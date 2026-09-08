Thách thức của tân CEO Apple

Với vốn hóa 5.000 tỷ USD , Apple đặt ra tiêu chuẩn chưa từng có cho tân CEO John Ternus, người phải vừa bảo vệ cỗ máy lợi nhuận vừa tìm động lực tăng trưởng.

Khi Apple tổ chức sự kiện iPhone thường niên vào ngày 9/9, Tim Cook sẽ lần đầu vắng mặt trên sân khấu trong vai trò người giới thiệu những sản phẩm mới nhất của hãng sau hơn một thập kỷ. Thay vào đó, sự kiện quan trọng nhất trong năm của Apple sẽ đánh dấu màn ra mắt của John Ternus trên cương vị CEO.

Ternus bước vào vị trí mới với kỳ vọng rất lớn. Ông tiếp quản Apple đúng lúc công ty chịu sức ép phải thích nghi với kỷ nguyên AI, trong khi những tiêu chuẩn dành cho hãng ngày càng cao.

Tháng 7, Apple trở thành công ty thứ hai trong lịch sử đạt vốn hóa 5.000 tỷ USD , củng cố vị thế của một trong những doanh nghiệp giá trị nhất thế giới. Điều đó đồng nghĩa giới đầu tư và phân tích sẽ đòi hỏi nhiều hơn ở Apple, cả về những đột phá trong sản phẩm lẫn khả năng duy trì đà tăng trưởng tài chính, theo CNN .

Sau sự kiện iPhone tuần này, Ternus sẽ không có nhiều thời gian để tận hưởng màn ra mắt trên cương vị mới. Ông phải nhanh chóng định hình hướng đi cho Apple trong giai đoạn tiếp theo, giữa hàng loạt sức ép từ cuộc đua AI, kỳ vọng về một sản phẩm đình đám mới, tình trạng thiếu chip nhớ cho đến những quy định ngày càng chặt chẽ tại châu Âu.

Bài toán AI của Apple

Kinh nghiệm lâu năm trong lĩnh vực kỹ thuật và phần cứng có thể là lợi thế quan trọng của Ternus khi Apple tìm cách cải thiện vị thế trong cuộc đua AI. Trong hai năm qua, hãng liên tục hứng chịu chỉ trích vì tiến độ và cách tiếp cận với công nghệ này.

Một trong những điểm khiến Apple mất điểm là Siri. Năm ngoái, công ty phải trì hoãn phiên bản Siri mới, hiện được lên kế hoạch ra mắt vào mùa thu năm nay.

“Đó là một sai lầm lớn”, Gene Munster, đối tác điều hành tại công ty đầu tư công nghệ Deepwater Asset Management, nhận xét. Theo ông, Apple hiện đã đi đúng hướng, nhưng cơ hội để tạo ra một bước tiến lớn hơn đáng kể đã bị bỏ lỡ.

Với Ternus, nền tảng kỹ thuật và hiểu biết sâu về phần cứng có thể giúp Apple giải quyết một trong những vấn đề cốt lõi của kỷ nguyên AI, điển hình như việc thiết kế thiết bị sao cho phần cứng và phần mềm phối hợp hiệu quả hơn.

iPhone đã trì hoãn việc ra mắt phiên bản Siri mới cho đến mùa thu năm nay. Ảnh: Shutterstock.

Apple vốn có thế mạnh trong việc tự phát triển thiết bị và chip để tối ưu cho hệ sinh thái dịch vụ, phần mềm của mình. Kinh nghiệm của Ternus vì thế có thể đóng vai trò quan trọng trong quá trình phát triển những sản phẩm mới được thiết kế ngay từ đầu cho các tính năng AI.

Trước mắt, Siri sẽ là phép thử quan trọng. Apple kỳ vọng phiên bản nâng cấp có thể giúp hãng thu hẹp khoảng cách với các đối thủ trong cuộc đua AI bằng cách tận dụng dữ liệu có sẵn trên iPhone, như tin nhắn và ảnh, để đưa ra câu trả lời phù hợp với từng người dùng.

