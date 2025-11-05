Thái Lan cấm nhập khẩu, tiêu thụ mì ăn liền Mỹ nhiễm khuẩn

Cơ quan quản lý thực phẩm và dược phẩm (FDA) của Thái Lan ngày 4/11 đã xác nhận 2 sản phẩm mì ống ăn liền - vừa bị thu hồi tại Mỹ do nhiễm khuẩn listeria - không được nhập khẩu hoặc bán tại Thái Lan.

Tổng thư ký FDA Supattra Boonserm cho biết cơ quan này đã tiến hành điều tra sau khi một báo cáo từ Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh Mỹ (CDC) cho thấy mối liên hệ giữa đợt bùng phát dịch với sản phẩm “Marketside Grilled Chicken Alfredo with Fettuccine” và “Home Chef Heat & Eat Chicken Fettuccine Alfredo”.

Đợt bùng phát đã gây ra 27 ca nhiễm trùng và 6 ca tử vong tại Mỹ. Theo Cục quản lý thực phẩm và dược phẩm Mỹ, một số sản phẩm mì ống dùng được trong lò vi sóng khác cũng đã bị thu hồi trong những tháng gần đây.

Listeria monocytogenes, vi khuẩn gây bệnh listeriosis, thường được tìm thấy trong môi trường và có thể tồn tại trong nhiều điều kiện khác nhau - từ nhiệt độ cơ thể đến nhiệt độ tủ lạnh. Vi khuẩn này có thể dễ dàng gây ô nhiễm thực phẩm nhưng bị tiêu diệt ở nhiệt độ nấu nướng thích hợp.

Các triệu chứng bệnh bao gồm từ các triệu chứng giống cúm nhẹ đến các biến chứng nghiêm trọng, đặc biệt là ở phụ nữ mang thai, trẻ sơ sinh và những người suy giảm miễn dịch.

Tổng thư ký FDA Supattra Boonserm nhấn mạnh tầm quan trọng của việc tiêu thụ an toàn thực phẩm tốt, hâm nóng kỹ thức ăn trước khi dùng và tránh ăn thực phẩm sống hoặc chưa nấu chín. Bà Supattra cho biết những biện pháp phòng ngừa này rất cần thiết để ngăn ngừa nhiễm trùng và đảm bảo an toàn sức khỏe cộng đồng.