'Tea & Talk' truyền cảm hứng bản sắc văn hóa cho Gen Z

"Tea & Talk" tại Đại học Đà Lạt mở ra không gian đối thoại cho Gen Z, với bản sắc văn hóa được nhìn nhận dưới góc nhìn mới mẻ, lan tỏa giá trị văn hóa trà trong kỷ nguyên hội nhập.

Sáng 7/12, tại Trường ĐH Đà Lạt, chương trình Tea & Talk - Gen Z và Bản sắc văn hóa trong kỷ nguyên vươn mình đã thu hút hàng trăm sinh viên tham dự, trở thành điểm nhấn ý nghĩa trong chuỗi hoạt động của Lễ hội Trà Quốc tế - World T.E.A Fest 2025. Sự kiện tạo nên không gian trao đổi cởi mở, nơi bản sắc văn hóa được nhìn nhận dưới góc độ sáng tạo, năng động và gần gũi với thế hệ trẻ.

Với chủ đề “Gen Z và Bản sắc văn hóa trong kỷ nguyên vươn mình”, chương trình đã mang đến cho sinh viên cái nhìn rõ hơn về bối cảnh thời đại cùng những thách thức trong hành trình định hình bản sắc văn hóa của Gen Z. Nội dung thảo luận giúp người trẻ có cơ hội tự vấn, phát huy điểm mạnh, bổ khuyết hạn chế và tiếp nhận những giá trị từ văn hóa trà để củng cố bản sắc của chính mình.

Cùng với chuỗi hoạt động xuyên suốt tại Lễ hội Trà Quốc tế 2025, "Tea & Talk" hướng tới đưa văn hóa trà trở thành cầu nối để Gen Z hiểu hơn về truyền thống, từ đó tự tin lan tỏa hình ảnh Việt Nam trong hành trình trở thành công dân toàn cầu.

Diễn giả Vũ Đức Trí Thể chia sẻ về chủ đề “Gen Z và Bản sắc văn hóa trong kỷ nguyên vươn mình”.

Diễn giả chính của chương trình - ông Vũ Đức Trí Thể, chuyên gia đào tạo và tư vấn văn hóa doanh nghiệp với 15 năm kinh nghiệm, Nhà sáng lập - CEO Alastic và Đồng sáng lập WorkFlow Space - đã mang đến nhiều góc nhìn gần gũi, thực tế. Theo ông, Gen Z sở hữu nhiều ưu điểm nổi bật như tư duy công dân số, tinh thần độc lập, khả năng thể hiện cá tính và sự cởi mở với khác biệt. Đây cũng là thế hệ luôn hướng đến các giá trị ý nghĩa, quan tâm đến xã hội và môi trường.

Tuy nhiên, Gen Z cũng đối mặt với nhiều áp lực như chi phí sống ngày càng tăng khiến nỗi lo kinh tế trở nên thường trực, sự bùng nổ của các lựa chọn giải trí khiến họ dễ chán nản, tốc độ thay đổi của công nghệ và xu hướng quá nhanh khiến nhiều người trẻ cảm thấy bị “bỏ lại phía sau”. Đặc biệt, họ phải hội nhập văn hóa toàn cầu ngay cả khi bản sắc cá nhân chưa kịp định hình, dẫn đến việc khó duy trì một nền tảng văn hóa ổn định cho chính mình.

Sinh viên ĐH Đà Lạt tự tin chia sẻ quan điểm, thảo luận cùng diễn giả.

Ông Trí Thể phân tích rằng bản sắc văn hóa của Gen Z được nâng đỡ bởi năm tầng giá trị: Tính nhân bản, tính thế hệ, tính dân tộc, tính gia đình và tính cá nhân. Trong đó, bản sắc cá nhân, phần tạo nên sự khác biệt của mỗi người được hình thành từ yếu tố tâm lý, sinh lý, tư duy triết học, nghề nghiệp và đời sống tinh thần.

Diễn giả cũng chỉ ra cách công nghệ và toàn cầu hóa đang định hình lại thói quen, hệ giá trị và tư duy văn hóa của Gen Z Việt Nam. Đây là quá trình vừa mở ra nhiều cơ hội phát triển nhưng cũng đặt ra thách thức trong việc lựa chọn, gìn giữ và phát huy những giá trị đúng đắn.

Đặc biệt, văn hóa trà Việt được nhìn nhận dưới lăng kính mới mẻ của Gen Z. Những giá trị như sự tĩnh lặng, sự kết nối, tinh thần tôn trọng và sẻ chia trong chén trà được xem như “chất liệu” giúp người trẻ cân bằng trước nhịp sống nhanh, biết trân trọng nguồn cội và nuôi dưỡng chiều sâu văn hóa cho bản sắc của chính mình.

Từ phải qua, bà Nguyễn Thị Tố Uyên - Giám đốc Khối Nguồn nhân lực Nam A Bank, ông Phạm Hùng Vĩnh - Tổng giám đốc Công ty Cổ phần Mỹ phẩm Sài Gòn, tiến sĩ Lê Thị Nhuấn - giảng viên Khoa Quốc tế học ĐH Đà Lạt, cùng ông Vũ Đức Trí Thể trao đổi cùng sinh viên.

Không khí chương trình trở nên sôi nổi khi sinh viên Đại học Đà Lạt chia sẻ suy nghĩ, đặt câu hỏi và thảo luận cùng các khách mời về gìn giữ giá trị truyền thống, xây dựng thương hiệu cá nhân và vai trò của người trẻ trong quảng bá văn hóa Việt. Những chia sẻ truyền cảm hứng đã giúp các bạn thêm tự tin và chủ động trong cuộc sống.

Miss Cosmo 2024 và các thí sinh Miss Cosmo 2025 giao lưu cùng sinh viên.

Dịp này, sinh viên cũng được giao lưu và được truyền cảm hứng tích cực từ hành trình lan tỏa văn hóa của Miss Cosmo 2024 Ketut Permata Juliastrid (Tata) và các thí sinh Miss Cosmo Quốc tế 2025.

Đồng hành cùng chương trình, Nam A Bank kỳ vọng "Tea & Talk" tiếp tục là cầu nối giúp thế hệ trẻ nuôi dưỡng tinh thần sáng tạo, trân trọng giá trị văn hóa và phát huy bản sắc Việt trong thời kỳ hội nhập sâu rộng, đóng góp vào sự phát triển bền vững của đất nước.