'Thần dược' ngăn hội chứng kiệt sức

Việc ngăn chặn hội chứng kiệt sức này đòi hỏi phải có ba yếu tố: suy ngẫm, ranh giới và dũng khí để thực thi những ranh giới đó.

Ranh giới, ranh giới và ranh giới

Việc ngăn chặn hội chứng kiệt sức này đòi hỏi phải có ba yếu tố: suy ngẫm, ranh giới và dũng khí để thực thi những ranh giới đó. Sau đây là ba câu hỏi bạn có thể tự vấn để suy ngẫm về cái giá phải trả của hội chứng kiệt sức và những gì có thể là lựa chọn thay thế nó:

Hội chứng kiệt sức đang lấy đi của mình những gì?

Liệu sự hy sinh này có thực sự xứng đáng?

Cần phải thay đổi điều gì để làm cho cuộc sống của mình trở nên thú vị hơn?

Thông thường, điều cần phải thay đổi chính là cách chúng ta nhìn nhận về ranh giới cá nhân và nghề nghiệp của mình. Chúng ta có xu hướng nghĩ rằng ranh giới chỉ đơn thuần là yếu tố cá nhân. Chúng được dành riêng cho các mối quan hệ mà ta có với gia đình, người yêu hoặc bạn bè. Tuy nhiên, ranh giới có sức ảnh hưởng mạnh mẽ trong rất nhiều bối cảnh, và môi trường làm việc cũng chính là nơi ta thực sự cần đến chúng.

Mỗi người đều có một quan niệm riêng về những gì bản thân cần có để cảm thấy an toàn và khỏe mạnh, những gì cần thiết để đạt được sự cân bằng lý tưởng giữa công việc và cuộc sống. Đó là thực tế mà chúng ta có thể đạt được nếu ta sẵn sàng xác định và nói rõ những nguyên tắc không thể thỏa hiệp của bản thân khi công việc chen vào cuộc sống cá nhân mình.

Hãy nhớ rằng: các ranh giới trong môi trường làm việc không khiến bạn trở thành người khó tính hay thiếu tinh thần hợp tác. Mà thực tế chúng chỉ tạo ra một môi trường tích cực hơn, bởi vì những điều bạn đang muốn truyền đạt về cơ bản chính là, “Tôi đủ quan tâm đến công việc hoặc sự nghiệp của mình để muốn duy trì nó. Tôi đủ quan tâm đến việc gắn bó với công ty này tới mức muốn được cảm thấy rằng mình có thể tiếp tục mà không phải hy sinh những điều cần thiết để được sống một cuộc sống trọn vẹn”.

Ranh giới được thiết lập bắt đầu từ việc phân chia thời gian. Ảnh: MyHRConcierge.

Một số ví dụ về ranh giới trong môi trường làm việc bao gồm: Tôi sẽ không trả lời email sau giờ làm. Tôi sẽ không làm việc vào cuối tuần. Tôi không giải thích khi nghỉ ốm. Tôi sẽ không đến công ty vào ngày nghỉ. Tôi sẽ không gánh vác thay phần việc của đồng nghiệp. Ngoài ra, còn cả việc giao tiếp khi bạn bắt đầu nhận ra những giai đoạn ban đầu của hội chứng kiệt sức, tốt nhất là trước khi bạn đến giai đoạn 6 - Phủ nhận.

Các ranh giới cũng cần được thực thi, thay vì chỉ nói suông. Chính mối đe dọa về việc thực thi ranh giới sẽ cho người khác biết bạn nghiêm túc về các giới hạn của mình như thế nào. Hậu quả hay cái giá phải trả sẽ là gì đối với quản lý, sếp, công ty, nếu như họ vi phạm ranh giới của bạn nhiều lần? Liệu có phải bạn sẽ khiếu nại lên bộ phận nhân sự? Hay liệu điều đó đồng nghĩa rằng bạn sẽ có những hành động quyết liệt và nghỉ việc? Hãy đảm bảo làm rõ vấn đề này trong tâm trí của bạn, cũng như những người khác, nhằm đảm bảo sự tuân thủ và tôn trọng các nhu cầu của bạn.

Nếu đồng nghiệp của bạn không sẵn lòng lắng nghe và tôn trọng các ranh giới của bạn, tôi muốn bạn nhớ rằng: đó chỉ đơn thuần là công việc. Tất cả đều chỉ là giao dịch: bạn cung cấp dịch vụ và họ trả lương cho bạn vì điều đó. Thế nhưng, chỉ vì họ trả lương cho bạn không có nghĩa là họ có quyền kiểm soát đối với toàn bộ con người bạn. Nếu bạn không còn hữu ích với họ nữa, họ sẽ chẳng ngại gì mà sa thải bạn đâu.

Hơn nữa, chẳng có công việc nào, hay cảm giác thành công nào, hay một thành tựu nào đáng giá bằng sức khỏe của bạn. Sức khỏe mới chính là tài sản quý giá nhất, và sự căng thẳng mãn tính mà bạn đang phải chịu đựng do hội chứng kiệt sức đang có những ảnh hưởng thực sự và lâu dài đến sức khỏe.

Một khi sức khỏe đã mất đi, thì không phải lúc nào cũng có thể lấy lại được. Hãy cứ yêu cầu được nghỉ ngơi khi cần, giao bớt lại những việc mà bạn không thể nào xoay xở, xin nghỉ phép, vạch ra các ranh giới. Có thể việc dành hàng tiếng đồng hồ để thúc ép bản thân sẽ khiến bạn được xã hội tung hô tán thưởng, nhưng khi tới cuối ngày (thậm chí là tới cuối cuộc đời), chúng sẽ không phải là những thời khắc mà bạn nhớ đến đâu.

Văn hóa làm việc không ngừng nghỉ muốn bạn tin rằng giá trị bản thân bạn gắn liền với những thành quả bạn tạo ra. Nhưng không hề. Làm việc hiệu quả không phải là điều duy nhất khiến bạn trở nên có giá trị.

Sức khỏe là tài sản quý giá nhất của bạn. Hãy luôn đặt nó lên hàng đầu.

Khi bạn còn trẻ, việc thiết lập ranh giới nghề nghiệp có thể rất khó khăn. Nhưng ranh giới bắt nguồn từ sự tôn trọng: tôn trọng bản thân, tôn trọng những người xung quanh bạn và tôn trọng công việc của bạn. Hãy sớm học hỏi kỹ năng này và thực hành nó thường xuyên.