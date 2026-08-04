Tham gia đường dây cá độ bóng đá, hiệu trưởng bị đình chỉ chức vụ

Tham gia đường dây cá độ bóng đá ăn tiền, một hiệu trưởng bị khởi tố, đình chỉ chức vụ.

Trường THCS Đỉnh Sơn, nơi ông Nguyễn Hữu Hồng công tác. Ảnh: Thành Vinh.

Ngày 4/8, ông Đặng Đình Lục, Chủ tịch UBND xã Nhân Hòa (tỉnh Nghệ An) cho biết đã ban hành quyết định tạm đình chỉ chức vụ Hiệu trưởng Trường THCS Đỉnh Sơn đối với ông Nguyễn Hữu Hồng.

Theo quyết định, việc tạm đình chỉ được thực hiện để phục vụ quá trình xem xét, xử lý vụ việc liên quan đến hành vi bị khởi tố về tội đánh bạc theo khoản 1, Điều 321 Bộ luật Hình sự.

Ông Nguyễn Hữu Hồng được yêu cầu hoàn tất việc bàn giao công việc, hồ sơ, tài liệu, tài chính và tài sản của nhà trường cho Phó hiệu trưởng Trường THCS Đỉnh Sơn tiếp nhận, quản lý trước ngày 5/8/2026.

Liên quan đến vụ việc trên, ông Thái Doãn Quỳnh, Phó bí thư thường trực Đảng ủy xã Nhân Hòa, thông tin UBKT Đảng ủy xã đã ra quyết định đình chỉ sinh hoạt Đảng đối với ông Nguyễn Hữu Hồng, Bí thư Chi bộ Trường THCS Đỉnh Sơn. Thời gian đình chỉ sinh hoạt Đảng tính từ ngày 31/7/2026 theo thời hạn quy định của pháp luật (kể cả gia hạn, nếu có).

Trước đó, ngày 15/7/2026, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Nghệ An chủ trì, phối hợp Công an các xã Yên Xuân, xã Anh Sơn và các đơn vị liên quan bắt giữ nhóm 8 đối tượng về các hành vi tổ chức đánh bạc và đánh bạc dưới hình thức cá độ bóng đá. Bước đầu, cơ quan Công an xác định các đối tượng gồm: Đinh Viết Hùng (SN 1984), Nguyễn Thế Hùng (SN 1983), Nguyễn Viết Điệp (SN 1980), Nguyễn Duy Sỹ (SN 1979), Đoàn Thành Nam (SN 1984), Nguyễn Văn Biển (SN 1985), Võ Quang Lê (SN 1991) và Nguyễn Hữu Hồng (SN 1978) cùng trú xã Nhân Hoà có hành vi tổ chức đánh bạc, đánh bạc.

Hiện, cơ quan công an đang hoàn tất hồ sơ xử lý nghiêm các đối tượng theo quy định của pháp luật.