Tháng 7 đi đâu?

Thời tiết tháng 7 thích hợp cho du khách khám phá những bãi biển tuyệt đẹp ở miền Trung, trekking ngắm miền cỏ hát, săn những biển mây bồng bềnh.

Tháng 7 là thời điểm tuyệt vời để du khách khám phá các vùng biển miền Trung Việt Nam khi thời tiết nơi đây đã bắt đầu giảm nhiệt và chưa chính thức bắt đầu mùa mưa bão. Đây cũng là lúc những cung đường trekking ở miền Nam phủ cỏ xanh mát, những vườn trái cây miền Tây trĩu quả, mang đến nhiều trải nghiệm thú vị cho du khách.

Để có những chuyến du lịch hè thú vị cùng bạn bè và gia đình, Znews gửi đến bạn một số gợi ý điểm đến cùng các hoạt động trải nghiệm để hành trình trở nên trọn vẹn hơn.

Những vịnh biển xanh ngắt

Nếu hiện tại những vùng biển thuộc khu vực Nam Bộ đang chịu ảnh hưởng bởi mùa mưa, biển không còn trong xanh, sóng lớn, thì đây lại là lúc thích hợp để khách tận hưởng biển cả mát lành tại khu vực duyên hải Trung Bộ.

▸ Ngày tắm biển, đêm ngắm pháo hoa (Đà Nẵng)

Đến với Đà Nẵng vào mùa hè, du khách sẽ được nhìn ngắm biển xanh và cả những cánh đồng rong mơ huyền ảo. Ảnh: @_im.rot_.

Mùa hè là thời điểm đẹp nhất để du lịch Đà Nẵng khi đây là tháng cuối của mùa khô, những cơn mưa rải rác làm dịu đi cái nắng gay gắt, mang đến bầu không khí mát mẻ thuận lợi cho hoạt động vui chơi của du khách.

Đến Đà Nẵng vào thời gian này, khách du lịch có thể thoả sức đắm mình trong làn nước mát, phơi nắng trên những bãi cát trắng trải dài, tham gia nhiều hoạt động thể thao dưới nước, trên trời.

Đà Nẵng sở hữu một loạt bãi tắm đẹp nổi tiếng với bờ cát trắng trải dài, những hàng dừa rợp bóng mát, bãi biển thoải an toàn cho du khách. Chạy dọc theo đại lộ Võ Nguyên Giáp, du khách có thể ngẫu nhiên ghé vào tham quan, vui chơi tại các bãi biển như biển Mỹ Khê, Non Nước, Mân Thái, Phước Mỹ,... Tại đây có cung cấp đầy đủ các dịch vụ cần thiết cho du khách như tắm nước ngọt, ghế bãi biển, thức uống cũng như nhiều hoạt động vui chơi trên biển như chèo SUP, Jetski...

Đến với bán đảo Sơn Trà, khách du lịch sẽ được ngắm nhìn những cánh rừng nguyên sinh rộng lớn, thoả sức bơi lội, lặn ngắm san hô tại một số địa điểm như bãi Bụt, Mũi Nghê, bãi Tiên Sa, Đá Đen,...

Ngắm Đà Nẵng từ bán đảo Sơn Trà là trải nghiệm không thể bỏ qua đối với du khách khi đến thành phố này du lịch. Ảnh: @_im.rot_.

Chạy dọc con đường quanh co uốn lượn, các bạn có thể ngắm nhìn toàn cảnh TP Đà Nẵng, tận hưởng không khí trong lành.

Bên cạnh chùa Linh Ứng nổi tiếng, khách du lịch có thể ghé thăm hải đăng hải đăng Sơn Trà, nhà Vọng Cảnh, đỉnh Bàn Cờ. Ngoài ra, khách du lịch có thể đặt tour bay dù lượn để ngắm nhìn khung cảnh thiên nhiên hùng vĩ với rừng và biển từ trên cao.

Ngoài ra, khách du lịch còn có thể tận hưởng bầu không khí mát lạnh, trải nghiệm nhiều hoạt động giải trí tại Bà Nà Hill nằm trên đỉnh núi Chúa với độ cao lên đến 1487 mét.

Hình ảnh được chụp tại Lễ hội pháo hoa Quốc tế Đà Nẵng DIFF 2024. Ảnh: Hai Nguyen.

Tháng 7 cũng là thời điểm Lễ hội pháo hoa Quốc tế Đà Nẵng DIFF tiến vào vòng chung kết. Đêm thi chung kết sẽ được diễn ra vào ngày 13/7 với chủ đề Made of Young Generation. Du khách có thể mua vé và theo dõi những màn trình diễn từ sân khấu bên bờ sông Hàn hoặc theo dõi từ trên du thuyền, khách sạn hay truyền hình trực tiếp, livestream...

