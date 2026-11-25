Bước ngoặt đưa Cameron Hanes đến với hàng triệu khán giả cũng giúp ông nhận ra một điều khác biệt: Người thực sự hào phóng không chỉ muốn bản thân thành công.

Việc xuất hiện trên podcast có sức ảnh hưởng lớn nhất thế giới đã thay đổi quỹ đạo cuộc đời tôi. Nó đưa tôi và chiếc cung của tôi đến với hàng triệu người vốn chẳng biết gì về tôi cả.

Tập podcast đầu tiên đó đã khởi đầu cho một tình bạn ngày càng bền chặt qua những chuyến đi săn. Tôi đưa Joe đi săn bằng cung lần đầu vào năm 2014, và anh ấy đã hạ gục được một con gấu.

Tôi từng truyền tải thông điệp về sự tôn trọng đối với cuộc đi săn và tôn vinh những con thú mà mình đã rượt đuổi trên chương trình của anh ấy. Joe thấu hiểu và tâm đắc với tinh thần đó. Giờ đây, với sức ảnh hưởng mạnh mẽ của mình, Joe là một trong những người ủng hộ nổi tiếng nhất của bộ môn săn bắn.

Một điều tôi đánh giá cao ở Joe chính là thái độ của anh ấy. Trong chuyến đi săn nai năm 2017 đó, dù việc săn bắn bằng cung chẳng dễ dàng gì, Joe vẫn bền bỉ không bỏ cuộc với một niềm tin tích cực.

Khi nghĩ về trải nghiệm đó, anh ấy chia sẻ, “Đôi khi cũng thấy nản... nhưng nó không đến mức khiến tôi bỏ cuộc. Tôi cảm thấy nản nhưng theo kiểu thôi thúc mình phải cố gắng hơn để đạt được thành công.”

Trải qua ngần ấy năm gắn bó, tôi nhận ra Joe là người hào phóng nhất mình từng gặp gỡ. Sự hào phóng ấy không chỉ nằm ở tiền bạc mà còn ở những lời khen ngợi chân thành.

Cameron Hanes trong chương trình podcast. Ảnh: Cameronhanes.com

Trong thế giới săn bắn đầy cạnh tranh, nơi chỉ có số ít người kiếm được tiền, ai cũng mang cái tôi lớn và ganh đua dữ dội. Không ít kẻ sẵn sàng dìm hàng thành quả của người khác để tự nâng mình lên.

Joe không giống vậy. Anh ấy luôn hào phóng với những lời khen. Joe thường nói kiểu, “Nghe này, tôi không có bánh không có nghĩa là cậu không được có bánh. Mọi người đều có thể có bánh. Bánh lúc nào cũng đủ cho tất cả mọi người.”

Joe luôn nhìn thấy những điểm tốt nhất ở người khác, và điều đó giúp tôi thay đổi góc nhìn của chính mình. Mong người khác thành công đã là một khởi đầu tuyệt vời, nhưng chủ động giúp họ thành công còn tuyệt vời hơn nhiều.

Đưa Joe bước vào thế giới săn bắn bằng cung và chứng kiến anh ấy tiến bộ từng ngày là một điều gì đó thật kỳ diệu. Tôi không bao giờ hết thán phục ngọn lửa đam mê mãnh liệt đối với bắn cung và thái độ khiêm nhường luôn sẵn sàng học hỏi của anh ấy.

Tôi nhớ mình đã muốn thấy Joe thành công, nhiều hơn cả việc tôi muốn mình thành công, và khi anh ấy làm được, hạnh phúc vỡ òa trong tôi.

Tôi nhớ trong chương trình đầu tiên thực hiện cùng anh ấy, tôi đã chia sẻ rằng, đối với đúng người, bộ môn săn bắn bằng cung có thể mang lại lẽ sống, và có khả năng thay đổi cuộc đời của những ai đang cần một điều gì đó để định hình bản thân hoặc tạo động lực cho chính mình. Giờ đây, tôi đang thấy được tác động mà bộ môn này mang lại cho Joe.

“Thật tuyệt vời,” Rogan nói. “Anh đã đưa tôi đến với săn bắn bằng cung đấy... Nó đã thay đổi cuộc đời tôi.”

Và anh cũng đã thay đổi cuộc đời tôi, người bạn của tôi.