhằm rà soát, đánh giá lại những việc làm được, thực tế ở địa phương, những hạn chế và nguyên nhân nhằm thực hiện tốt hơn trong quản lý Nhà nước đối với một số ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện về an ninh, trật tự.

Đoàn thanh tra sẽ cố gắng không làm ảnh hưởng đến hoạt động bình thường của đơn vị, địa phương, đối tượng được thanh tra; đề nghị các đơn vị, địa phương, cơ sở chuẩn bị đầy đủ tài liệu, cử người có trách nhiệm làm việc với Đoàn nhằm đảm bảo hiệu quả cuộc thanh tra.

Ông Đồng Văn Thanh, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Hậu Giang, yêu cầu, sở, ngành, địa phương, đơn vị được thanh tra chuẩn bị tốt các điều kiện theo yêu cầu để hỗ trợ thành viên Đoàn thanh tra trong suốt quá trình làm việc; chuẩn bị đầy đủ hồ sơ, sổ sách, tài liệu theo đề cương Đoàn thanh tra đã gửi cho các đơn vị.

Các cơ quan, đơn vị, cơ sở kinh doanh được thanh tra phải nghiêm túc thực hiện trách nhiệm, nghĩa vụ của mình theo quy định của pháp luật trong suốt quá trình thanh tra.

Công an tỉnh làm đầu mối phối hợp Văn phòng Ủy ban Nhân dân tỉnh và các đơn vị, cơ sở được thanh tra, kịp thời tham mưu Ủy ban Nhân dân tỉnh phối hợp, hỗ trợ Đoàn thanh tra thực hiện nhiệm vụ theo kế hoạch; phân công lãnh đạo, cán bộ chuyên môn hỗ trợ thành viên Đoàn thanh tra hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.