Tết trọn vẹn hơn với những giây phút sum vầy quý giá bên nhau

Giữa nhịp sống tất bật ngày nay, đôi khi ta vô tình quên đi ý nghĩa cốt lõi của mùa Tết vốn nằm ở những khoảnh khắc sum vầy rất đỗi giản đơn.

Trải qua một năm bộn bề, Tết là thời khắc để mỗi người chậm lại, lắng nghe nhiều hơn và dành trọn sự quan tâm cho gia đình, bạn bè cùng những người thân yêu.

Qua câu chuyện của chị Thông - người phụ nữ vùng cao luôn ưu tiên mâm cơm gia đình, Đức Anh - chàng sinh viên tìm thấy cảm hứng sáng tạo từ những thói quen thân thuộc hay chị Nhật Anh và anh Quốc Thái - đôi vợ chồng trẻ chọn chậm lại một nhịp để nhìn con khôn lớn, Tết hiện lên như một lời nhắc dịu dàng, rằng điều đáng trân quý nhất đôi khi không nằm ở những mong cầu xa xôi, mà trong chính khoảnh khắc hiện tại khi ta được ở bên những người thân yêu.

Trân quý hạnh phúc giản đơn sau những ngày tất bật

Dù ở thành thị hay nông thôn, đồng bằng hay vùng cao, không khí Tết cũng đã sớm tràn về khắp nơi vào những ngày cuối tháng 1, trong từng mẩu chuyện ta nói cùng nhau. Tại Bản Liền (Lào Cai), chị Vàng Thị Thông, người phụ nữ “đa nhiệm”, vừa là nông dân, vừa kiêm chiến sĩ kiểm lâm và bà chủ homestay, cũng đang sống giữa nhịp sinh hoạt bận rộn vào những ngày cận Tết như thế.

Thời điểm này, lượng khách du lịch tìm đến homestay của chị Thông tăng lên rõ rệt. Mùa vụ nối đuôi nhau cùng những chuyến dẫn khách băng rừng khiến công việc của chị trở nên tất bật. Thế nhưng, giữa những ngày quay vòng với công việc nối tiếp công việc, chị Thông vẫn luôn cố gắng sắp xếp để bữa cơm tối của cả nhà được đủ đầy và ấm cúng.

“Mình yêu những giây phút cả gia đình cùng chuẩn bị mâm cơm, sum vầy và trò chuyện”, chị Thông bộc bạch. Đó là khi chị và 2 con hái từng lá rau ngoài vườn, cùng chồng chuẩn bị những món ăn chuẩn vị nhà với hạt nêm, nước tương, dầu hào Maggi... vừa tiện lợi, vừa hợp khẩu vị. Bữa cơm gia đình cũng giống như những lọ gia vị được bày trên chạn bếp, hàng ngày “nêm nếm” hạnh phúc cho cuộc sống của gia đình sau những ngày tất bật với công việc.

Cảm hứng sáng tạo không chỉ đến từ bàn làm việc

Trong buổi tụ họp cuối năm cùng hội bạn thân, Dương Đức Anh, sinh viên ngành Thiết kế Đồ họa tại Đại học Kiến trúc Hà Nội, kể về những kế hoạch dang dở đang cần hoàn thành nước rút, các dự án “viral” cõi mạng và cả dự định ấp ủ cho năm mới.

“Năm sau, tôi muốn những thứ mình làm ra sẽ là sản phẩm thật, không dừng lại ở một đồ án nữa”, nam sinh chia sẻ. 2025 là năm đáng nhớ với Đức Anh khi đồ án tốt nghiệp “Thiết kế nhận diện thương hiệu Bảo tàng Hà Nội” gây sốt mạng xã hội.

Tết đến, Đức Anh có quãng nghỉ đủ dài để trở về với gia đình và những mối quan hệ thân quen. Khi tạm gác áp lực sang một bên, chính những phút giây sum họp ấy lại âm thầm nuôi dưỡng cảm xúc và mở ra nguồn cảm hứng mới, thúc đẩy nhiều ý tưởng nảy nở.

Nếu trước đây, nét vẽ trong những cuốn truyện tranh hay các bộ phim hoạt hình đã “thắp lửa” cho chàng trai trẻ; thì ngày nay, cảm hứng của Đức Anh có thể được khơi nguồn từ chuyến du lịch, dạo phố, hay đơn giản là lúc cùng bố gói bánh chưng, đi chợ hoa với mẹ, cà phê quán quen bên bạn bè và cả khi được lắng lại để sống trọn vẹn cho phút giây hiện tại.

Thấy con trưởng thành qua từng khoảnh khắc cả nhà bên nhau

Sau một năm tất tả ngược xuôi với những dự án cùng bộn bề công việc, đối với vợ chồng chị Nhật Anh và anh Quốc Thái, Tết thực sự đến gần khi cánh cửa văn phòng khép lại, nhường chỗ cho tiếng cười giòn tan của bé Mộc Trà trong căn bếp của tổ ấm nhỏ.

Dịp cận Tết luôn là thời điểm anh chị dùng những hoạt động nhỏ thường ngày để gắn kết với con hơn; khi thì đi siêu thị mua sắm bánh kẹo, thực phẩm, lúc là chuẩn bị lì xì, lời chúc cho ông bà... và không thể thiếu những phút giây “bày biện” để làm món Milo dầm khoái khẩu của cả gia đình vào mỗi cuối ngày.

Chậm rãi khuấy từng muỗng đá quyện với dòng cacao sóng sánh, anh chị khẽ nhìn sang cô con gái nhỏ đang hào hứng rắc thêm chút bột trang trí cho “tác phẩm” của mình. Trong giây phút nhận ra đứa trẻ ngày nào từng lén “múc trộm” từng thìa Milo nay đã lớn khôn và biết sẻ chia cùng ba mẹ, bao mệt mỏi sau một năm vất vả của hai vợ chồng như tan biến. Điều đó khiến anh chị hiểu rằng đôi khi “chậm lại một nhịp” để tận hưởng hạnh phúc hiện hữu bên gia đình mới là điều vô giá.

Khi nhịp sống xung quanh trở nên vội vã, chính những giây phút bên nhau giản dị ấy lại khiến Tết hiện diện rõ ràng hơn, không ồn ào hay cầu kỳ, nhưng lại đủ đầy và ấm áp.

Trong những khoảnh khắc sum vầy ấy, Nestlé hiện diện như người bạn đồng hành quen thuộc của hàng triệu gia đình, từ những sinh hoạt thường nhật đến giây phút đoàn viên mùa Tết. Không chỉ mang đến các sản phẩm chất lượng như Maggi, Milo, Nescafé, Kit Kat… Nestlé còn góp phần tạo nên sự an tâm, tiện lợi, để các gia đình có thể dành trọn vẹn sự quan tâm cho điều quan trọng nhất của ngày Tết: Được ở bên nhau và sẻ chia những khoảnh khắc quý giá.