Thanh toán số mở ra cơ hội mới cho nhiều điểm bán tại Đà Nẵng

Sau hơn 2 tuần triển khai thanh toán số cho khách nước ngoài, nhiều điểm kinh doanh tại Đà Nẵng ghi nhận lượng giao dịch tăng, thanh toán thuận tiện.

Đà Nẵng chứng kiến sự bùng nổ lượng khách quốc tế, với hơn 4,3 triệu lượt trong 7 tháng đầu năm 2025, tăng mạnh so với cùng kỳ năm ngoái. Lượng khách tăng kéo theo nhu cầu cao về ăn uống, mua sắm, di chuyển, giải trí, đồng thời đặt ra yêu cầu trải nghiệm thanh toán liền mạch, tiện lợi, không phụ thuộc tiền mặt.

Làn sóng tiêu dùng không tiền mặt của khách quốc tế

Từ tháng 8, UBND TP Đà Nẵng và Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch TP Đà Nẵng phối hợp VNPAY triển khai giải pháp toàn diện cho du khách, doanh nghiệp và hộ kinh doanh trên địa bàn.

Ông Lê Tánh - Phó chủ tịch HĐQT kiêm Tổng giám đốc VNPAY (bên trái) và ông Lương Nguyễn Minh Triết - Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng (bên phải) tại Lễ trao Biên bản ghi nhớ hợp tác.

Để nâng cao trải nghiệm thanh toán của du khách quốc tế khi đến Đà Nẵng, VNPAY giới thiệu giải pháp ứng dụng VNPAY. Chỉ với số điện thoại nước ngoài và thẻ quốc tế sẵn có, du khách có thể đăng ký tài khoản và thanh toán bằng cách quét mã VNPAY-QR tại khách sạn, nhà hàng, cửa hàng mua sắm hay khi gọi taxi, xe ôm công nghệ mà không cần đổi tiền mặt hay mở thẻ nội địa.

Giải pháp này giúp Đà Nẵng từng bước hiện thực hóa mục tiêu trở thành điểm đến hiện đại,thông minh và thân thiện, là hình mẫu về chuyển đổi số ngành du lịch cho các địa phương khác.

Du khách nước ngoài có thể thanh toán dịch vụ tại Việt Nam bằng ứng dụng VNPAY.

Bên cạnh đó, giải pháp thanh toán VNPAY-QR, hóa đơn điện tử (VNPAY Invoice), chữ ký số (VNPAY-CA), hợp đồng điện tử VNeDoc và định danh điện tử (VNPAY eKYC) cũng được giới thiệu đến doanh nghiệp, nhằm giúp doanh nghiệp giải bài toán thanh toán, quản lý dữ liệu, tăng tính minh bạch trong quản trị và nâng cao hiệu quả điều hành. Đây cũng là nền tảng số vững chắc để thành phố thu hút dòng vốn đầu tư chất lượng và củng cố lợi thế cạnh tranh.

Dễ dàng thanh toán cho khách quốc tế

Thấu hiểu bất cập trong vấn đề thanh toán của tiểu thương và doanh nghiệp, VNPAY mang đến giải pháp mã VNPAY-QR, phù hợp mọi mô hình kinh doanh. Từ quán ăn vỉa hè, cửa hàng lưu niệm đến hệ thống bán lẻ hiện đại, chỉ cần mã QR là có thể phục vụ du khách quốc tế. Quy trình gọn nhẹ giúp tăng tốc phục vụ, nâng cao sức cạnh tranh, đồng thời giảm chi phí quản lý và rủi ro tiền mặt.

Giải pháp thanh toán VNPAY-QR phù hợp hệ thống chuỗi cửa hàng, tiểu thương và doanh nghiệp nhỏ.

Từ ngày chuyển sang dùng VNPAY-QR, cửa hàng kinh doanh đồ lưu niệm của chị Linh (30 tuổi, phường Sơn Trà) phục vụ nhiều khách nước ngoài hơn. Chị chia sẻ: “Trước đây cửa hàng tôi đón nhiều khách quốc tế nhưng tỷ lệ mua thấp vì thiếu phương thức thanh toán phù hợp. Từ khi dùng VNPAY-QR, khách chỉ cần quét mã là xong, tỷ lệ chốt đơn tăng. Phục vụ nhanh hơn, quản lý thu chi cũng tiện lợi, minh bạch hơn”.

Việc triển khai giải pháp số của VNPAY giúp Đà Nẵng giải quyết bài toán thanh toán cho khách quốc tế, đồng thời mở ra cơ hội phát triển lớn cho doanh nghiệp địa phương, tạo dựng môi trường du lịch hiện đại và thân thiện, giúp thành phố đón sóng du lịch quốc tế mạnh mẽ. Đây là bước đi cần thiết để ngành du lịch Đà Nẵng phát triển bền vững, nâng cao sức cạnh tranh và thu hút nhiều lượt khách trong tương lai.