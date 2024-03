Môi giới ở Trung Quốc chốt đơn bán nhà bằng livestream

Vì quá thiếu khách hàng, các công ty môi giới tại một thị trấn Trung Quốc mở livestream bán nhà trên Douyin, Kuaishou. Kết quả là khách ùn ùn kéo đến, doanh số tăng chóng mặt.

Là chủ doanh nghiệp nhỏ ở Liêu Ninh, Trung Quốc, Fan Zhiwei (57 tuổi) có thói quen dành ít nhất 2 giờ/ngày cho nền tảng video và livestream Kuaishou. Ông thường xem các video về nấu ăn, thời sự và cuộc sống của những người đã về hưu theo đề xuất thuật toán.

Đầu năm 2023, trang chủ của ông bỗng nhiên xuất hiện một video của kênh “Xiao Zhang” - livestreamer bán bất động sản, chủ yếu là các căn hộ ở thành phố Tây Song Bản Nạp, Trung Quốc. Tài khoản này liên tục lia máy ảnh qua các tòa nhà, thỉnh thoảng tương tác bằng cách trả lời câu hỏi của người xem về ánh sáng tự nhiên của ngôi nhà hay bãi đậu xe.

Ngay lập tức, Fan đã bị lôi cuốn. Ông từng nghe nói Tây Song Bản Nạp là một địa điểm du lịch nổi tiếng, được mệnh danh là “Thái Lan trong lòng Trung Quốc”. Ban đầu, Fan Zhiwei chỉ đơn giản đặt câu hỏi cho livestreamer bất động sản ở dưới phần bình luận. Sau đó, ông gửi số điện thoại vào mục liên hệ để được tư vấn mua nhà.

Chỉ 2 giờ sau, ông nhận được một cuộc gọi và lời mời kết bạn WeChat từ Xiao Zhang. Hóa ra đây không chỉ là một người, mà là cả một nhóm nhà môi giới bất động sản. Trên WeChat, các đại lý hỏi về ngân sách và kỳ vọng của Fan, đồng thời bắt đầu giới thiệu những căn hộ còn trống. Họ thậm chí đề nghị đón ông tại sân bay nếu ông muốn đến xem nhà trực tiếp.

Đến cuối năm, Fan lần đầu đặt chân tới Tây Song Bản Nạp và mua ngay một căn hộ trong thành phố. “Đây là ngôi nhà nghỉ dưỡng hoàn hảo lúc về già của tôi”, Fan nói với Rest of World.

Bất động sản ế ẩm, nhà môi giới chuyển nghề livestreamer để kéo khách

Kể từ dịch Covid-19, thị trường bất động sản Trung Quốc đã lao dốc thảm hại, đảo ngược giai đoạn tăng trưởng thần tốc của giá nhà đất trong 20 năm qua. Theo báo cáo của Country Garden, một trong những công ty môi giới bất động sản lớn nhất nước này, số lượng khách đặt cọc vào nửa cuối năm 2023 đã giảm 74% so với một năm trước đó.

Tình trạng suy giảm đã đẩy các công ty bất động sản vào thời kỳ khủng hoảng nợ. Trong đó Evergrande, nhà môi giới bất động sản hàng đầu Trung Quốc, đã giải thể hồi tháng 1.

Tuy nhiên, các công ty bất động sản ở Tây Song Bản Nạp là ngoại lệ nhờ chuyển sang mô hình livestream từ sớm. Nằm ở tỉnh Vân Nam, gần biên giới với Myanmar và Lào, Tây Song Bản Nạp có ​​doanh số ngành bán bất động sản tăng đột biến trong thời gian gần đây. Phần lớn đến từ người dân sống ở nơi khác.

Hình thức livestream mới - bán nhà online. Ảnh: Rest of World.

Cụ thể, giai đoạn tháng 1-10/2023, doanh thu đạt 12 tỷ nhân dân tệ ( 1,72 tỷ USD ), tăng 69,4% so với năm trước. 80% doanh số bán nhà đến từ các tỉnh bên ngoài Vân Nam, phần lớn nhờ hình thức livestream bất động sản. Theo hãng thông tấn Jiemian, năm 2023, tổng số nhà được bán trên các buổi phát trực tiếp của Kuaishou trị giá hơn 50 tỷ nhân dân tệ ( 6,84 tỷ USD ).

