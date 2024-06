Hè này bạn đủ sức đi hết Quảng Bình?

Với hệ thống hang động phong phú, bãi biển rộng lớn, Quảng Bình là địa điểm không thể bỏ lỡ trong mùa hè này.

Quảng Bình nổi tiếng với danh lam thắng cảnh, đặc biệt là hang động. Ngoài ra, tỉnh còn có nhiều di tích lịch sử và văn hóa hấp dẫn cho du khách khám phá trong mùa hè này.

Giống như hầu hết tỉnh thành khác của miền Trung, Quảng Bình có 2 mùa rõ rệt là mùa khô tháng 4-8 và mùa mưa tháng 9-3 năm sau. Do đó, thời điểm đẹp nhất để đi du lịch là từ khoảng cuối tháng 3 đến đầu tháng 9.

Znews gợi ý một số địa điểm thú vị, đặc trưng, không thể bỏ lỡ khi đến Quảng Bình.

Vườn quốc gia Phong Nha - Kẻ Bàng

Vườn quốc gia Phong Nha - Kẻ Bàng nằm tại huyện Bố Trạch và Minh Hóa, cách thành phố Đồng Hới khoảng 50 km. Khu vực này nổi tiếng với các kiến tạo đá vôi độc đáo, hình thành từ 400 triệu năm trước. Đây được xem là karst (các-xtơ) - hiện tượng phong hóa của những núi đá vôi bị nước chảy xói mòn - cổ nhất ở châu Á và phô diễn những bằng chứng ấn tượng về lịch sử Trái Đất.

Vườn quốc gia Phong Nha - Kẻ Bàng có hơn 400 hang động với tổng chiều dài 220 km, cùng ba con sông chính là sông Chày, sông Son và sông Troóc.

Bên cạnh hệ thống hang động kỳ vĩ, các sông ngầm và hệ động thực vật phong phú cũng là điểm đặc biệt của khu vực này. Địa điểm này là nơi trưng bày và lưu giữ những loài nằm trong danh mục nguy cấp, quý hiếm, cần được ưu tiên bảo vệ ở Việt Nam. Du khách khi đến đây sẽ có cơ hội tham gia chuyến đi bộ ngắn xung quanh vườn thực vật, tham quan thác Gió và các khu chăm sóc động vật hoang dã.

Vườn quốc gia Phong Nha - Kẻ Bàng được UNESCO công nhận là Di sản thiên nhiên thế giới. Ảnh: Oxalis Adventure.

Hệ thống hang động đa dạng, hùng vĩ

▸ Động Phong Nha

Động Phong Nha, một kỳ quan thiên nhiên tại Việt Nam, được UNESCO công nhận là di sản thế giới. Nằm trong xã Sơn Trạch, huyện Bố Trạch, tỉnh Quảng Bình và cách thành phố Đồng Hới khoảng 45 km về phía Tây Bắc, Động Phong Nha là trung tâm của Vườn Quốc gia Phong Nha - Kẻ Bàng. Động nổi tiếng với chiều dài khảo sát lên tới gần 8 km và nhiều hang động đẹp, thạch nhũ bắt mắt.

Đến với Động Phong Nha, du khách không chỉ được hòa mình vào thiên nhiên non nước hữu tình, đẹp như tranh vẽ, mà còn có cơ hội khám phá cấu tạo động với nhiều thạch nhũ tuyệt đẹp và đa dạng cùng hệ thảm thực vật phong phú.

Động Phong Nha không chỉ là một điểm đến du lịch hấp dẫn mà còn là một kỳ quan thiên nhiên có giá trị thẩm mỹ cao, khiến bất cứ ai cũng phải trầm trồ và ngưỡng mộ.

Động Phong Nha là địa điểm du lịch được nhiều du khách đến khám phá. Ảnh: @wearecrazyenough.

▸ Hang Sơn Đoòng

Hang Sơn Đoòng là hang động tự nhiên lớn nhất thế giới, nằm sâu trong lòng vườn quốc gia Phong Nha - Kẻ Bàng. Với dung tích ước tính lên tới 38,5 triệu m3 và các cột nhũ đá cao 14 m, nơi đây mang đến một cảnh quan tuyệt đẹp và choáng ngợp. Bên trong hang có dòng sông ngầm dài 2,5 km với những quần thể san hô và di tích thú hóa thạch, tất cả tạo nên một bức tranh thiên nhiên độc đáo.

Khi bước vào Hang Sơn Đoòng, du khách sẽ không khỏi choáng ngợp trước những khối thạch nhũ lung linh, măng đá khổng lồ. Sâu trong hang, bạn sẽ bắt gặp một thảm rừng xanh tươi với cây cỏ và thực vật vươn mình theo chiều ánh sáng, tạo nên một khung cảnh thơ mộng và kỳ diệu.

Hang Sơn Đoòng không chỉ có hệ thực vật đa dạng mà còn là nơi sinh sống của nhiều loài động vật như sóc bay, rắn, và thỉnh thoảng những đàn khỉ đến tìm thức ăn.

