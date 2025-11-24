Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
Thái tử phi Kiko và Hoàng tử Hisahito dự thế vận hội

  • Thứ hai, 24/11/2025 13:23 (GMT+7)
  • 8 giờ trước

Thái tử phi Kiko và con trai, Hoàng tử Hisahito dự khán nội dung môn định hướng tại Thế vận hội Người khiếm thính Tokyo 2025, tổ chức trên đảo Izu Oshima thuộc Tokyo.

Kiko anh 1

Thái tử phi Kiko và Hoàng tử Hisahito theo dõi nội dung môn định hướng trong Thế vận hội Người khiếm thính Tokyo 2025. Ảnh: Japantimes

Theo Japantimes ngày 24/11, Thái tử phi Kiko và con trai dự khán vòng chung kết tiếp sức nam, với sự tham gia của đội Nhật Bản và bảy đội tuyển khác. Hoàng tử Hisahito dùng ngôn ngữ ký hiệu để cổ vũ các vận động viên.

Trong môn thể thao định hướng (Orienteering), vận động viên phải tìm và đến đúng các điểm kiểm soát trên địa hình lạ bằng bản đồ và la bàn trong thời gian nhanh nhất.

Kiko anh 2

Hoàng tử Hisahito cũng tham gia trò ném bóng tại một cơ sở dành cho người cao tuổi. Kết thúc trò chơi, cậu trò chuyện với những người tham gia và nói: “Thật vui khi cùng làm điều này. Ảnh: Jiji Press

Thái tử phi Kiko từng làm quen với môn thể thao này năm 2019, khi được một nhà nghiên cứu nước ngoài mời thử nghiệm tại Hội nghị Bản đồ học Quốc tế tổ chức ở Tokyo. Từ đó đến nay, bà thường xuyên tham gia các buổi thi đấu và tập luyện định hướng.

Trước đó, Thái tử phi Kiko và Hoàng tử Hisahito đã đến thăm đảo Izu Oshima, một hòn đảo xa của Tokyo ngoài Thái Bình Dương, một phần để tưởng niệm các nạn nhân của thảm họa thiên tai.