▸ Tìm về vùng đất "hoa vàng trên cỏ xanh" (Phú Yên)

Dù bạn là người mê rừng hay thích biển thì các bạn có thể dễ dàng tìm thấy trải nghiệm lý tưởng khi đặt chân đến Phú Yên, đặc biệt là trong dịp hè. Nơi đây sở hữu cảnh quan thiên nhiên hoang sơ tuyệt đẹp nhưng cũng không kém phần bí ẩn.

Ghé thăm Gành Đá Dĩa, du khách có cơ hội nhìn ngắm những khối đá bazan đen có hình lăng trụ, hình tổ ong, được xếp san sát nhau tạo nên khung cảnh ấn tượng. Cách đó không xa là hải đăng Gành Đèn, địa điểm tham quan du khách có thế kết hợp ghé thăm khi đến đây.

Những cơn mưa mùa hè khung cảnh bãi Xép được phủ cỏ xanh mướt nơi những rặng xương rồng trải dài. Đứng trên vách đá cao, các bạn sẽ được phóng tầm mắt ra xa, ngắm nhìn màu xanh của biển cả bao la, tận hưởng những cơn gió mát lành cùng tiếng sóng rì rào. Đây cũng chính là bối cảnh quay của phim "Tôi thấy hoa vàng trên cỏ xanh", nơi du khách có thể thoả sức chụp ảnh với khung cảnh đẹp tựa một bức tranh.

Mũi Điện và bãi Xép là những địa điểm khách du lịch không thể bỏ qua khi đến Phú Yên. Ảnh: @linhmiusmile, Kat Huyen Do.

Nếu là một tín đồ của việc ngắm bình minh, đừng bỏ qua Mũi Điện - toạ độ đón bình minh sớm nhất tại Việt Nam. Nằm ở độ cao 110 m, Mũi Điện chính là cực Đông Tổ quốc. Khách du lịch có thể đến tham quan, chụp ảnh với hải đăng Mũi Điện hoặc cắm trại qua đêm để trở thành người đón bình minh sớm nhất Việt Nam.

Ngoài ra, hòn Nưa, hòn Yến và cù lao Mái Nhà là một số địa điểm lặn biển ngắm san hô tuyệt đẹp dành cho du khách. Các bạn có thể thuê canô ra hòn, tự do bơi, lặn, khám phá thế giới dưới nước nhiều màu sắc.

Bên cạnh biển cả, khách du lịch còn có thể giải nhiệt tại thác Vực Hòm ẩn sâu giữa những tán rừng xanh. Ngọn thác với vẻ đẹp hoang sơ quanh năm nước đổ ầm ì mang đến nguồn nước trong lành cho du khách tự do tắm mát.

Đặt chân đến Phú Yên, các bạn đường quên thưởng thức một loạt các món ăn ngon đặc trưng của vùng đất này như bún chả cá, bánh hỏi lòng heo, dê Chóp Chài, gỏi cá mai...

▸ Ngắm Phú Quý "khoác áo mới" (Bình Thuận)

Nếu như đã quá quen với khung cảnh đảo Phú Quý cỏ úa vàng, đến đây vào dịp hè, khách du lịch sẽ được ngắm nhìn hòn đảo này khoác lên màu áo mới với thảm cỏ xanh mướt sau những cơn mưa.

Tháng 7 chỉ vừa bắt đầu mùa gió chướng ở hòn đảo này, du khách có thể theo dõi dự báo thời tiết, tranh thủ ghé thăm nơi đây vào những ngày sóng nhẹ, không mưa.

Màu xanh biển cạnh bên màu xanh lá mang lại cảm giác thư giãn cho du khách khi đến Phú Quý vào mùa hè. Ảnh: Phan Phụng.

Vốn là toạ độ du lịch quen thuộc của nhiều bạn trẻ, Phú Quý sở hữu một loạt các điểm tham quan, check-in nổi tiếng như cây cô đơn, Gành Hang với "Khe Sung Sướng" và "Hồ bơi vô cực", đỉnh núi Cao Cát, đường chị Nên, "Đấu trường La Mã" thu nhỏ nằm phía sau Mộ thầy...

Bên cạnh đó, du khách có thể ghé thăm hòn Tranh nơi có bãi cát trắng, làn nước trong veo hay đắm mình trong Vũng Phật tuyệt đẹp. Những ngày nắng đẹp, khách có thể tham gia tour lặn freediving hoặc snorkeling để nhìn ngắm san hôn cùng nhiều loại cá biển tại đây.

Không còn quá hoang sơ như trước, khách du lịch đến đảo đã có nhiều sự lựa chọn lưu trú khi một loạt các homestay, khách sạn được xây mới như Nắng Hotel - đảo Phú Quý, Chanky Hotel, Blue Ocean Beach, Windy Villa,...

Trekking về miền cỏ hát

Tháng 7 cũng là lúc các trung trekking khu vực miền Nam phủ cỏ xanh mướt, du khách có thể băng qua những đồi cỏ, khám phá những cánh rừng nhiệt đới, đắm mình trong những dòng suối mát, thử sức chinh phục giới hạn của bản thân.