Bên trong hang còn ẩn chứa dòng suối lớn và hồ nước sâu, là môi trường sống của nhiều loài cá và sinh vật khác. Để khám phá hết vẻ đẹp của hang, bạn sẽ phải bơi lội qua suối với dòng nước mát lạnh, sạch sẽ. Trải nghiệm bơi lội và ngâm mình trong dòng nước mát sau những hành trình vất vả sẽ giúp bạn thư giãn và cảm thấy sảng khoái. Đặc biệt, du khách có thể dừng chân ở những khung cảnh hùng vĩ và chụp những bức ảnh ấn tượng có "một không hai".

Hệ thống hang Sơn Đoòng có nhiều quần thể san hô và di tích thú hóa thạch. Ảnh: @sonyalpha.

▸ Hang Én

Hang Én một trong những hang động tự nhiên lớn nhất thế giới nằm sâu trong vùng lõi Vườn Quốc gia Phong Nha – Kẻ Bàng, tỉnh Quảng Bình. Với kích thước hùng vĩ, nơi này trải dài hơn 1,6 km xuyên qua khối đá vôi khổng lồ và nổi bật với cửa hang lớn nhất có chiều cao 120 m và chiều rộng 110 m. Trần hang có nơi cao đến 145 m và hành lang hang rộng nhất tới 200 m.

Hành trình đến với Hang Én kéo dài khoảng 2 ngày, bao gồm việc vượt qua dốc Ba Giàn và Bản Đoòng, nơi cư ngụ của người Bru - Vân Kiều. Cuộc sống của đồng bào dân tộc này gần như tách biệt với thế giới bên ngoài do địa hình hiểm trở, nhưng sau khi chương trình tham quan Hang Én được diễn ra, cuộc sống của người dân đã có những cải thiện đáng kể.

Hang Én từng xuất hiện trên nhiều kênh truyền thông lớn như National Geographic, The New York Times và cả trong bộ phim bom tấn Pan - Welcome to Neverland (2015) của hãng phim Hollywood Warner Bros. Bên trong hang là triệu chú chim én trú ngụ, cùng với các khối thạch nhũ có tuổi đời hàng triệu năm, được hình thành từ các giọt nước chảy từ vòm hang xuống.

Khám phá hang Én, du khách sẽ có cơ hội trải nghiệm cuộc sống của đồng bào Bru - Vân Kiều tại bản Đoòng. Sau đó, bạn sẽ vào trong hang, hòa mình vào thiên nhiên hoang sơ, hùng vĩ mà ít nơi nào có được.

Hành trình khám phá hang Én rất thú vị, từ việc băng qua mọi địa hình đến cắm trại trong hang. Ảnh: @lilthuuu.

▸ Hang Tú Làn

Hệ thống hang động Tú Làn, nằm sâu trong khu rừng nguyên sinh và dãy núi đá vôi hùng vĩ. Với diện tích hơn 650 ha, khu vực này cách trung tâm thành phố Đồng Hới 112 km và cách Phong Nha - Kẻ Bàng thêm 70 km về phía Tây Bắc.

Thung lũng Tú Làn rộng lớn, được bao quanh bởi những dãy núi đá vôi trùng điệp. Cảnh sắc nơi đây được tô điểm thêm bởi dòng suối Rào Nậy uốn lượn quanh co, đẹp như tranh thủy mặc.

Khi mùa lũ về, nước dâng ngập tràn, biến thung lũng thành một vùng vịnh xanh mát giữa rừng già. Thám hiểm sâu vào hệ thống hang động Tú Làn, du khách sẽ bị cuốn hút bởi sự đa dạng của những tảng nhũ đá và măng đá khổng lồ với nhiều hình thù độc đáo. Những bàn thạch phẳng lì, những viên đá cuội tròn xoe hay những cột thạch nhũ lấp lánh, tất cả đều mang một vẻ đẹp rất riêng.

Mỗi hang động trong hệ thống Tú Làn đều có những đặc điểm riêng biệt. Hang Chuột nổi bật với những lớp măng đá nhấp nhô như bãi cọc, tạo nên một cảnh quan kỳ vĩ. Hang Hung Ton đặc biệt với những dấu tích của người tiền sử như vỏ ốc và mảnh gốm có niên đại lâu đời. Trong khi đó, hang Kim lại khác biệt với màu rêu đồng phủ lên từng vách đá, tạo nên một cảnh sắc lạ mắt và huyền bí.

Hệ thống hang Tú Làn rất rộng lớn, gồm nhiều hang động nhỏ có đặc điểm và vẻ đẹp khác nhau. Ảnh: Oxalis Adventure.

Vui chơi, check-in với vùng bãi biển xanh mát

▸ Biển Nhật Lệ

Biển Nhật Lệ là một trong những điểm du lịch đẹp nhất và thuận tiện nhất tại Quảng Bình. Với vị trí đắc địa, bãi biển này chỉ cách trung tâm thành phố Quảng Bình khoảng 1 km, cách ga Đồng Hới gần 5 km và cách sân bay Đồng Hới hơn 8 km, tạo điều kiện dễ dàng cho du khách di chuyển. Nơi đây nổi bật với bãi cát vàng óng, nước biển trong xanh và không khí trong lành, làm say đắm lòng người.

