Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
M

Nửa lo âu, nửa trưởng thành

Xuất phát từ podcast “The Psychology of Your 20s” với hơn 50 triệu lượt nghe trên toàn thế giới, “Nửa lo âu, nửa trưởng thành: Hành trình tìm mình ở tuổi hai mươi” là tấm bản đồ tâm lý sâu sắc, chi tiết và thiết thực, giúp bạn đọc khám phá từng góc khuất trong tâm trí mình.

Xuất bản

'Thần dược' ngăn hội chứng kiệt sức

  • Thứ năm, 11/12/2025 08:00 (GMT+7)
  • 31 phút trước

Việc ngăn chặn hội chứng kiệt sức này đòi hỏi phải có ba yếu tố: suy ngẫm, ranh giới và dũng khí để thực thi những ranh giới đó.

Ranh giới, ranh giới và ranh giới

Việc ngăn chặn hội chứng kiệt sức này đòi hỏi phải có ba yếu tố: suy ngẫm, ranh giới và dũng khí để thực thi những ranh giới đó. Sau đây là ba câu hỏi bạn có thể tự vấn để suy ngẫm về cái giá phải trả của hội chứng kiệt sức và những gì có thể là lựa chọn thay thế nó:

  • Hội chứng kiệt sức đang lấy đi của mình những gì?
  • Liệu sự hy sinh này có thực sự xứng đáng?
  • Cần phải thay đổi điều gì để làm cho cuộc sống của mình trở nên thú vị hơn?

Thông thường, điều cần phải thay đổi chính là cách chúng ta nhìn nhận về ranh giới cá nhân và nghề nghiệp của mình. Chúng ta có xu hướng nghĩ rằng ranh giới chỉ đơn thuần là yếu tố cá nhân. Chúng được dành riêng cho các mối quan hệ mà ta có với gia đình, người yêu hoặc bạn bè. Tuy nhiên, ranh giới có sức ảnh hưởng mạnh mẽ trong rất nhiều bối cảnh, và môi trường làm việc cũng chính là nơi ta thực sự cần đến chúng.

Mỗi người đều có một quan niệm riêng về những gì bản thân cần có để cảm thấy an toàn và khỏe mạnh, những gì cần thiết để đạt được sự cân bằng lý tưởng giữa công việc và cuộc sống. Đó là thực tế mà chúng ta có thể đạt được nếu ta sẵn sàng xác định và nói rõ những nguyên tắc không thể thỏa hiệp của bản thân khi công việc chen vào cuộc sống cá nhân mình.

Hãy nhớ rằng: các ranh giới trong môi trường làm việc không khiến bạn trở thành người khó tính hay thiếu tinh thần hợp tác. Mà thực tế chúng chỉ tạo ra một môi trường tích cực hơn, bởi vì những điều bạn đang muốn truyền đạt về cơ bản chính là, “Tôi đủ quan tâm đến công việc hoặc sự nghiệp của mình để muốn duy trì nó. Tôi đủ quan tâm đến việc gắn bó với công ty này tới mức muốn được cảm thấy rằng mình có thể tiếp tục mà không phải hy sinh những điều cần thiết để được sống một cuộc sống trọn vẹn”.

Kiet suc anh 1

Ranh giới được thiết lập bắt đầu từ việc phân chia thời gian. Ảnh: MyHRConcierge.

Một số ví dụ về ranh giới trong môi trường làm việc bao gồm: Tôi sẽ không trả lời email sau giờ làm. Tôi sẽ không làm việc vào cuối tuần. Tôi không giải thích khi nghỉ ốm. Tôi sẽ không đến công ty vào ngày nghỉ. Tôi sẽ không gánh vác thay phần việc của đồng nghiệp. Ngoài ra, còn cả việc giao tiếp khi bạn bắt đầu nhận ra những giai đoạn ban đầu của hội chứng kiệt sức, tốt nhất là trước khi bạn đến giai đoạn 6 - Phủ nhận.

