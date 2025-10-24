Thanh Hằng sau 2 năm cưới

Trên trang cá nhân, Thanh Hằng đăng tải loạt ảnh chúc mừng ngày kỷ niệm 2 năm kết hôn với chồng nhạc trưởng Nhật Minh. Hai vợ chồng cô tổ chức tiệc riêng tư, ấm cúng bên nhau với trang phục giản dị. Bên dưới bài viết, nhiều người hâm mộ để lại lời chúc phúc cho nữ siêu mẫu.

Sau khi kết hôn, Thanh Hằng cởi mở trong chuyện khoe bạn đời trên mạng xã hội nhưng vẫn duy trì hình ảnh cặp đôi kín tiếng. Nữ siêu mẫu cho thấy sự ổn định và đồng hành giữa cô và chồng trong đời sống hôn nhân.

Thanh Hằng và chồng cô không đặt ra quy tắc cứng nhắc trong hôn nhân, thay vào đó là sự tự do và vui vẻ. Cặp đôi duy trì công việc với cường độ cao, hỗ trợ nhau trong sự nghiệp. Về kế hoạch sinh con, Thanh Hằng cho biết không đặt nặng vấn đề và muốn để mọi việc diễn ra tự nhiên.

Hậu đám cưới, Thanh Hằng vẫn giữ nhịp làm việc dày đặc trong giới giải trí, đảm nhiệm vai trò giám khảo chương trình thời trang, xuất hiện thường xuyên trên sàn catwalk. Nhạc trưởng Trần Nhật Minh duy trì hướng đi riêng, tập trung cho các buổi hòa nhạc và dự án âm nhạc cá nhân.

Thanh Hằng thường xuyên được ông xã tháp tùng đến các sự kiện giải trí, ngược lại cô cũng ủng hộ chồng bằng cách tham dự những đêm nhạc do anh biểu diễn. Chia sẻ trên podcast, Thanh Hằng tiết lộ hạnh phúc của cô khá đơn giản, chỉ cần được ăn ngon và bên cạnh người có thể lắng nghe mình. Người mẫu cho biết hôn nhân giúp cô học cách điềm tĩnh, dịu dàng hơn.

Thanh Hằng và Nhật Minh yêu không công khai cho đến khi tổ chức lễ cưới vào tháng 10/2023. Cô nói điều khiến mình bị thu hút là sự điềm đạm và đáng tin cậy của người đàn ông làm nghệ thuật. Cô gọi chồng là người “mang đến cảm giác an toàn và thấu hiểu”.

Câu chuyện về những chiếc nhãn dán bệnh lý và bản ngã bị đánh mất được khắc họa trong cuốn Người lạ với chính ta của nhà báo Rachel Aviv. Một tác phẩm đã tạo ra nhiều tranh luận vì sự sắc bén, khách quan và đầy tính nhân văn. Tác giả không đơn thuần ghi chép những hồ sơ bệnh án khô khan, mà mở ra cho độc giả một hành trình khám phá sự mong manh của tâm trí khi đứng trước những định nghĩa được gắn nhãn bởi y khoa.

Người lạ với chính ta không đưa ra đáp án đơn giản. Nó mời độc giả bước vào vùng biên giới mong manh giữa "ý nghĩa" và "bằng chứng", nơi đôi khi cả hai không gặp nhau. Và trong ranh giới ấy, điều đáng sợ nhất không phải là căn bệnh, mà là khoảnh khắc ta không còn nhận ra chính bản thân mình.