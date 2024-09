Texas Chicken đóng toàn bộ gần 100 cửa hàng ở Thái Lan

Sau 9 năm hiện diện, Texas Chicken - thương hiệu đồ ăn nhanh của Mỹ - quyết định đóng toàn bộ cửa hàng ở Thái Lan mà không tiết lộ lý do.

Toàn bộ cửa hàng Texas Chicken tại Thái Lan sẽ bị đóng cửa vào cuối tháng 9. Ảnh: Thaiger.

Theo Bangkok Post, Texas Chicken sẽ đóng cửa tất cả cửa hàng tại Thái Lan sau 9 năm phục vụ khách hàng tại đây.

"Đã đến lúc nói lời tạm biệt với Texas Chicken sau 9 năm với những kỷ niệm đáng nhớ", thương hiệu thông báo đến khách hàng và cho biết các cửa hàng sẽ hoạt động đến cuối tháng 9. Lý do cho sự rời đi này không được doanh nghiệp tiết lộ.

Texas Chicken là một chuỗi nhà hàng thức ăn nhanh hiện có trụ sở chính tại Atlanta, Mỹ. Chi nhánh đầu tiên của thương hiệu này được đặt ở San Antonio, Texas.

PTT Oil and Retail Business Plc (PPT OR) đã đưa thương hiệu này vào Thái Lan cách đây 9 năm, mở các cửa hàng đầu tiên tại các trạm xăng PTT và sau đó mở rộng đến nhiều địa điểm khác, bao gồm một số trung tâm thương mại. Đây là một phần trong chiến lược kinh doanh của PTT OR nhằm đạt được sự cân bằng giữa lĩnh vực dầu mỏ và phi dầu mỏ.

Tính đến tháng 6 năm nay, số lượng chi nhánh Texas Chicken tại Thái Lan đã giảm từ 100 xuống còn 97. Thị trường gà rán tại Thái Lan ước tính có giá trị 27 tỷ baht (hơn 800 triệu USD ), trong đó KFC thống trị với 90% thị phần.

PTT OR vẫn chưa tiết lộ thương hiệu hoặc chuỗi cửa hàng nào sẽ lấp đầy các khoảng trống còn lại tại những trạm xăng của PTT sau khi Texas Chicken rời đi.

Hiện, thương hiệu này cũng đã có gần 12 năm kinh doanh ở Việt Nam, với 35 chi nhánh đang hoạt động ở nhiều tỉnh, thành như TP.HCM, Hà Nội, Cần Thơ, Đồng Nai, Bình Dương...