Techcombank, VIB thu lại bao nhiêu tiền từ 2 concert Anh trai

Techcombank và VIB liên tục đưa ra nhiều chương trình tặng vé cho 2 concert ăn khách nhất hiện nay đi kèm điều kiện huy động tiền gửi và chi tiêu tối thiểu từ khách hàng.

Sau khi săn "trượt" vé concert Anh trai vượt ngàn chông gai từ đơn vị phân phối vé chính thức, chị Huyền Minh (28 tuổi, Hà Nội) vội vàng mở tài khoản Techcombank và nạp 15 triệu đồng, đồng thời bật tính năng sinh lời tự động theo hướng dẫn của nhà băng.

Để tăng xác suất trúng vé, chị Minh nhờ cả người thân mở tài khoản và thực hiện các bước tương tự. Chỉ trong 1 ngày, gia đình chị mở 2 tài khoản tại Techcombank và gửi vào 30 triệu đồng.

Nỗ lực này chỉ nhằm có cơ hội nhận được một tấm vé may mắn từ nhà băng để tham dự concert sắp tới.

Huy động được cả nghìn tỷ đồng

Techcombank là nhà đồng đầu tư của concert Anh trai vượt ngàn chông gai sẽ được tổ chức tại Vinhomes Ocean Park 3 (Hưng Yên) vào ngày 14/12.

Ước tính, ngân hàng này đang giữ khoảng 17.000 vé để tặng trực tiếp cho khách hàng và thông qua hình thức quay thưởng.

Trong đó, chương trình tặng vé trực tiếp được Techcombank áp dụng với số lượng khoảng 8.000 vé ở các phân khúc giá 1,5-3,5 triệu đồng/vé.

Cụ thể, 560 khách hàng hạng Private và Priority có số dư tài sản tại Techcombank trên 1 tỷ đồng trong 3 tháng gần nhất và gửi thêm tối thiểu 1 tỷ đồng kỳ hạn 6 tháng sẽ nhận được 1 cặp vé hạng 7 triệu đồng/cặp.

Tạm tính theo điều kiện ngân hàng đưa ra, trường hợp phân phối hết nhóm vé này, Techcombank sẽ huy động được tối thiểu 560 tỷ đồng tiền gửi kỳ hạn 6 tháng.

Bên cạnh đó, 1.500 khách hàng khác cùng hạng Private và Priority có tài khoản tiền gửi đã bật tính năng sinh lời tự động, mua chứng chỉ tiền gửi trong thời gian quy định, và số dư tài khoản thanh toán sinh lời tự động tăng thêm 500 triệu đồng so với ngày 31/10 cũng sẽ nhận được 1 cặp vé hạng 4-5 triệu đồng.

Điều này đồng nghĩa với việc Techcombank có thể huy động thêm tối thiểu 750 tỷ đồng tiền gửi không kỳ hạn theo tính năng sinh lời tự động.

Logo Techcombank xuất hiện nhiều lần trên sân khấu concert Anh trai vượt ngàn chông gai ở TP.HCM. Ảnh: NSX.

Tương tự, ngân hàng dự kiến tặng gần 4.300 vé hạng 1,5-1,8 triệu đồng/vé cho nhóm khách gửi thêm 200 triệu đồng vào tài khoản thanh toán sinh lời tự động, ước tính có thể huy động thêm tối thiểu 860 tỷ đồng .

Tổng số tiền tối thiểu Techcombank có thể huy động được từ chương trình tặng vé này là gần 2.200 tỷ đồng .

Ngoài ra, khoảng 10.000 vé sẽ được ngân hàng tặng theo chương trình quay thưởng "Săn vé anh tài". Để có suất quay, khách hàng phải gửi tối thiểu 15 triệu đồng vào tài khoản sinh lời tự động. Với số lượng vé và điều kiện này, tối thiểu nhà băng có thể huy động thêm 150 tỷ đồng .

Tuy nhiên, thực tế số lượng khách hàng gửi 15 triệu đồng vào tài khoản sinh lời tự động lớn hơn nhiều con số 10.000 vé mà ngân hàng đưa ra.

Trước khi concert tại Hưng Yên diễn ra, trong 2 tuần Techcombank triển khai chương trình quay thưởng "Săn vé anh tài" cho concert TP.HCM, đã có hơn 120.000 khách hàng bật tính năng sinh lời tự động trên app Techcombank Mobile.

