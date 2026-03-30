Thanh Phú Centre Point định hướng 'đô thị giao thương' tại tây TP.HCM

Thanh Phú Centre Point (tại Bến Lức, Tây Ninh) định hướng trở thành đô thị tích hợp, nơi hội tụ giao thương, trải nghiệm và đời sống cộng đồng tại cửa ngõ phía tây TP.HCM.

Trong nhiều năm, khu tây TP.HCM được nhắc đến như vùng tăng trưởng giàu tiềm năng với sự phát triển mạnh của hạ tầng, công nghiệp, logistics và dòng dịch chuyển dân cư. Tuy nhiên, khu vực vẫn thiếu một trung tâm đủ sức quy tụ hoạt động kinh tế - tiêu dùng, nơi nhịp sống đô thị có thể hình thành và duy trì tại chỗ.

Thanh Phú Centre Point được phát triển nhằm giải bài toán đó. Không đi theo mô hình khu đô thị đơn thuần, dự án được định hướng như điểm đến mới với không gian sống, thương mại, cảnh quan và cộng đồng được tổ chức trong chỉnh thể có chủ đích.

Quy hoạch hướng đến hình thành nhịp sống đô thị

Thanh Phú Centre Point được định hình như đô thị tích hợp ngay trong giai đoạn phát triển, nơi nhiều lớp trải nghiệm cùng hiện diện và hỗ trợ lẫn nhau.

Theo tư duy của đơn vị tư vấn quốc tế Broadway, dự án được hình dung như “cửa ngõ rồng” - biểu tượng kết nối TP.HCM với vùng đất phương Nam. Không chỉ dừng ở ý niệm hình ảnh, ý tưởng này trở thành trục xuyên suốt trong tổ chức không gian, từ đó định hình Thanh Phú Centre Point như “cơ thể sống” thống nhất, nơi các cộng đồng, tuyến phố, quảng trường và trục cảnh quan liên kết trong tổng thể có mạch chảy, có kết nối và cá tính rõ ràng.

Thanh Phú Centre Point được định hướng như “đô thị giao thương”. Ảnh phối cảnh.

Sức hút của Thanh Phú Centre Point không chỉ nằm ở quy mô mà còn là logic tổ chức không gian. Phân khu Miền Thương Phú có quy mô khoảng 85 ha, mật độ xây dựng 14,41%, với gần 48% diện tích dành cho cảnh quan, tiện ích và không gian mở, cùng hơn 1.200 sản phẩm. Những con số này cho thấy định hướng ưu tiên trải nghiệm sống thay vì tối đa hóa xây dựng.

Dự án được tổ chức theo cấu trúc một trục đô thị, ba tầng giao thương và sáu cộng đồng, cho phép hoạt động sống, mua sắm, vui chơi và lễ hội đan cài trong cùng tổng thể.

Trong đó, Miền Thương Phú được định vị là khu vực mở nhịp giao thương đầu tiên, tạo dòng người và hình thành không khí đô thị.

Bản sắc nơi chốn được định hình từ thiết kế

Điểm đáng chú ý là cách Broadway chuyển hóa văn hóa bản địa thành ngôn ngữ thiết kế xuyên suốt. Hình tượng “cửa ngõ rồng” được cụ thể hóa qua từng lớp không gian từ đại lộ, cảnh quan đến quảng trường và tuyến phố, tạo nên dòng chảy liên tục và cảm giác kết nối xuyên suốt.

Chi tiết hơn, ngôn ngữ thiết kế thể hiện qua vật liệu, họa tiết lát, hệ thống chiếu sáng và điểm chạm trong không gian công cộng, vừa đảm bảo công năng, vừa góp phần định hình trải nghiệm người sử dụng.

Nhờ đó, mỗi cộng đồng và mỗi tuyến phố đều có sắc thái riêng, tạo nên “điểm nhận diện” trong cùng tổng thể thống nhất, giúp người dùng dễ ghi nhớ và gắn bó với không gian.

Thanh Phú Centre Point được phát triển với nhiều cấu phần mang tính cộng đồng như cầu đi bộ, quảng trường trung tâm, bãi cỏ sự kiện, không gian trình diễn ngoài trời, tuyến phố thương mại, khu ẩm thực, chợ cuối tuần và tuyến dạo bộ ven mặt nước.

Phân khu Miền Thương Phú ưu tiên không gian sống với gần 48% diện tích dành cho cảnh quan, tiện ích và không gian mở. Ảnh phối cảnh.

Khu sự kiện ngoài trời được thiết kế với sức chứa lớn, cho phép tổ chức lễ hội và hoạt động cộng đồng quy mô. Các tuyến phố thương mại và không gian ẩm thực không chỉ tạo cảnh quan mà còn góp phần tạo dòng người, kéo dài thời gian lưu trú và mở ra khả năng khai thác kinh doanh.

Nền tảng từ vị trí và năng lực phát triển

Dự án nằm tại Bến Lức, cửa ngõ kết nối TP.HCM với vùng Tây Nam Bộ, đồng thời bao quanh bởi hệ thống khu công nghiệp và trung tâm logistics quy mô lớn.

Bim Land theo đuổi tư duy kiến tạo điểm đến với quy hoạch bài bản, sản phẩm chỉn chu và định hướng dài hạn. Nhờ đó, Thanh Phú Centre Point không chỉ được nhìn nhận như dự án hưởng lợi từ hạ tầng, mà như bước đi nhằm hình thành cực sống, giao thương mới tại khu tây TP.HCM.

Trong bối cảnh thị trường ngày càng chọn lọc, người mua không chỉ quan tâm đến sản phẩm riêng lẻ mà còn là khả năng hình thành nhịp sống của điểm đến.

Thanh Phú Centre Point được phát triển để kết nối nhiều lớp giá trị: Vị trí cửa ngõ, quy hoạch tích hợp, bản sắc thiết kế, không gian cộng đồng và khả năng vận hành thương mại.

Với định hướng đó, dự án được kỳ vọng trở thành tâm điểm sống và giao thương mới tại cửa ngõ phía tây TP.HCM, nơi hoạt động kinh tế, văn hóa và đời sống cộng đồng cùng hình thành và phát triển theo thời gian.