Các ranh giới cũng cần được thực thi, thay vì chỉ nói suông. Chính mối đe dọa về việc thực thi ranh giới sẽ cho người khác biết bạn nghiêm túc về các giới hạn của mình như thế nào. Hậu quả hay cái giá phải trả sẽ là gì đối với quản lý, sếp, công ty, nếu như họ vi phạm ranh giới của bạn nhiều lần? Liệu có phải bạn sẽ khiếu nại lên bộ phận nhân sự? Hay liệu điều đó đồng nghĩa rằng bạn sẽ có những hành động quyết liệt và nghỉ việc? Hãy đảm bảo làm rõ vấn đề này trong tâm trí của bạn, cũng như những người khác, nhằm đảm bảo sự tuân thủ và tôn trọng các nhu cầu của bạn.

Nếu đồng nghiệp của bạn không sẵn lòng lắng nghe và tôn trọng các ranh giới của bạn, tôi muốn bạn nhớ rằng: đó chỉ đơn thuần là công việc. Tất cả đều chỉ là giao dịch: bạn cung cấp dịch vụ và họ trả lương cho bạn vì điều đó. Thế nhưng, chỉ vì họ trả lương cho bạn không có nghĩa là họ có quyền kiểm soát đối với toàn bộ con người bạn. Nếu bạn không còn hữu ích với họ nữa, họ sẽ chẳng ngại gì mà sa thải bạn đâu.

Hơn nữa, chẳng có công việc nào, hay cảm giác thành công nào, hay một thành tựu nào đáng giá bằng sức khỏe của bạn. Sức khỏe mới chính là tài sản quý giá nhất, và sự căng thẳng mãn tính mà bạn đang phải chịu đựng do hội chứng kiệt sức đang có những ảnh hưởng thực sự và lâu dài đến sức khỏe.

Một khi sức khỏe đã mất đi, thì không phải lúc nào cũng có thể lấy lại được. Hãy cứ yêu cầu được nghỉ ngơi khi cần, giao bớt lại những việc mà bạn không thể nào xoay xở, xin nghỉ phép, vạch ra các ranh giới. Có thể việc dành hàng tiếng đồng hồ để thúc ép bản thân sẽ khiến bạn được xã hội tung hô tán thưởng, nhưng khi tới cuối ngày (thậm chí là tới cuối cuộc đời), chúng sẽ không phải là những thời khắc mà bạn nhớ đến đâu.

Văn hóa làm việc không ngừng nghỉ muốn bạn tin rằng giá trị bản thân bạn gắn liền với những thành quả bạn tạo ra. Nhưng không hề. Làm việc hiệu quả không phải là điều duy nhất khiến bạn trở nên có giá trị.

Sức khỏe là tài sản quý giá nhất của bạn. Hãy luôn đặt nó lên hàng đầu.

Khi bạn còn trẻ, việc thiết lập ranh giới nghề nghiệp có thể rất khó khăn. Nhưng ranh giới bắt nguồn từ sự tôn trọng: tôn trọng bản thân, tôn trọng những người xung quanh bạn và tôn trọng công việc của bạn. Hãy sớm học hỏi kỹ năng này và thực hành nó thường xuyên.

Jemma Sbeg/NXB Trẻ

Kiệt sức Ranh giới Kiệt sức Hội chứng

    Đọc tiếp

    Nhung lam tuong ve cong viec trong mo hinh anh

    Những lầm tưởng về công việc trong mơ

    11:47 2/12/2025 11:47 2/12/2025

    0

    Khi bạn thay đổi, ước mơ của bạn cũng thay đổi. Con người mà bạn từng là năm 18 tuổi, đã không còn là bạn của tuổi 25, 30 nữa. Công việc trong mơ, quan niệm về những gì khiến bạn cảm thấy thỏa mãn trong sự nghiệp cũng sẽ thay đổi theo.