▸ Vượt suối ngắm thảo nguyên Tà Giang (Khánh Hoà)

Đây là một trong những cung trekking băng qua nhiều suối nhất miền Nam, vì vậy cung trekking Tà Giang thường sẽ được đóng khi mưa lũ về vào cuối tháng 7.

Cung đường có tổng độ dài khoảng 24 km đưa du khách lần lượt băng qua những vườn trái cây của bà con huyện Khánh Sơn, vượt hàng chục con suối đá, băng qua những tán rừng nhiệt đới thường xanh để đến với điểm trại là những đồi cỏ xanh bát ngát.

Tà Giang được đánh giá là một cung khá dễ do những bạn mới tiếp cận đến loại hình du lịch này. Sau những phút giây di chuyển mệt, các bạn có thể đắm mình trong làn nước suối mát lành, tự do bơi lội thoả thích.

Cung trekking băng qua rất nhiều con suối mát lành, ngắm nhìn những đồi cỏ xanh tận chân trời. Ảnh: Linh Huỳnh.

Phần thưởng cho sự nỗ lực của cả đoàn đó là khung cảnh núi non hùng vĩ, những đồi cỏ xanh trùng điệp kéo dài đến tận chân trời. Đây cũng là địa điểm săn dải Ngân hà tuyệt đẹp.

Sau một ngày dài ròng rã đi bộ, du khách sẽ được thết đãi với một loạt các món ăn ngon giữa núi rừng như BBQ, gà nướng cơm lam, cháo nấm... Quây quần bên đống lửa trại, các bạn có thể cùng nhau chơi boardgame, hát hò giữa không gian mênh mông của thiên nhiên.

▸ Tà Năng – Phan Dũng mùa cỏ xanh (Lâm Đồng - Bình Thuận)

Từ tháng 6-12 là mùa cỏ xanh của cung đường trekking Tà Năng – Phan Dũng dài khoảng 35 km. Một hành trình khá dài mang đến nhiều thử thách tuy nhiên khó lòng cản chân của những ai yêu khám phá.

Sau mùa khô kéo dài, những mầm sống đâm chồi, nảy lộc, vươn lên mạnh mẽ. Thời tiết mùa hè nơi đây khá mát mẻ, se lạnh về đêm, mang đến cảm giác thoải mái cho du khách trong suốt chặng đường di chuyển.

Cung trekking Tà Năng - Phan Dũng phủ cỏ xanh mướt vào mùa mưa. Ảnh: Thiên Khánh.

Băng qua nhiều dạng địa hình, những ngọn núi cao trùng điệp, du khách sẽ được chiêm ngưỡng sắc xanh của những rừng thông, đồi cỏ ngút ngàn. Những cơn gió mát lành của cao nguyên sẽ giúp xua đi phần nào những mệt mỏi trong bạn

Trekking vào mùa mưa còn khiến khách du lịch gặp nhiều khó khăn như đường trở nên sình lầy, trơn trượt. Tuy nhiên, mùa này cũng mang đến cho các bạn nhiều cơ hội ngắm biển mây trắng bồng bềnh. Du khách nên kiểm tra kỹ dự báo thời tiết trước khi lên kế hoạch cho chuyến trekking vào mùa mưa.

Săn mây ở Đà Lạt

Mặc dù những cơn mưa mang lại không ít phiền toái cho khách du lịch khi đến Đà Lạt dịp hè. Tuy nhiên, đây cũng là thời điểm đẹp nhất để du khách có thể dễ dàng săn được những biển mây bồng bềnh ở Đà Lạt. Mùa săn mây đẹp nhất kéo dài từ tháng 6-8. Để có buổi trải nghiệm thành công, các bạn nên kiểm tra kỹ các yếu tố thời tiết, chọn cho mình địa điểm thích hợp để đón bình minh nơi biển mây.

Đà Lạt sở hữu một loạt những ngọn đồi cao, các bạn có thể nhìn ngắm khung cảnh thành phố, những thung lũng thoắt ẩn, thoắt hiện sau biển mây bồng bềnh. Đứng trên đỉnh đồi cao nhìn ngắm bình minh ló dạng giữa biển mây bay sẽ mang đến cho du khách trải nghiệm khó quên.

Một sáng săn mây trên đồi "uyên ương" ở Đà Lạt. Ảnh: Quỳnh Danh.

Trong đó, đồi Đa Phú, đồi "uyên ương", đỉnh Hòn Bồ, đồi Thiên Phúc Đức, Trại Mát,... là một số địa điểm săn mây tuyệt đẹp ở Đà Lạt mà du khách có thể tham khảo.

Vì trời mưa đường lên đồi khá trơn tượt, du khách hãy chú ý khi di chuyển lên đỉnh đồi để đảm bảo an toàn, tránh té ngã. Thời gian săn mây mùa hè là từ 5-7h, khách tham quan nên xuất phát sớm và mang theo áo khoác ấm, găng tay đủ ấm để bảo vệ sức khỏe.