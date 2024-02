Tết đầu tiên sau khi cưới vợ của Văn Hậu, Quang Hải

Cầu thủ Thành Chung cũng đón một cái Tết đặc biệt bên vợ con. "Happy new year, một năm mới thật nhiều may mắn, bình an và thành công nha cả nhà", anh viết trên trang cá nhân. Gia đình ba người cũng chụp một bộ ảnh đón Tết Giáp Thìn theo phong cách hoài cổ và nhận được nhiều lời khen của dân mạng.