Kaity Nguyễn cho biết “Tử chiến trên không” là một dự án đầy thách thức với cô trong nhiều năm làm nghề. Song sau những áp lực, nữ diễn viên thấy mãn nguyện khi phim được đón nhận.

Trong cuộc trò chuyện mới nhất trong theINTERVIEW trên Tri Thức - Znews, Kaity Nguyễn chia sẻ về những thử thách khi đảm nhận vai tiếp viên hàng không Tú Trinh ở phim điện ảnh Tử chiến trên không (Hàm Trần).

Tác phẩm vừa vượt mốc 100 tỷ đồng ngoài phòng vé, cũng đánh dấu những lần đầu tiên của Kaity Nguyễn: lần đầu đóng phim hành động, lần đầu quay trong không gian hẹp của máy bay suốt 30 ngày và lần đầu hợp tác cùng đạo diễn Hàm Trần.

Cô cho biết khó khăn lớn nhất trong phim điện ảnh là những cảnh hành động. Bản thân nữ diễn viên từng gặp chấn thương, bị sút móng chân và nhiều áp lực ập đến.

Song thành tích về doanh thu của dự án cũng như sự đón nhận từ phía khán giả, là hồi đáp cho những nỗ lực từ phía cô cũng như dàn diễn viên trong phim.

Ở góc độ là diễn viên, nhà sản xuất kiêm đầu tư cho Tử chiến trên không, cô thấy vui và hài lòng với dự án hành động lần này.

Chia sẻ về tham vọng lớn nhất trong hành trình làm nghề, cô nói mong muốn đóng phim đến lúc 70 tuổi.

“Kaity mong điện ảnh Việt ngày càng phát triển mạnh mẽ, có một bộ phim mang lại tiếng vang ở tầm quốc tế. Đó không chỉ là mong ước của riêng Kaity mà còn là ước mơ của nhiều nhà làm phim, các diễn viên và khán giả yêu điện ảnh Việt”, cô nói.