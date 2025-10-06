Thành lập tổ công tác xử lý tranh chấp dự án New Danang City

Ngày 6/10, Chánh thanh tra Đà Nẵng thành lập Tổ công tác tiếp công dân, giải quyết đơn thư liên quan tranh chấp giữa CTCP Đầu tư kinh doanh nhà Phú Gia Thịnh và khách hàng tại dự án New Danang City.

Theo quyết định, Tổ công tác gồm 8 thành viên do ông Huỳnh Duy Phúc - Phó chánh thanh tra TP Đà Nẵng làm Tổ trưởng. Các thành viên khác là lãnh đạo, thanh tra viên thuộc các phòng Thanh tra 3, 4, 5 và 6.

Thời gian qua phát sinh nhiều đơn thư khiếu nại của khách hàng liên quan đến dự án New Danang City.

Tổ công tác có nhiệm vụ triển khai tiếp công dân, xử lý đơn thư, đồng thời thực hiện các nội dung liên quan đến giải quyết tranh chấp giữa Công ty Phú Gia Thịnh và khách hàng. Các hoạt động này sẽ được thực hiện dưới sự chỉ đạo trực tiếp của Chánh thanh tra thành phố và Tổ trưởng tổ công tác.

Quyết định nêu rõ, Tổ công tác được quyền sử dụng con dấu của Thanh tra thành phố trong quá trình triển khai nhiệm vụ. Đây là cơ sở pháp lý quan trọng nhằm bảo đảm tính kịp thời, minh bạch và hiệu quả trong việc giải quyết vụ việc đang được dư luận quan tâm.

Dự án New Danang City, do CTCP Đầu tư kinh doanh nhà Phú Gia Thịnh làm chủ đầu tư, thời gian qua đã phát sinh nhiều đơn thư khiếu nại của khách hàng liên quan đến quyền lợi và nghĩa vụ trong hợp đồng mua bán, bàn giao đất, nhà.

Thanh tra TP.Đà Nẵng cho biết, việc thành lập Tổ công tác chuyên trách thể hiện sự quyết tâm của chính quyền thành phố trong việc bảo vệ quyền lợi chính đáng của người dân, đồng thời đảm bảo môi trường đầu tư minh bạch, ổn định.

Chánh thanh tra TP.Đà Nẵng khẳng định, quá trình xử lý sẽ được tiến hành công khai, khách quan, tuân thủ đúng quy định pháp luật. Đồng thời phối hợp chặt chẽ với các sở, ngành, địa phương và các bên liên quan để sớm có kết quả, góp phần củng cố niềm tin của người dân và doanh nghiệp vào công tác quản lý nhà nước.