Tạm tính theo số lượng tài khoản này và số tiền kích hoạt tối thiểu 15 triệu đồng, ngân hàng đã huy động được thêm ít nhất 1.800 tỷ đồng tiền gửi không kỳ hạn.

Gian hàng của Techcombank bên lề concert Anh trai vượt ngàn chông gai ở TP.HCM thu hút người hâm mộ. Ảnh: NSX.

Tại thời điểm cuối tháng 9, tổng tài sản của Techcombank đạt hơn 927.000 tỷ đồng . Trong đó, số dư tiền gửi không kỳ hạn bao gồm số dư sinh lời tự động đạt mức cao kỷ lục trên 200.000 tỷ đồng . Với "sức nóng" của concert sắp diễn ra, dự kiến con số này sẽ tiếp tục tăng mạnh.

Theo ghi nhận, dù nhiều khách hàng đã làm theo hướng dẫn nhưng vẫn không được tặng vé do "tính cạnh tranh cao".

Phản hồi một khách hàng, nhân viên nhà băng này cho biết số lượng vé tặng đã được nhà băng ấn định từ trước nên danh sách tặng vé sẽ được xét theo thứ tự ai đáp ứng điều kiện trước sẽ được tặng vé trước, hoặc ai gửi tiền nhiều hơn sẽ được ưu tiên.

Do đó, số tiền thực tế ngân hàng huy động được có thể cao hơn rất nhiều.

Số thẻ tín dụng và chi tiêu cao kỷ lục

Nếu các chương trình của Techcombank hướng đến mục tiêu thu hút khách hàng mới và gia tăng lượng tiền gửi kỳ hạn ngắn và không kỳ hạn, VIB - nhà tài trợ của concert Anh trai say hi - lại tập trung gia tăng lượng khách hàng mở và chi tiêu thẻ tín dụng, cũng như khách hàng giao dịch qua ứng dụng ngân hàng số.

Cụ thể, với vai trò là nhà tài trợ của concert Anh trai say hi, VIB dự kiến tặng 700 vé cho khách hàng mở mới thẻ tín dụng, kích hoạt thẻ và chi tiêu thuộc top đầu.

Ngoài ra, ngân hàng cũng tặng vé may mắn cho khách hàng thực hiện các giao dịch như đặt vé máy bay, khách sạn, vé xe... trên MyVIB - ứng dụng ngân hàng số của nhà băng.

VIB tạo nhận diện thương hiệu tốt thông qua tài trợ các show Anh trai say hi, Ca sỹ mặt nạ... Ảnh: NSX.

Trước đó, nhờ giai đoạn đồng hành cùng show Anh trai say hi xuyên suốt thời gian phát sóng trên truyền hình và 2 concert ở TP.HCM, VIB đã thành công ghi nhận số lượng thẻ tín dụng vượt mốc 800.000 thẻ, tính đến ngày 30/9.

Mức chi tiêu cũng đạt kỷ lục mới, lên đến gần 90.000 tỷ đồng , với trung bình 10.000 tỷ đồng /tháng, tăng 40% so với cùng kỳ.

Số liệu từ báo cáo tài chính quý III cũng cho thấy VIB một trong những ngân hàng bán lẻ có tăng trưởng tín dụng tốt nhất ngành, đạt hơn 298.000 tỷ đồng tại thời điểm cuối tháng 9.

Những kết quả này một phần đến từ việc đầu tư lớn cho show Anh trai say hi. Trong 9 tháng từ đầu năm, chi phí hoạt động của VIB đã tăng 13%, bao gồm các hoạt động đầu tư vào con người, mở mới chi nhánh, đầu tư công nghệ, ngân hàng số và marketing.

Đổi lại, không chỉ ở kết quả kinh doanh, ngân hàng cũng tạo được nhận diện thương hiệu tốt đối với nhóm khách hàng gen Z. Do đã đồng hành từ những ngày đầu nên trong tháng 6 khi show Anh trai say hi bắt đầu lên sóng, VIB là tâm điểm chú ý với lượng thảo luận tăng hơn 64% và lượng người tham gia thảo luận tăng 67%.

Cả Techcombank và VIB đều không công bố số tiền cụ thể đã chi tài trợ cho 2 show Anh trai, cũng như kết quả đạt được từ các khoản tài trợ này. Tuy nhiên, có thể thấy, cả 2 nhà băng đều đang thu về nhiều tín hiệu tích cực về cả nhận diện thương hiệu lẫn các chỉ tiêu tiêu kinh doanh.