Chẳng hạn, người dùng có thể yêu cầu Siri tìm trong tin nhắn để xác định lịch hẹn với bác sĩ hoặc tìm thông tin về một bữa tối đã đặt trước.

Apple cũng cho biết Siri mới có thể thực hiện một số tác vụ trực tiếp trong ứng dụng và trả lời câu hỏi dựa trên nội dung đang hiển thị trên màn hình. Những khả năng này được kỳ vọng giúp Siri tiến gần hơn tới Gemini của Google.

Theo Nabila Popal, Giám đốc cấp cao tại hãng nghiên cứu thị trường công nghệ International Data Corporation (IDC), Apple vẫn có những lợi thế riêng trong cuộc đua AI. Đó là kinh nghiệm lâu năm trong việc bảo vệ quyền riêng tư của người dùng và khả năng tích hợp AI trực tiếp vào những công cụ quen thuộc trên iOS, như camera hay ứng dụng Tin nhắn.

“Người tiêu dùng chỉ muốn một thiết bị giúp cuộc sống trở nên dễ dàng hơn và đưa trải nghiệm lên một tầm cao mới. Tôi nghĩ đó là điều Apple sẽ làm”, Popal nói.

Áp lực tạo ra sản phẩm đình đám

Tuy nhiên, hơn bất kỳ điều gì khác, mọi ánh mắt sẽ đổ dồn vào Ternus để chờ đợi một sản phẩm tạo nên cú hích mới cho Apple.

Dưới thời Tim Cook, iPhone được mở rộng thành một cỗ máy kinh doanh mang về hàng trăm tỷ USD mỗi năm. Cook cũng xây dựng cả hệ sinh thái xoay quanh chiếc điện thoại này, với Apple Music, Apple Card, Apple Watch và AirPods, qua đó đưa iPhone trở thành một phần quen thuộc trong đời sống hàng ngày của người dùng.

Nhưng chính thành công đó cũng khiến bài toán của Ternus trở nên khó hơn. Apple đã trở thành một doanh nghiệp khổng lồ, nên những cải tiến nhỏ lẻ có thể không còn đủ để tạo ra sự khác biệt đáng kể.

Tân CEO John Ternus đứng trước áp lực về cái bóng của người tiền nhiệm Tim Cook. Ảnh: Reuters.

Giới đầu tư và phân tích vì thế kỳ vọng Ternus mở ra những hướng đi mới, trong đó đáng chú ý là iPhone màn hình gập.

Theo IDC, Apple có thể chiếm khoảng 40% thị trường điện thoại màn hình gập vào năm 2027, dù hãng gia nhập phân khúc này nhiều năm sau Samsung và Huawei - tập đoàn smartphone lớn của Trung Quốc.

“Việc Apple tham gia thị trường điện thoại màn hình gập không chỉ khơi lại đà tăng trưởng cho một phân khúc đang mất động lực”, Popal viết trong báo cáo gần đây của IDC trước thời điểm iPhone màn hình gập ra mắt. “Nó đã làm thay đổi căn bản quỹ đạo của thị trường”.

Cơn khát bộ nhớ

Trong khi tìm kiếm động lực tăng trưởng mới, Ternus còn phải xử lý một sức ép khác đến từ chính chuỗi cung ứng. Ngành công nghệ đang đối mặt tình trạng thiếu chip nhớ kéo dài, loại linh kiện đóng vai trò quan trọng trong việc truy xuất dữ liệu trên thiết bị.

Sự bùng nổ nhu cầu từ các trung tâm dữ liệu đã đẩy giá chip nhớ tăng mạnh. Chi phí đầu vào cao hơn buộc nhiều hãng công nghệ, trong đó có Apple, Nintendo và Microsoft, phải cân nhắc tăng giá sản phẩm.