    'Truyen Kieu' trong dien mao moi hinh anh

    'Truyện Kiều' trong diện mạo mới

    2 giờ trước 07:00 11/12/2025

    0

    Bản “Truyện Kiều” do Nhà xuất bản Kim Đồng ấn hành có phần minh họa vô cùng công phu của họa sĩ Nguyễn Công Hoan: vẽ trên giấy xuyến chỉ mỏng tang, sử dụng hai tông màu vàng và xanh lá làm chủ đạo, với những chi tiết mang đậm nét văn hóa Việt Nam.

    Chia khoa de hoc gia phuong Tay hieu Viet Nam hinh anh

    Chìa khóa để học giả phương Tây hiểu Việt Nam

    2 giờ trước 06:04 11/12/2025

    0

    “Tri thức văn hóa cổ truyền Việt Nam” là công trình khảo cứu về văn hóa Việt Nam truyền thống có giá trị tham khảo quan trọng cho độc giả tìm hiểu về đời sống văn hóa truyền thống của người Việt.

    SÁCH HAY

    Mot chien dich o Bac Ky hinh anh

    Một chiến dịch ở Bắc Kỳ

    07:39 17/9/2020 07:39 17/9/2020

    0

    Thị dân và quan lại mặc lễ phục lui tới thăm viếng nhau, tặng nhau những lá thiếp lớn màu đỏ và quà cáp.

    Di nhu to giay trang hinh anh

    Đi như tờ giấy trắng

    20:50 21/9/2020 20:50 21/9/2020

    0

    Một trong những chuyến đi vào mùa Giáng sinh ghi dấu mãi trong tôi chính là về Đường Lâm, hay đúng hơn là về những ngôi làng quanh vùng Ba Vì, Sơn Tây.

    Nhung ba chu khong gian hinh anh

    Những bá chủ không gian

    20:00 30/8/2020 20:00 30/8/2020

    0

    Khi Blue Origin phóng và hạ cánh thành công tên lửa New Shepard, Jeff Bezos chỉ viết vài dòng trên Twitter. Trái lại, Elon Musk "tuôn" cả tràng dài trên mạng xã hội.

    Nguoi tre thoi 4.0 - Uy quyen long lay hinh anh

    Người trẻ thời 4.0 - Uy quyền lộng lẫy

    08:53 30/8/2020 08:53 30/8/2020

    0

    Trong số những kỹ năng mà người lao động phải có nếu không muốn bị bỏ lại phía sau, tư duy phản biện được nhiều người đặc biệt lưu ý.

    Di bo xuyen Viet voi cay dan guitar hinh anh

    Đi bộ xuyên Việt với cây đàn guitar

    20:33 12/8/2020 20:33 12/8/2020

    0

    Thiên nhiên luôn biết cách chữa lành những tổn thương trong tôi. Thiên nhiên là mẹ, là người thầy hướng dẫn mỗi khi tôi lạc lối trong cuộc đời này.

    Loan 12 su quan hinh anh

    Loạn 12 sứ quân

    11:02 16/8/2020 11:02 16/8/2020

    0

    Sau khi Ngô Xương Xí chết, họ Ngô hết người kế vị. Trong nước một ngày không thể không có vua, Đinh Bộ Lĩnh lên ngôi, lấy tôn hiệu là Vạn Thắng Vương.

    Nhung ngay cach ly hinh anh

    Những ngày cách ly

    19:42 5/8/2020 19:42 5/8/2020

    0

    Phải chăng chỉ cần có độ lùi của thời gian và trải nghiệm, con người có thể nhìn sự việc bằng góc độ hoàn toàn khác?

    Machiavelli hinh anh

    Machiavelli

    18:04 17/8/2020 18:04 17/8/2020

    0

    Leonardo và Michelangelo - hai nghệ sĩ tài năng - cùng làm việc trong một tòa nhà. Điều đó cho thấy Florence từng quy tụ nhiều ngôi sao sáng.

    Chúng tôi sử dụng cookie để cải thiện trải nghiệm của bạn. Tìm hiểu về Chính sách Cookie tại đây

    Từ chối Đồng ý