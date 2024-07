Tham gia hội nhóm mua, bán điện thoại iPhone để lừa đảo

Nhiều bị hại khi tham gia hội nhóm "Hội mua bán điện thoại di động iPhone 14, 14 Pro, 14 Pro Max" đã bị đối tượng sử dụng tài khoản Facebook có tên hiển thị "Nguyễn Quân" lừa đảo.

Công an huyện Ba Vì (Hà Nội) cho biết thời gian qua, đã nhận đơn tố giác của một số người dân là các anh: Đ.N.T. (SN 1990, trú tại huyện Thủy Nguyên, Hải Phòng); L.Đ.G. (SN 1991, trú tại huyện Yên Bình, tỉnh Yên Bái); N.L.T.G. (SN 2001, trú tại quận Long Biên, Hà Nội); D.C.T. (SN 1994, trú tại huyện Yên Dũng, tỉnh Bắc Giang); Q.V.Đ. (SN 1994, trú tại TP Sơn La tỉnh Sơn La) và Đ.T.H. (SN 1991, trú tại huyện Gia Lâm, Hà Nội) về việc, do nhu cầu mua, bán điện thoại di động nên đã tham gia hội nhóm “Hội mua bán điện thoại di động iPhone 14, 14 Pro, 14 Pro max”.

Trong hội nhóm này, có đối tượng sử dụng tài khoản Facebook tên “Nguyễn Quân” giới thiệu các sản phẩm và đặt mua điện thoại. Quá trình giao dịch mua, bán, bị hại chuyển tiền thông qua tài khoản và chuyển điện thoại thông qua hệ thống giao hàng chuyển phát nhanh để trao đổi mua, bán các điện thoại như tài khoản “Nguyễn Quân” đăng tải.

Tuy nhiên, sau khi nhận được tiền chuyển khoản và điện thoại, đối tượng này chặn liên lạc, không chuyển và bàn giao điện thoại, tiền như thỏa thuận.

Bị can Nguyễn Văn Quân thời điểm bị triệu tập về cơ quan công an làm việc.

Quá trình điều tra, nhận thấy vụ việc có tính chất rất nghiêm trọng, không kịp thời xác minh làm rõ, thì đối tượng sẽ tiếp tục gây ra nhiều vụ lừa đảo chiếm đoạt tài sản và các hành vi vi phạm pháp luật khác, dưới sự chỉ đạo quyết liệt của Ban chỉ huy Công an huyện Ba Vì, Đội Cảnh sát hình sự sử dụng đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ để xác minh thông tin về người sử dụng tài khoản Facebook “Nguyễn Quân”, nhằm xác định rõ đối tượng nghi vấn cũng như phương án tiếp cận để triệu tập đấu tranh với đối tượng làm rõ vụ việc.

Sau một thời gian xác minh, Cơ quan CSĐT Công an huyện Ba Vì đã xác định được đối tượng nghi vấn là Nguyễn Văn Quân (SN 2002, trú tại thôn Ba Trại, Ba Vì), nhưng Quân thường xuyên sống lang thang, không ở địa phương gây khó khăn cho cơ quan điều tra trong công tác xác minh, triệu tập đối tượng. Với sự quyết tâm, sử dụng đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ, ngày 20/6, cơ quan điều tra đã xác định Nguyễn Văn Quân đang ở khu vực phường Phú Thịnh, thị xã Sơn Tây, Hà Nội. Các trinh sát đã khống chế, triệu tập Quân về trụ sở để làm việc.

Tại cơ quan điều tra, ban đầu đối tượng Quân khai báo quanh co chối tội. Tuy nhiên, với các chứng cứ, tài liệu mà cơ quan điều tra thu thập được, Quân đã khai nhận hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Theo đó, trong thời gian từ ngày 27/1/2024 đến 26/3, do có quen biết và tham gia một số hội nhóm trên mạng xã hội để mua, bán, trao đổi điện thoại iPhone, Quân đã đăng tải mua, bán các điện thoại iPhone và yêu cầu các bị hại chuyển tiền nhằm lừa đảo.

Nhận được tiền từ các bị hại, Quân không chuyển điện thoại theo thỏa thuận mà chiếm đoạt số tiền trên, đồng thời cắt đứt liên lạc với các bị hại. Ngược lại, khi mua điện thoại, các bị hại chuyển điện thoại cho Quân qua hệ thống chuyển phát nhanh, sau khi nhận được điện thoại, Quân giả các giao dịch đã chuyển khoản rồi mất hút. Tổng cộng, Quân đã thực hiện thành công 6 vụ lừa đảo chiếm đoạt tài sản trên không gian mạng với tổng số tiền và tài sản là điện thoại di động trị giá khoảng gần 120 triệu đồng.

Ngày 21/6, Cơ quan CSĐT Công an huyện Ba Vì đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và ra lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Nguyễn Văn Quân về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” theo khoản 2- Điều 174 BLHS.

Cơ quan CSĐT Công an huyện Ba Vì đang tiếp tục củng cố tài liệu chứng cứ, mở rộng điều tra vụ án và xử lý nghiêm minh đối tượng trước pháp luật; đồng thời thông báo nếu người dân nào bị đối tượng có tài khoản Facebook "Nguyễn Quân" lừa đảo với phương thức thủ đoạn nêu trên, thì liên hệ với Đội Cảnh sát hình sự Công an huyện để được hướng dẫn giải quyết theo quy định.