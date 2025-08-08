Thân thiện khi từ chối, đĩnh đạc khi nhờ cậy

Thái độ khiêm nhường, biết lắng nghe và thông cảm cho những người xung quanh sẽ là chìa khóa để bạn xây dựng những mối quan hệ chất lượng. Sự chân thành luôn là món quà đáng giá.

Sự chân thành và cởi mở sẽ giúp bạn xây dựng những mối quan hệ tốt đẹp. Ảnh minh họa: tvN.

Người xưa thường cho rằng khiêm tốn là một trong những đức tính tốt nhất. Nhưng theo thời gian, người ta ngày càng công nhận cả những phần sâu tối nhất của tâm hồn hay những dục vọng ích kỷ.

Thời gian gần đây, có thể hơi thái quá, nhưng họ còn bảo vệ cả những người chỉ chăm chăm làm theo ý mình, bất chấp liêm sỉ và thể diện. Không những thế, có trường hợp còn châm chọc hoặc lợi dụng những người “kiểu cổ”, là những người “biết quan tâm và nhường nhịn người khác”.

Thậm chí không ít người lớn ở thế hệ mới còn khuyên giới trẻ “Đừng làm những việc mình không thích”, “Hãy thể hiện rằng mình không thích”. Thực tế, có thể nói những người dám thể hiện tâm tư mình như thế là người thẳng thắn nhưng đến mức gây hại cho người khác hoặc làm phiền những người sống cùng thì không được.

Em là người ngây thơ tới mức đôi lúc mọi người nghĩ em như đồ ngốc vậy, nhưng tôi hy vọng em đừng phủ nhận tính cách thân thiện ấy của mình trước mọi người và hãy coi đó là ưu điểm. Sau này, những hành động thân thiện được tích lũy chắc chắn sẽ mang đến kết quả tốt cho em. Em đối xử tốt với bạn bè nhưng thứ em nhận lại không như mong muốn thì cũng đừng thất vọng.

Cứ coi như em đã học được từ người bạn đó bài học cuộc đời và những khó khăn trong mối quan hệ xã hội. Em cũng không được bám theo bạn một cách thái quá và phụ thuộc, cũng không nên có ý nghĩ kiểu như “Nhưng nếu cậu ấy bỏ mình thì thế nào đây, thế nên mình phải đối tốt với cậu ấy”.

Tôi hy vọng em tin tưởng rằng dù người bạn đó có biến mất thì em vẫn có thể sống tốt. Nó khác nhiều so với việc chịu đựng che giấu cảm giác bất an “cậu ấy bỏ mình thì thế nào đây”.

Cũng có người nghĩ rằng nếu cứ chia sẻ với người khác thì mình sẽ thiệt thòi nên mỗi lần như vậy lại cảm thấy đau khổ, tuy nhiên, đây không phải là thái độ sống lành mạnh. Tiền tài, vật chất quý giá hay thời gian một khi đã tuột ra khỏi tay mình thì không còn là của mình nữa.

Và vì nó đã trở thành tài sản của người khác nên cũng không cần lo lắng mà lãng phí cuộc đời. Giả sử em cho người khác cái gì đó và yêu cầu họ phải đền đáp lại thì chỉ có mình em đau khổ mà thôi. Khi cho thì nên cho dứt điểm và quên nó đi, sau đó, nếu đối phương nghĩ đến việc cảm ơn và đền đáp thì cũng nên nhận lại một cách vui vẻ.

Khi đối phương yêu cầu thứ vượt quá năng lực của mình, em hãy nói “Mình cũng muốn giúp gì đó vì bạn là người bạn rất tốt. Nhưng việc lần này vượt quá năng lực của mình. Mình mong cậu nhờ mình việc khác”. Hoặc các em có thể lấy cớ bố mẹ hoặc thầy cô cũng là một cách từ chối nhã nhặn.

Người khi từ chối thì thân thiện, khi nhờ cậy thì đĩnh đạc, người biết liêm sỉ đủ và biết trả ơn người giúp mình cuối cùng sẽ thành công. Thành công không phải là tính cách mà là trí tuệ để xử lý những việc nhỏ như thế này.