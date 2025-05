Tháng 5 dị thường ở miền Bắc, miền Trung

Tối và đêm 24/5, một quả “bom nước” trút xuống tỉnh Hà Tĩnh, điều chưa từng xảy ra ở địa phương này trong tháng 5 suốt nhiều năm qua.

Người dân Hà Tĩnh lội nước lũ cứu lúa. Ảnh: Phạm Trường.

Mưa lũ kỷ lục ở Hà Tĩnh

Thời tiết tháng 5 ở Hà Tĩnh đặc trưng với nắng nóng gay gắt, khô hạn và ít mưa. Thế nhưng những ngày cuối tháng 5 năm nay, mưa lũ kỷ lục đã xuất hiện tại khu vực này.

Theo số liệu của Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Quốc gia, từ tối 24/5 đến sáng 25/5, tại xã Kỳ Giang, huyện Kỳ Anh, tỉnh Hà Tĩnh mưa tới 601,4 mm. Nhiều kỷ lục mưa lũ đã được thiết lập.

Lượng mưa tại huyện Hương Khê cũng cao nhất trong lịch sử tháng 5, vượt qua kỷ lục được thiết lập vào 44 năm trước.

Do ảnh hưởng của mưa lớn kéo dài, đêm 24 và ngày 25/5, nước trên sông Ngàn Sâu, Ngàn Phố dâng rất nhanh với biên độ lũ lên tại các trạm 2,5-8,5 m, riêng tại sông Ngàn Sâu xuất hiện lũ kỷ lục trong tháng 5.

Do mưa rất to kéo dài, ngập lụt diện rộng đã xảy ra tại xã Kỳ Hoà, Kỳ Châu, Kỳ Thịnh (Kỳ Anh), Hà Linh, Phúc Đồng, Hương Thủy, Hương Giang, Lộc Yên (Hương Khê), Mỹ Lộc (Can Lộc), Cẩm Mỹ, Cẩm Duệ, Cẩm Lạc, Cẩm Thạch, thị trấn Cẩm Xuyên (Cẩm Xuyên), Lưu Vĩnh Sơn (Thạch Hà).

Theo báo cáo nhanh của Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh Hà Tĩnh, mưa lớn đã khiến 450 nhà bị ngập, hơn 2.220 ha lúa và hơn 397 ha cây trồng khác bị ảnh hưởng, hơn 2.000 tấn lúa thu hoạch bị ướt. Gần 13.000 gia cầm, gia súc bị chết và cuốn trôi. Tại hồ Đập Hà, hơn 10 m đập bị vỡ cùng 3 tàu cá nhỏ hư hỏng.

Miền Bắc chịu nhiều thiệt hại do mưa lớn

Cùng với Hà Tĩnh, nhiều tỉnh miền Bắc đã hứng chịu hậu quả thương tâm do mưa lũ trong tháng 5.

Theo ông Mai Văn Khiêm, Giám đốc Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, dù chưa bước vào giai đoạn cao điểm của mùa mưa lũ ở miền Bắc nhưng từ đầu tháng 5 đến nay, miền Bắc đã xuất hiện nhiều hình thái thời tiết nguy hiểm như mưa dông, lốc, sét, mưa đá.

Đáng lưu ý, một số khu vực có lượng mưa cực đoan 100-200 mm chỉ trong vài giờ như Yến Dương (Bắc Kạn) mưa 195 mm trong 4 giờ, Na Hang (Tuyên Quang) mưa 198 mm trong 3 giờ, Tân Lập (Hà Giang) mưa 132 mm trong 4 giờ, Quảng Yên (Quảng Ninh) mưa 150 mm trong 3 giờ, Dân Tiến (Thái Nguyên) mưa 192 mm trong 3 giờ.

Một điều “dị thường” nữa trong tháng 5 năm nay ở miền Bắc là không khí lạnh hoạt động khá mạnh. Đợt không khí lạnh tràn xuống nước ta vào ngày 25-26/5 đã lấn sâu xuống tận khu vực Trung Trung bộ, gây mưa dông diện rộng cho khắp miền Bắc và Bắc Trung bộ. Người dân miền Bắc trải qua những ngày thời tiết mát mẻ như mùa thu khi nhiệt độ thấp nhất xuống còn 20-23 độ, vùng núi dưới 19 độ.

Dự báo từ tối 28 đến 29/5, không khí lạnh tiếp tục nén rãnh áp thấp, kết hợp với vùng hội tụ gió trên cao gây mưa vừa, mưa to đến rất to cho các tỉnh miền Bắc và Bắc Trung bộ. Lượng mưa ở Bắc bộ có thể từ 30-80 mm, có nơi 180 mm.

Từ ngày 29-30/5, Thanh Hóa và Hà Tĩnh có mưa to 40-70 mm, có nơi trên 150 mm. Cơ quan khí tượng cảnh báo nguy cơ mưa cường suất lớn trên 100 mm trong 3 giờ, có thể gây ngập lụt cục bộ ở vùng trũng thấp, lũ quét, sạt lở đất ở vùng núi.