Apple đã nâng giá iPad, Mac và một số thiết bị khác vào tháng 7, song vẫn giữ nguyên giá iPhone. Tuy nhiên, áp lực chi phí có thể khiến điều này khó duy trì lâu dài.

Dòng iPhone 17 được trưng bày tại một cửa hàng Apple ở thành phố New York (Mỹ) năm 2025. Ảnh: Reuters.

Trong cuộc họp công bố kết quả kinh doanh cuối cùng trên cương vị CEO hồi tháng 7, Cook mô tả tình trạng tăng giá bộ nhớ hiện nay là một biến động hiếm gặp, với mức tăng “theo cấp số nhân”.

Một số nhà phân tích cho rằng người dùng iPhone có thể sẽ phải trả nhiều tiền hơn trong thời gian tới.

Mike Howard, Phó chủ tịch phụ trách mảng bộ nhớ tại hãng nghiên cứu TechInsights, ước tính Apple có thể phải tăng giá smartphone thêm khoảng 250- 300 USD để duy trì biên lợi nhuận hiện tại.

“Chúng ta nên bắt đầu nghĩ đến một chiếc iPhone giá 1.500 USD thay vì 1.000 hoặc 1.200 USD ”, ông nói với CNN hồi tháng 7.

Sức ép từ các quy định tại châu Âu

Bài toán của Ternus còn kéo dài sang châu Âu, nơi Apple tiếp tục nằm trong tầm ngắm của các cơ quan quản lý khi EU đẩy mạnh việc siết hoạt động của các tập đoàn công nghệ lớn.

Gần đây, Apple công bố thay đổi các điều khoản kinh doanh của App Store để đáp ứng quy định của EU. Hãng cũng sẽ chưa triển khai phiên bản Siri mới trên iPhone và iPad tại thị trường này do các yêu cầu từ Ủy ban châu Âu (EC). Đây là thị trường lớn thứ hai của Apple, sau Mỹ.

Một trong những vấn đề gây tranh cãi là yêu cầu của EC đối với Apple và Google về việc mở rộng quyền tiếp cận iOS và Android cho các trợ lý AI của bên thứ ba. Hai công ty cho rằng việc mở rộng quyền truy cập như vậy có thể làm gia tăng rủi ro đối với quyền riêng tư người dùng.

Lo ngại này cũng nhận được sự đồng tình từ các chuyên gia, những người cảnh báo người dùng cần thận trọng khi trao cho các tác nhân AI quyền truy cập rộng vào dữ liệu trên điện thoại và máy tính.

Một cửa hàng Apple tại Madrid (Tây Ban Nha). Ảnh: Shutterstock.

Michael Stokes, Phó chủ tịch cấp cao phụ trách công nghệ mới nổi tại Veilant, cho rằng một tác nhân AI có thể sử dụng quyền mà người dùng ủy thác để thực hiện những hành động ngoài mong muốn của họ.

Dù vậy, EC cho biết các công ty như Apple vẫn có thể triển khai những biện pháp bảo vệ phù hợp về quyền riêng tư, bảo mật và tính toàn vẹn.

Cuối cùng, Ternus sẽ phải giải quyết những bài toán trên trong khi đáp ứng kỳ vọng khổng lồ gắn với mức định giá mà Apple đạt được dưới thời Cook.

“Apple hiện đã quá lớn, quá sinh lời và gắn bó quá sâu với cuộc sống của khách hàng, đến mức những cải tiến đơn thuần có thể không còn đủ để định nghĩa lại công ty”, Wamsi Mohan, nhà phân tích tại Bank of America, viết trong báo cáo hồi tháng 8.

Theo ông, thách thức của Ternus là duy trì “cỗ máy sinh lời” mà Cook đã xây dựng, đồng thời khôi phục cảm giác bất ngờ và đột phá về công nghệ vốn từng là dấu ấn của Apple.