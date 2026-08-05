Ông Lê Văn Minh, Thành ủy viên, Tổng giám đốc Cơ quan Báo và Phát thanh, Truyền hình TP.HCM được chỉ định giữ chức Bí thư Đảng ủy Cơ quan Báo và Phát thanh, Truyền hình TP.HCM.

Chiều 5/8, Ban Thường vụ Đảng ủy các cơ quan Đảng TP.HCM tổ chức hội nghị công bố quyết định thành lập Đảng bộ Cơ quan Báo và Phát thanh, Truyền hình TP.HCM.

Ông Lê Quốc Phong, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó bí thư Thường trực Thành ủy TP.HCM, Bí thư Đảng ủy các cơ quan Đảng TP.HCM, chủ trì hội nghị.

Ông Lê Quốc Phong chúc mừng Ban Chấp hành Đảng bộ Cơ quan Báo và Phát thanh, Truyền hình TP.HCM. Ảnh: Nguyên Nguyên.

Tại buổi lễ, ông Nguyễn Cao Lễ, Trưởng ban Tổ chức Đảng ủy các cơ quan Đảng TP.HCM công bố quyết định của Ban Thường vụ Đảng ủy các cơ quan Đảng TP.HCM về việc thành lập Đảng bộ Cơ quan Báo và Phát thanh, Truyền hình TP.HCM trực thuộc Đảng ủy các cơ quan Đảng TP.HCM, trên cơ sở tiếp nhận, sáp nhập và sắp xếp lại tổ chức Đảng, đảng viên của các cơ quan báo chí thành phố, gồm các đảng bộ bộ phận và chi bộ trực thuộc.

Ban Chấp hành Đảng bộ Cơ quan Báo và Phát thanh, Truyền hình TP.HCM gồm 15 thành viên. Ban Thường vụ Đảng ủy Cơ quan Báo và Phát thanh, Truyền hình TP.HCM gồm 5 ủy viên.

Ông Lê Quốc Phong chúc mừng Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy Cơ quan Báo và Phát thanh, Truyền hình TP.HCM. Ảnh: Nguyên Nguyên.

Ban Thường vụ Đảng ủy các cơ quan Đảng TP.HCM cũng có quyết định chỉ định Bí thư, Phó bí thư, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy Cơ quan Báo và Phát thanh, Truyền hình TP.HCM nhiệm kỳ 2025 - 2030.

Theo đó, chỉ định ông Lê Văn Minh, Thành ủy viên, Tổng giám đốc Cơ quan Báo và Phát thanh, Truyền hình TP.HCM giữ chức Bí thư Đảng ủy Cơ quan Báo và Phát thanh, Truyền hình TP.HCM.

Ông Nguyễn Khắc Văn, Phó tổng Giám đốc Cơ quan Báo và Phát thanh, Truyền hình TP.HCM, Tổng biên tập Báo Sài Gòn Giải Phóng, giữ nhiệm vụ Phó bí thư Đảng ủy.

Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy là ông Trần Xuân Toàn, Phó tổng Giám đốc Cơ quan Báo và Phát thanh, Truyền hình TP.HCM, Tổng biên tập Báo điện tử Tuổi Trẻ.

Ông Lê Quốc Phong phát biểu giao nhiệm vụ. Ảnh: Nguyên Nguyên.

Phát biểu giao nhiệm vụ, ông Lê Quốc Phong cho biết, từ các quyết định hôm nay, Cơ quan Báo và Phát thanh, Truyền hình TP.HCM cơ bản hoàn thiện bộ máy tổ chức lãnh đạo để cơ quan tiếp tục thực hiện tốt các chức trách, nhiệm vụ tiếp theo.

Ông Lê Quốc Phong mong muốn tập thể Đảng bộ Cơ quan Báo và Phát thanh, Truyền hình TP.HCM tiếp tục nỗ lực, cố gắng, phát huy những kết quả của các tổ chức Đảng trước đây trong lãnh đạo hoạt động của từng đơn vị để nhanh chóng xây dựng chương trình công tác, xác lập cơ chế và các nhiệm vụ cụ thể để lãnh đạo hoạt động Cơ quan Báo và Phát thanh, Truyền hình TP.HCM đạt được những kết quả mới.