“Tây Song Bản Nạp là nơi tiên phong trong lĩnh vực livestream bán bất động sản”, Li Jianxiong, nhà môi giới bất động sản trên Douyin nhận định. Theo chính quyền địa phương, 77,86% người mua nhà mới trong thành phố không phải dân ở đây.

Điển hình như dự án bất động sản Rainforest Time với hơn 8.000 ngôi nhà hoàn công từ năm 2020, nhưng đến gần đây đã bán hết sạch. Đa số khách hàng biết đến dự án này nhờ xem các buổi phát trực tiếp.

Vực dậy cả một thị trường bất động sản nhờ livestream

Với phong cảnh vùng nhiệt đới tuyệt đẹp và văn hóa địa phương độc đáo, Tây Song Bản Nạp là địa điểm hoàn hảo để giới thiệu trên các buổi livestream và được nhiều người tìm mua nhà nghỉ dưỡng ưa chuộng.

Li Jianxiong cho biết 80% khách hàng của anh đến từ nền tảng Douyin. Nhiều người thậm chí sẵn sàng mua nhà mà không cần xem thăm trực tiếp. Theo nhà môi giới Zheng Hailong làm việc tại Anjuke - nền tảng bất động sản lớn nhất Trung Quốc - anh và các đồng nghiệp bắt đầu bán hàng online từ năm 2021 do đại dịch Covid-19.

“Doanh số bán hàng giảm dần do mọi người bị cách ly tại nhà. Do đó, chúng tôi đã tìm cách mang dịch vụ đến khách hàng bằng cách phát trực tiếp về các tòa nhà, mảnh đất. Nếu không làm vậy chúng tôi sẽ không có khách”, người này nói với Rest of World.

Bên trong một phiên livestream bán bất động sản. Ảnh: Bloomberg.

Một nhà môi giới khác là Eddie Zhang cũng chia sẻ anh bắt đầu livestream vì thiếu khách hàng. “Mỗi lượt truy cập, dù ít dù nhiều, đều rất quý giá”, anh nói. Zhang cho biết các ứng dụng video ngắn như Douyin và Kuaishou đang dần thay thế website đăng tin bất động sản truyền thống. Chúng trở thành phương thức mới để tìm kiếm khách hàng.

Cả 2 nền tảng hiện cung cấp cho những người bán bất động sản một “tài khoản chuyên nghiệp”, được chứng nhận trên cổng tư vấn và có các công cụ phân tích để xem hiệu quả bán hàng.

Tuy vậy, các chuyên gia vẫn còn hoài nghi liệu các kênh bán hàng mới này có thể vực dậy toàn bộ thị trường bất động sản đang trong tình trạng trì trệ của Trung Quốc hay không. Giáo sư tại Đại học Jawaharlal Nehru, Ritu Agarwal, cho rằng Tây Song Bản Nạp là một ngoại lệ. Vẻ đẹp tự nhiên khiến nơi đây trở thành nơi lý tưởng để livestream.

“Livestream trở thành cửa ngõ hoàn hảo cho những người mua ở ngoài thành phố đến với nơi này. Tuy nhiên, mô hình này không áp dụng được cho hầu hết thành phố khác ở Trung Quốc, nơi thị trường bất động sản vẫn còn suy giảm”, giáo sư nói với Rest of World.

Mặc dù chưa phổ biến khắp Trung Quốc, không ít người mua nhà rất hài lòng với cách mua bất động sản chưa từng có này. Geng Bowen đã mua một căn nhà ở Tây Song Bản Nạp sau khi xem các buổi livestream trên Douyin suốt 2 tháng liền. Cô thấy “mua nhà online” rất hiệu quả vì tiết kiệm nhiều thời gian.

“So với các nhà môi giới bình thường, những livestreamer này hoạt động gần như 24/7 và có cơ sở dữ liệu thông tin lớn hơn”, Geng cho biết.