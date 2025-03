Thách thức biến đổi khí hậu và vai trò của doanh nghiệp

Hướng đến mục tiêu Net Zero vào năm 2050 của Chính phủ, doanh nghiệp trong nước bắt đầu chuyển đổi sang sản phẩm xanh và công nghệ sản xuất thân thiện với môi trường.

Biến đổi khí hậu và ô nhiễm môi trường gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến hệ sinh thái và sức khỏe con người. Để góp phần ngăn chặn biến đổi khí hậu, Công ty Cổ phần Dây Cáp Điện Việt Nam (Cadivi) ra mắt dòng sản phẩm dây điện thân thiện với môi trường. Đây là cột mốc quan trọng trong chiến lược phát triển bền vững của doanh nghiệp, đồng thời thể hiện cam kết đồng hành cùng xu hướng “chuyển dịch xanh” của nền kinh tế.

Ứng dụng tiêu chuẩn quản lý chất lượng và môi trường

Trong khuôn khổ sự kiện ra mắt sản phẩm mới, Cadivi tổ chức tọa đàm “Sống xanh, sống an toàn”. Tại sự kiện, các chuyên gia nhấn mạnh việc đạt mục tiêu Net Zero cần sự chung tay của nhiều bên, trong đó doanh nghiệp đóng vai trò then chốt. Bên cạnh chính sách hỗ trợ từ Chính phủ, các doanh nghiệp cần thay đổi chiến lược kinh doanh, đầu tư vào công nghệ và đổi mới sáng tạo.

Toạ đàm về xu hướng chuyển dịch xanh trong sự kiện ra mắt sản phẩm dây điện không chì LF và chậm cháy LSHF của Cadivi.

Theo TS Trần Quốc Tuấn - Chủ tịch Hội Khoa học và Kỹ thuật về Tiêu chuẩn và Chất lượng Việt Nam, để thực hiện mục tiêu Net Zero vào năm 2050, doanh nghiệp cần tích hợp hệ thống quản lý chất lượng (ISO 9000) và hệ thống quản lý môi trường (ISO 14000). Việc này không chỉ dừng ở mức độ hình thức mà cần đi vào vận hành.

Các tiêu chí thân thiện môi trường cần áp dụng từ khâu thiết kế sản phẩm, lựa chọn nguyên vật liệu, sản xuất, đóng gói, bảo quản và vận chuyển đến tay người tiêu dùng. Doanh nghiệp phải chủ động ứng dụng công nghệ mới, sử dụng vật liệu xanh, ít phát thải hơn và tối ưu hóa năng lượng trong quy trình sản xuất. Việc áp dụng tiêu chuẩn chất lượng còn chú trọng nguyên liệu đầu vào. Thay thế nguyên liệu phát thải cao bằng nguyên liệu phát thải thấp, sử dụng năng lượng tái tạo và nâng cao hiệu suất sử dụng năng lượng là giải pháp giúp doanh nghiệp tiến gần hơn đến mục tiêu Net Zero.

Tiến sĩ Phùng Anh Tuấn - Phó trưởng khoa Điện, Trường Điện - Điện tử, Đại học Bách Khoa Hà Nội - tại Việt Nam có hai bộ tiêu chuẩn phổ biến cho công trình xanh là LEED (Mỹ) và Lotus (Việt Nam).

Việc sử dụng vật liệu xanh có thể giúp doanh nghiệp tối ưu hóa quá trình sản xuất, tiết kiệm chi phí và đáp ứng tiêu chuẩn bền vững toàn cầu. Sản phẩm thân thiện môi trường phải đảm bảo tối thiểu hao phí trong suốt vòng đời, từ chế tạo, sử dụng đến tái chế.

Cadivi tiên phong trong chuyển đổi xanh

Trong suốt 50 năm hình thành và phát triển, Cadivi chú trọng đầu tư vào nghiên cứu và phát triển (R&D), đón đầu công nghệ tiên tiến nhằm nâng cao hiệu suất và tạo ra sản phẩm ưu việt. Sự đầu tư này không chỉ giúp Cadivi nâng cao năng lực cạnh tranh mà còn đóng góp tích cực vào quá trình chuyển đổi xanh của nền kinh tế Việt Nam.

Khu trải nghiệm dòng dây điện LF và LSHF của Cadivi tại lễ ra mắt sản phẩm.

Dòng sản phẩm dây điện thân thiện môi trường của Cadivi sử dụng vật liệu cách điện không chì (Lead Free - LF) và chậm cháy, ít khói (Low Smoke Halogen Free - LSHF). Những sản phẩm này có ưu điểm vượt trội gồm:

- Dây điện không chì (LF): Giảm thiểu ô nhiễm, an toàn hơn với môi trường và con người.

- Dây điện chậm cháy, ít khói (LSHF): Hạn chế khí độc hại khi cháy, nâng cao mức độ an toàn.

Các dòng sản phẩm này phù hợp công trình xây dựng xanh, đáp ứng tiêu chí tiết kiệm năng lượng và bảo vệ sức khỏe cộng đồng.

Nhằm chứng minh cam kết phát triển sản phẩm xanh, Cadivi đạt chứng nhận Singapore Green Building Product (SGBP) do Hội đồng Công trình Xanh Singapore (Singapore Green Building Council - SGBC) cấp. Đây là một trong những tiêu chuẩn uy tín đánh giá mức độ thân thiện môi trường của sản phẩm trong ngành công nghiệp xây dựng, góp phần thúc đẩy xu hướng phát triển bền vững trong khu vực và trên thế giới.

Tiêu chí đạt chứng nhận của SGBC. Ảnh cắt từ website Cadivi.

Chứng nhận SGBP không chỉ là minh chứng cho nỗ lực của doanh nghiệp trong việc tối ưu hóa vật liệu xanh, mà còn giúp mở rộng thị trường, đáp ứng yêu cầu khắt khe của công trình xanh tại Việt Nam và quốc tế. Đây là bước tiến quan trọng trong hành trình hướng tới mục tiêu Net Zero 2050 của Cadivi.

Bằng những nỗ lực này, Cadivi đang góp phần vào mục tiêu giảm phát thải của Việt Nam, hướng đến Net Zero vào năm 2050. Để phát triển bền vững, các doanh nghiệp cần đồng hành cùng Chính phủ, tối ưu hóa quy trình sản xuất, sử dụng năng lượng hiệu quả và cung cấp sản phẩm an toàn cho môi trường.

Việt Nam đang đứng trước cơ hội và thách thức lớn trong cuộc đua Net Zero. Việc tiên phong phát triển bền vững không chỉ giúp doanh nghiệp khẳng định vị thế, mà còn góp phần tạo nên tương lai xanh hơn cho thế hệ mai sau.