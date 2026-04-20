Thảm kịch xả súng tại Mỹ: 8 trẻ em thiệt mạng

  • Thứ hai, 20/4/2026 06:28 (GMT+7)
  • 2 giờ trước

Cộng đồng bang Louisiana (Mỹ) đang bàng hoàng sau vụ bạo lực gia đình nghiêm trọng khiến 8 trẻ em tử vong và 2 người khác bị thương.

Nghi phạm đã bị cảnh sát bắn hạ sau một cuộc rượt đuổi bằng ô tô vào sáng sớm Chủ Nhật (19/04).

Hiện trường kinh hoàng vụ xả súng khiến 8 trẻ em thiệt mạng tại Mỹ Cảnh sát bang Louisiana mất nhiều giờ xử lý hiện trường vụ xả súng khiến 8 trẻ em thiệt mạng, ít nhất 10 người bị bắn. Nghi phạm được cho là người thân, đã cướp xe bỏ trốn trước khi bị bắn chết.

Vụ xả súng xảy ra tại thành phố Shreveport, phía tây bắc Louisiana. Theo cơ quan điều tra, hiện trường có trải dài qua 3 khu dân cư đang được rà soát kỹ lưỡng.

8 trẻ em thiệt mạng có độ tuổi từ 1 đến 14. Trong đó, một số nạn nhân được xác định là con cháu của tay súng. 2 người bị thương đang được theo dõi y tế, tình trạng cụ thể chưa được công bố.

Cảnh sát trưởng Shreveport, ông Wayne Smith, xác nhận nghi phạm đã bị tiêu diệt trong một cuộc truy đuổi bằng phương tiện giao thông sang thành phố Bossier. Quân đội và cảnh sát bang Louisiana đang phối hợp hỗ trợ điều tra.

Không có sĩ quan cảnh sát nào bị thương trong cuộc nổ súng và truy đuổi này.

Thị trưởng Shreveport Tom Arceneaux khẳng định đây là thảm kịch tồi tệ nhất mà thành phố từng đối mặt.

Chủ tịch Hạ viện Mỹ Mike Johnson cho biết đội ngũ của ông đang giữ liên lạc chặt chẽ với lực lượng hành pháp địa phương và gửi lời chia buồn sâu sắc tới cộng đồng quê hương.

Thống đốc Louisiana Jeff Landry bày tỏ sự đau buồn trước tình huống kinh hoàng và kêu gọi cầu nguyện cho các nạn nhân.

Minh Anh

Mỹ Mỹ Pháp Thảm kịch xả súng Louisiana Mỹ

