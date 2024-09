Ten Hag 'chỉnh đốn' Rashford

“Tôi nghĩ Rashford hiểu vấn đề lối sống quan trọng như thế nào đối với phong độ trên sân. Có lẽ mọi cầu thủ đều biết điều đó, vì khi lối sống không đúng mực, họ không thể thi đấu tốt”, Daily Mail dẫn lời phát biểu của Erik ten Hag hôm 20/9.

Sau trận thua 0-3 của MU trước Man City hồi tháng 10 năm ngoái, Rashford đã bị HLV Ten Hag khiển trách vì bỏ tập sau 12 giờ tiệc tùng ở Belfast. Tiền đạo này cũng bắt gặp đi hộp đêm sau thất bại ở derby Manchester.

Chân sút sinh năm 1997 nỗ lực lấy lại phong độ trong mùa giải này. 2 trận gần nhất, anh nổ súng 3 lần và theo Ten Hag, cầu thủ này có thể mang lại hình ảnh tốt nhất nếu như duy trì được lối sống đúng đắn.

“Cậu ấy sẽ không đạt được trình độ cao nhất nếu không có cuộc sống lành mạnh và kỷ luật bên ngoài. Cậu ấy cần sự giúp đỡ và ủng hộ. Nhưng trên hết, phải tự sắp xếp cuộc sống của mình, luôn có thái độ tập luyện và thi đấu đúng đắn. Nếu giữ được sự chuyên nghiệp, Rashford sẽ trở lại với đẳng cấp cao nhất. Cậu ấy có khởi đầu tốt trong mùa giải này. Giờ là lúc phải duy trì và tiến bộ”, chiến lược gia người Hà Lan nói thêm.

Theo Daily Mail, mục tiêu của Rashford là được triệu tập trở lại đội tuyển Anh trong đợt hội quân tháng 10 tới.

