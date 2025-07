Thái Lan không có quyền cấm Campuchia dự SEA Games 33

Chủ tịch Hội đồng SEA Games - ông Chaiyaphak Siriwat cảnh báo Thái Lan sẽ vi phạm hiến chương Olympic nếu cấm Campuchia tham dự ngày hội thể thao Đông Nam Á vào cuối năm.

Chủ tịch Hội đồng SEA Games - ông Chaiyaphak Siriwat. Ảnh: THAIRATH

Trong tình hình căng thẳng tại biên giới Campuchia và Thái Lan, Bộ trưởng Du lịch và Thể thao Thái Lan Surawong Thienthong mới đây đã đề xuất cấm Campuchia tham dự SEA Games 33 - tổ chức tại Thái Lan vào tháng 12.

Sau những phát biểu đó, chủ tịch Hội đồng SEA Games, ông Chaiyaphak Siriwat lên tiếng cảnh báo Thái Lan là chủ nhà SEA Games 33, nhưng không có quyền cấm Campuchia tham dự đại hội, ngay cả khi có xung đột chính trị hoặc bất ổn giữa hai nước.

Ông Chaiyaphak Siriwat khẳng định trên tờ Thairath: “Ban tổ chức Thái Lan, hay thậm chí là Hội đồng SEA Games, không có quyền cấm bất kỳ quốc gia thành viên nào tham gia giải đấu nếu quốc gia đó vẫn là thành viên và không có hình phạt chính thức nào”.

Dự kiến vào ngày 20 và 21/8, đại diện từ 11 quốc gia tham dự SEA Games 33 có cuộc họp để thảo luận về các phương án phù hợp với luật lệ, quy định Olympic nếu có bất cứ “hành động hạn chế hoặc chống lại” Campuchia.

Hiện Bộ trưởng Du lịch và Thể thao Thái Lan Surawong Thienthong vẫn giữ quan điểm cứng rắn với đề xuất tẩy chay Campuchia khỏi SEA Games 33 do lo ngại sẽ không đảm bảo được điều kiện an ninh, an toàn.