Thái Nguyên có tân Phó chủ tịch UBND tỉnh

HĐND tỉnh Thái Nguyên bầu ông Bùi Văn Lương, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, giữ chức vụ Phó chủ tịch UBND tỉnh Thái Nguyên khóa XIV, nhiệm kỳ 2021-2026.

Ngày 7/8, HĐND tỉnh Thái Nguyên tổ chức Kỳ họp thứ tư (kỳ họp chuyên đề), để thực hiện công tác cán bộ theo thẩm quyền.

Tại kỳ họp, các đại biểu đã thực hiện quy trình miễn nhiệm chức vụ Phó Chủ tịch UBND tỉnh Thái Nguyên khóa XIV, nhiệm kỳ 2021-2026 đối với bà Hoàng Thu Trang, để nhận nhiệm vụ mới; bầu chức vụ Phó chủ tịch UBND tỉnh Thái Nguyên khóa XIV, nhiệm kỳ 2021-2026 đối với ông Bùi Văn Lương - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy nhiệm kỳ 2020-2025, đại biểu HĐND tỉnh khóa XIV.

Lãnh đạo tỉnh tặng hoa chúc mừng các ông Bùi Văn Lương và bà Hoàng Thu Trang.

Với tinh thần làm việc khẩn trương, dân chủ, trách nhiệm, các đại biểu HĐND tỉnh đã thực hiện quy trình miễn nhiệm và bầu chức vụ Phó chủ tịch UBND tỉnh với tỷ lệ đồng thuận cao (100% đại biểu có mặt đồng ý), và biểu quyết thông qua các nghị quyết.

Phát biểu tại Kỳ họp, Chủ tịch HĐND tỉnh Thái Nguyên Nguyễn Đăng Bình nhấn mạnh, việc xem xét, quyết định kiện toàn Phó chủ tịch UBND tỉnh không chỉ để đảm bảo yêu cầu về kiện toàn chức danh lãnh đạo, mà còn thể hiện sự tin tưởng, kỳ vọng của Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân các dân tộc trong tỉnh đối với cá nhân các đồng chí được tổ chức phân công đảm nhiệm giữ chức vụ, đảm bảo phù hợp với năng lực, sở trường và kinh nghiệm công tác, trên cương vị mới.