Tết Giáp Thìn được tổ chức vui tươi, an toàn, tiết kiệm và nghĩa tình

Phiên họp Thường trực Chính phủ về tình hình Tết Nguyên đán. Ảnh: Dương Giang/TTXVN.

Sáng 15/2 (mùng 6 Tết), ngày là việc đầu tiên sau kỳ nghỉ Tết Nguyên đán 2024, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính chủ trì họp Thường trực Chính phủ để đánh giá tình hình Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024 và triển khai các nhiệm vụ trọng tâm sau Tết.

Dự cuộc họp có các Phó Thủ tướng Chính phủ: Lê Minh Khái, Trần Hồng Hà, Trần Lưu Quang; Bộ trưởng các bộ, Thủ tưởng các cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ.

Thường trực Chính phủ cho biết để chuẩn bị tốt các điều kiện phục vụ nhân dân đón Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024, các bộ, cơ quan, địa phương, lực lượng chức năng đã tổ chức trực, ứng trực thường xuyên trong thời gian nghỉ Tết Nguyên đán và triển khai nghiêm túc Chỉ thị số 26-CT/TW ngày 23/11/2023 của Ban Bí thư và Chỉ thị số 30/CT-TTg ngày 15/12/2023 của Thủ tướng Chính phủ.

Các bộ, ngành, địa phương quan tâm chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho nhân dân; triển khai đúng, đủ, kịp thời, có đổi mới các chính sách an sinh xã hội; chú trọng các hoạt động tri ân, nghĩa tình đối với thương binh, gia đình liệt sỹ, người có công với cách mạng. Trong đó, toàn quốc đã hỗ trợ, tặng quà Tết cho trên 13,9 triệu lượt đối tượng với tổng kinh phí gần 7.762 tỷ đồng .

Hàng hóa trong dịp Tết dồi dào, bảo đảm chất lượng và giá cả ổn định, nhất là các mặt hàng thiết yếu. Hoạt động du lịch tiếp tục khởi sắc. Nhiều công trường, nhà máy duy trì hoạt động xuyên Tết để đẩy nhanh tiến độ các công trình, dự án. Công tác chăm sóc sức khỏe nhân dân được thực hiện tốt.

Trong dịp Tết, các trường hợp tai nạn do pháo nổ, chất nổ phải khám, cấp cứu tăng so với cùng kỳ Tết Quý Mão 2023; có 604 trường hợp khám, cấp cứu do pháo nổ, pháo hoa, tăng 51,4%; các ca đều được khám, chữa trị tích cực.

Không ghi nhận vụ ngộ độc thực phẩm đông người; có ghi nhận một số ca ngộ độc thực phẩm tại một số cơ sở điều trị nhưng trên toàn quốc, số ca giảm 9,5%, số nhập viện theo dõi, điều trị giảm 19,6% so với cùng kỳ và đều được xử lý kịp thời.

Giao thông vận tải cơ bản thông suốt, xử lý nghiêm các vi phạm về trật tự, an toàn giao thông. An ninh chính trị, chủ quyền quốc gia được giữ vững; trật tự an toàn xã hội được bảo đảm. Thực hiện nghiêm các quy định về thực hành tiết kiệm, chống lãng phí và phòng, chống tham nhũng, tiêu cực.

Trong 7 ngày nghỉ Tết Nguyên đán Giáp Thìn, toàn quốc xảy ra 541 vụ tai nạn giao thông, làm chết 214 người và 504 người bị thương (tăng 83 vụ, giảm 69 người chết, tăng 177 người bị thương so với cùng kỳ Tết Nguyên đán 2023).

Các hoạt động văn hóa, lễ hội diễn ra sôi động, đậm đà bản sắc dân tộc, bảo đảm nếp sống văn minh, nhất là đối với các hoạt động tín ngưỡng, tôn giáo. Nhân dân đón Tết Giáp Thìn 2024 trong không khí vui tươi, đầm ấm, nghĩa tình, sum vầy, lành mạnh, an toàn, tiết kiệm; mọi người, mọi nhà đều có Tết.

Trong 7 ngày nghỉ Tết Nguyên đán 2024, ngành Du lịch ước đón và phục vụ 10,5 triệu lượt khách nội địa (tăng 16,6% so với cùng kỳ Tết Nguyên đán năm 2023), trong đó có khoảng 3,5 triệu lượt khách lưu trú (tăng 75% so với cùng kỳ).

Một số địa phương có cảng biển quốc tế đã tổ chức đón khách du lịch tàu biển trong dịp Tết Nguyên đán, cho thấy dấu hiệu một năm phục hồi nhiều khởi sắc của dòng khách quốc tế.

Tuy nhiên, trong dịp nghỉ Tết, tình hình vi phạm quy định an toàn giao thông vẫn diễn ra phức tạp; còn xảy ra hiện tượng ùn tắc giao thông cục bộ tại một số thời điểm cận Tết, một số trường hợp vận chuyển hành khách quá số người quy định trên phương tiện vận tải; sức mua hàng hóa tăng thấp; việc thực hiện nếp sống văn minh tại các lễ hội, khu du lịch, công tác vệ sinh môi trường có nơi còn chưa tốt...