Thời điểm lý tưởng nhất để tham quan biển Nhật Lệ là từ tháng 5 đến tháng 8, khi nước biển trong xanh và thời tiết thuận lợi cho việc tắm biển và nghỉ dưỡng.

Mặc dù nằm rất gần khu dân cư, bãi biển Nhật Lệ vẫn giữ được vẻ hoang sơ, yên bình vốn có. Dạo bước bên bờ biển, hít thở không khí trong lành và nghe tiếng sóng vỗ vào bờ sẽ mang đến cho bạn nhiều cung bậc cảm xúc khác nhau. Đây cũng là địa điểm check-in Quảng Bình được rất nhiều bạn trẻ yêu thích.

Biển Nhật Lệ trải dài, trong xanh gần trung tâm thành phố. Ảnh: @thutranglee_.

▸ Bãi Đá Nhảy

Bãi Đá Nhảy tọa lạc tại huyện Bố Trạch, cách thành phố Đồng Hới 25 km về phía Bắc. Được mệnh danh là “tuyệt tác điêu khắc của biển”, bãi Đá Nhảy nổi tiếng với dãy núi đá vôi bị biển xâm thực, tạo ra những mỏm đá độc đáo và kỳ thú. Cảnh quan tại đây thật sự lãng mạn, đặc biệt vào buổi sáng bình minh và hoàng hôn buông xuống, khi ánh nắng chiếu rọi lên các mỏm đá tạo nên một khung cảnh huyền ảo.

Giữa quần thể đá độc đáo này, du khách sẽ tìm thấy một cái giếng huyền bí được hình thành bởi tảng đá lớn giống con cóc đang ngồi che trên miệng giếng. Do đó, người dân địa phương thường gọi đá này là Giếng Cóc.

Những hốc đá, hẻm núi và các khe nứt tại bãi Đá Nhảy tạo nên một không gian thần tiên, thu hút sự khám phá của nhiều du khách. Hoạt động nổi tiếng tại Bãi Đá Nhảy bao gồm tắm biển, chèo thuyền và thưởng thức các món hải sản phong phú.

Đá ở đây có hình tượng như các con vật voi, hổ, cóc... Ảnh: Mạnh Tiến Khôi.

Chèo thuyền, đu dây tại suối nước Moọc

Một địa điểm lý tưởng để tránh nóng trong kỳ hè này chính là khu du lịch suối nước Moọc. Nằm lọt thỏm giữa vườn Quốc gia Phong Nha Kẻ Bàng ở huyện Bố Trạch, suối nước Moọc cách trung tâm thành phố Đồng Hới khoảng 70 km về hướng Tây Nam.

Khi đi sâu vào trong, bạn sẽ choáng ngợp trước vẻ đẹp của dòng suối ẩn mình, tựa bên những vách đá cheo leo tạo nên một cảnh quan tuyệt mỹ. Vào mùa xuân và mùa hè, khu vực này được tô điểm bởi những cánh hoa lan rừng rực rỡ. Đi vào tháng 4-5, du khách còn có cơ hội chiêm ngưỡng cảnh đẹp tựa tiên cảnh với hàng nghìn cánh bướm dập dìu.

Suối nước Moọc mang đến cho du khách một bức tranh sơn thủy hữu tình, đó là cảm giác yên bình và thư thả không dễ tìm thấy. Sau khi khám phá khu rừng nguyên sinh bên trong suối nước Moọc, bạn đừng bỏ lỡ các hoạt động vui chơi, thể thao như đua bơi, chèo thuyền kayak, câu cá, và đu dây. Mỗi trò chơi đều có vé vào, nhưng giá cả đều rất rẻ, hợp với túi tiền, đảm bảo trải nghiệm xứng đáng.

Du khách check-in tại suối nước Moọc, Quảng Bình. Ảnh: @hoang.hanh.nguyen.

Trượt cát ở cồn cát Quang Phú

Cồn cát Quang Phú nằm giữa thành phố Đồng Hới và huyện Bố Trạch. Đây là nơi có những ngọn đồi cát trắng mịn, cao hơn 100 m. Khi đặt chân đến đây, bạn sẽ cảm nhận như đang lạc vào một “sa mạc” thu nhỏ.

Tại đây, bạn có thể thuê ván trượt với giá khoảng 30.000 VNĐ/ván trong 2 giờ. Trò chơi trượt ván trên những dãy cát trắng mịn sẽ khiến bạn cảm thấy sảng khoái và hòa mình vào thiên nhiên. Đây cũng là cơ hội để kết nối với bạn bè và gia đình.

Thời gian tốt nhất để đến cồn cát là vào sáng sớm hoặc chiều tối. Buổi sáng, bạn có thể ngắm bình minh từ phía biển. Buổi chiều, hoàng hôn buông xuống dưới những dãy núi xa xa tạo nên cảnh quan đẹp mắt.

Cồn cát Quang Phú là địa điểm yêu thích của nhiều bạn trẻ. Ảnh: Chi Doan.