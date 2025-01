Thân hình cơ bắp của 'Người Nhện' Tom Holland

Tom Holland bỏ lỡ những khoảnh khắc thảm đỏ với bạn gái Zendaya vì dành nhiều thời gian tập luyện, "độ" cơ bắp.

Tom Holland là ngôi sao trang bìa tạp chí Men's Health số tháng 1-2/2025. Tài tử xuất hiện với ngoại hình cơ bắp rắn rỏi, bụng 6 múi rõ nét, cơ vai rộng hình chữ V. Body hiện tại của sao Spider-Man khiến người hâm mộ không khỏi chú ý, trầm trồ.

Trong bài phỏng vấn, anh chia sẻ về quá trình rèn luyện thể lực và chế độ dinh dưỡng để có được hình thể cuốn hút. Holland cho biết anh thuê huấn luyện viên cá nhân Duffy Gaver để lên lịch tập các bài HIIT hàng ngày, các bài nâng tạ phát triển cơ bắp, đồng thời chú trọng vào chế độ dinh dưỡng.

"Thực đơn ăn uống của tôi quan trọng hơn nhiều so với những gì tôi làm trong phòng gym. Để thấy kết quả, tôi nghĩ 80% là do chế độ ăn và 20% là do tập luyện", anh chia sẻ.

Tom Holland trên tạp chí Men's Health. Ảnh: Men's Health.

Holland cho biết việc "độ" body ngốn nhiều thời gian, vì thế anh hiếm khi dự thảm đỏ cùng người yêu Zendaya. Gần đây, cặp sao nhận nuôi chú cún Noon và mua thêm một chú chó Doberman tên là Daphne.

Dịp Giáng sinh năm nay, Holland ở Mỹ cùng Zendaya và gia đình bạn gái. Nam diễn viên chưa có kế hoạch về Anh thăm gia đình.

Tom và Zendaya đã trở thành một trong những bộ đôi được nhắc đến nhiều nhất Hollywood, kể từ khi tìm thấy tình yêu trên phim trường vào năm 2016 khi quay phim Spider-Man: Homecoming.

Cặp sao được cho là đang tính đến chuyện kết hôn. Song họ quá bận rộn cho các dự án phim nên chưa tìm được thời gian phù hợp.

Sinh năm 1996, Tom Holland bén duyên với diễn xuất từ khi còn nhỏ. Tuy nhiên, vai diễn giúp anh nổi tiếng toàn cầu là Peter Parker (Người Nhện) trong Vũ trụ Điện ảnh Marvel. Tới nay, anh đã góp mặt trong 6 dự án lớn của MCU. Bạn gái bằng tuổi của anh, Zendaya, cũng là nữ diễn viên trẻ tiềm năng của Hollywood. Cô từng tham gia nhiều chương trình truyền hình và những dự án điện ảnh đình đám như The Greatest Showman, Spider-Man hay Dune.