Thủ tướng Phạm Minh Chính kết luận Phiên họp Thường trực Chính phủ về tình hình Tết Nguyên đán. Ảnh: Dương Giang/TTXVN.

Kết luận Hội nghị, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính ghi nhận, biểu dương các bộ, ngành, địa phương, cơ quan, lực lượng chức năng đã tổ chức thực hiện tốt nhiệm vụ trong dịp Tết.

Đặc biệt Thủ tướng ghi nhận, cảm ơn, đánh giá cao các lực lượng ứng trực trên các lĩnh vực, bảo đảm độc lập, chủ quyền, toàn vẹn lãnh thổ, biên giới, biên cương Tổ quốc; bảo đảm ổn định chính trị, trật tự an toàn xã hội; bảo đảm sức khỏe, tính mạng của người dân trong dịp vui Xuân, đón Tết; các lực lượng làm vệ sinh môi trường bảo đảm cho đất nước ta sáng, xanh, sạch, đẹp, an toàn; phục vụ đắc lực, hiệu quả Chỉ thị của Ban Bí thư, Chính phủ tổ chức cho nhân dân đón Tết.

Thủ tướng khẳng định, dưới sự lãnh đạo của Đảng, thường xuyên, trực tiếp là Bộ Chính trị, Ban Bí thư, đứng đầu là Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, sự ủng hộ của Quốc hội, sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị, sự ủng hộ của người dân, doanh nghiệp, sự ủng hộ của bạn bè quốc tế, Chính phủ đã tổ chức cho nhân dân vui Xuân, đón Tết vui tươi, lành mạnh, an toàn, tiết kiệm, nghĩa tình.

Thủ tướng nêu rõ năm nay là năm đầu tiên, Việt Nam thực hiện Nghị quyết của Liên hợp quốc công nhận Tết Nguyên đán là ngày nghỉ quốc tế. Theo đó, các cấp, ngành, địa phương đã bảo đảm không thiếu hàng, không đội giá; lương thực, thực phẩm dồi dào; an sinh xã hội được làm tốt, chăm lo cho người dân, các đối tượng chính sách, người yếu thế, người dân ở vùng sâu, vùng xa, biên giới, hải đảo, các lực lượng ứng trực; độc lập, chủ quyền, toàn vẹn lãnh thổ, trật tự an toàn xã hội được bảo đảm; nhiều nhà lãnh đạo các nước, tổ chức quốc tế đã gửi điện chúc mừng Tết Nguyên đán của Việt Nam; người Việt Nam ở nước ngoài cũng tổ chức vui Xuân, đón Tết, góp phần quảng bá văn hóa của Việt Nam.

Các lãnh đạo Đảng, Nhà nước đi các vùng miền, thăm chúc Tết các đối tượng chính sách, thăm các lực lượng vũ trang. Công tác thông tin tuyên truyền đã thực hiện tốt, nhất là quảng bá, tuyên truyền về truyền thống lịch sử, văn hóa, xây dựng nhiều chương trình cho nhân dân đón Tết, tạo không khí vui tươi.

Các lễ hội đầu Xuân cơ bản vui tươi, lành mạnh, du lịch khởi sắc, khách quốc tế đến Việt Nam cao gấp 2 lần so cùng kỳ năm ngoái.

Các lực lượng ứng trực, nghiêm túc trong Tết. Các dự án trọng điểm quốc gia vẫn được triển khai. Các doanh nghiệp, chính quyền các cấp làm tốt công tác an sinh xã hội, người yếu thế, hoàn cảnh khó khăn, bảo đảm không có ai không có Tết, không để ai bị bỏ lại phía sau.

Lưu ý về số vụ tai nạn giao thông đường bộ tăng lên; tắc nghẽn giao thông, cháy nổ vẫn còn và chỉ rõ các bài học kinh nghiệm và một số công việc sau Tết, Thủ tướng yêu cầu ban hành ngay Chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ về đôn đốc thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm sau kỳ nghỉ Tết Nguyên đán.

Trong đó, tiếp tục đẩy mạnh sản xuất, kinh doanh, tạo việc làm, sinh kế cho người dân; tiếp tục bảo đảm công tác an sinh xã hội, thực hiện đúng Nghị quyết của Trung ương với mục tiêu toàn diện, bao trùm, hiện đại, bền vững; bảo đảm các lễ hội sau Tết được tổ chức an toàn, lành mạnh, phát huy bản sắc văn hóa dân tộc; tiếp tục chăm lo bảo vệ sức khỏe của nhân dân; đẩy mạnh công tác tuyên truyền, lấy cái đẹp dẹp cái xấu, cương quyết vô hiệu hóa các luận điệu xuyên tạc, chống phá của các thế lực thù địch.

Các bộ, ngành, địa phương phối hợp chặt chẽ, hiệu quả để tháo gỡ khó khăn cho người dân, doanh nghiệp; tiếp tục hoàn thiện thể chế, cơ chế, chính sách căn cứ chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn để huy động mọi nguồn lực cho phát triển đất nước.

Thủ tướng yêu cầu Văn phòng Chính phủ có báo cáo kết quả cho Ban Bí thư về công tác tổ chức ăn Tết cho nhân dân trên cả nước.