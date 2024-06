Dàn lãnh đạo huyện, xã sắp hầu tòa vì chiêu quyết toán khống lấy tiền

Công an Hà Nội: Có doanh nghiệp thuê người xếp hàng mua vàng 'bình ổn'

0

Bộ Công an cho biết Phòng An ninh kinh tế Công an TP Hà Nội xác định có nhóm đối tượng được thuê xếp hàng mua vàng từ các ngân hàng thương mại Nhà nước và bán lại cho doanh nghiệp.