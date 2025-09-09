Tchouameni ngày càng hoàn hảo

Trong bóng đá hiện đại, những người hùng thường được gọi tên ở hàng công - nơi xuất hiện các bàn thắng và những khoảnh khắc bùng nổ.

Tchouameni đang chứng minh giá trị ở CLB lẫn ĐTQG.

Nhưng với Aurelien Tchouameni, giá trị của anh lại nằm ở chỗ ngược lại: thầm lặng, chắc chắn, cân bằng và đầy thông minh. Trận thắng 2-0 của Pháp trước Ukraine là minh chứng rõ rệt: không phải Mbappé, Olise hay Guendouzi, mà chính Tchouaméni mới là cái tên định hình cục diện nơi tuyến giữa.

Ở tuổi 25, tiền vệ trưởng thành từ Monaco trải qua một hành trình nhiều thăng trầm. Khi mới cập bến Real Madrid, Tchouameni từng bị hoài nghi về khả năng thay thế Casemiro - một huyền thoại ở vai trò đánh chặn. Không ít lần anh trở thành đối tượng chỉ trích, thậm chí bị cựu danh thủ Jean-Michel Larqué châm biếm là “cầu thủ hạng quận”. Nhưng cũng chính từ những nghi ngờ ấy, Tchouaméni dần tìm ra bản lĩnh: kiên nhẫn, làm việc cật lực và tự tin vào giá trị của mình.

Sự thăng hoa dưới thời Xabi Alonso

Bước ngoặt đến khi Xabi Alonso ngồi vào ghế nóng ở Bernabeu. Từng là bậc thầy kiểm soát nhịp độ, Alonso hiểu rõ hơn ai hết cách một tiền vệ trung tâm có thể làm chủ trận đấu bằng sự tỉnh táo và khả năng chọn vị trí. Ông khẳng định: “Tchouameni là trụ cột, bởi cậu ấy luôn biết đưa ra những quyết định nhỏ nhưng mang ý nghĩa lớn cho cả tập thể”.

Thống kê không biết nói dối: Tchouameni đang đứng thứ hai tại La Liga về số lần thu hồi bóng (7 lần/trận), đồng thời có tỷ lệ chuyền chính xác 92,3% - thuộc nhóm 10 cầu thủ hàng đầu. Đó không chỉ là con số, mà là minh chứng cho một bộ não thi đấu ngày càng tinh tế.

Trở lại với tuyển Pháp, màn trình diễn trước Ukraine mang dáng dấp của một “bậc thầy” thực thụ. Sáu cú tắc bóng thành công, hai cơ hội kiến tạo, và đặc biệt là đường chuyền dọn cỗ để Mbappe ấn định tỷ số 2-0. Không chỉ tham gia vào khâu phòng ngự, Tchouameni còn là người phát động tấn công, giúp đội tuyển có sự cân bằng hoàn hảo.

Tchouameni cho thấy bản thân vẫn có giá trị lớn.

L’Équipe - vốn nổi tiếng khắt khe - chấm anh 8/10, số điểm cao nhất trận. Những nhận xét đi kèm cũng đầy sự kính nể: “Tchouameni mang đến những pha tranh chấp giá trị, giữ vững sự điềm tĩnh và tung ra đường chuyền mở ra bàn thắng quyết định. Một màn trình diễn trọn vẹn”.

Ít tháng trước, bộ ba Tchouameni - Rabiot - Guendouzi bị xem là “hạng quận”, nhưng chỉ sau vài trận đấu, cùng phong độ ổn định ở Nations League và vòng loại World Cup, người ta buộc phải thay đổi ánh nhìn. Chính Tchouameni cũng dùng sự châm biếm để phản pháo: “Từ hạng quận lên Final Four” - một câu nói vừa hài hước, vừa thể hiện sự tự tin.

Đó là sự trưởng thành không chỉ về chuyên môn, mà còn về tâm lý. Ở độ tuổi còn rất trẻ, anh hiểu rằng bóng đá chuyên nghiệp là nơi lằn ranh giữa tán dương và chỉ trích rất mong manh. Vượt qua áp lực dư luận, Tchouameni đang chứng minh: anh không chỉ trụ vững, mà còn dần trở thành trung tâm quyền lực mới ở tuyến giữa của “Les Bleus”.

Cặp bài trùng với Manu Kone

Một chi tiết thú vị: màn kết hợp của Tchouameni với Manu Kone. Nếu Kone mạnh ở khả năng chơi bóng trong áp lực, không ngại va chạm, thì Tchouameni lại sở trường ở những đường chuyền dài và kiểm soát nhịp độ. Sự bổ sung này tạo nên bộ đôi cân bằng đến hoàn hảo. Tiền đạo Alassane Plea không ngần ngại gọi đây là “cặp đôi hay nhất hiện tại” của tuyển Pháp.

Deschamps - vốn thực dụng và ít khi khen ngợi cá nhân - cũng không giấu nổi sự hài lòng: “Kone và Tchouameni giúp đội giữ được cân bằng phòng ngự”. Một lời khẳng định đơn giản nhưng giá trị, bởi với HLV vô địch thế giới, yếu tố cân bằng luôn là nền tảng của mọi thành công.

Ở tuổi 25, Tchouameni vẫn còn cả một thập kỷ phía trước để viết tiếp chương sự nghiệp.

Trong một đội tuyển sở hữu hàng công siêu sao với Mbappe, Olise hay Dembele, việc một tiền vệ phòng ngự nhận được sự chú ý đặc biệt đã nói lên nhiều điều. Tchouameni không cần những cú sút xa rực lửa hay pha solo ngoạn mục. Thứ anh mang lại là sự an toàn, trật tự và nhịp điệu - những điều tưởng chừng đơn giản nhưng lại định hình cả bộ mặt của đội bóng.

Những “nhạc trưởng thầm lặng” như Tchouameni luôn quý giá ở cấp độ cao nhất. Họ không thường xuyên xuất hiện trên bìa báo, nhưng mỗi bước chạy, mỗi pha bọc lót và mỗi đường chuyền của họ đều là mắt xích then chốt.

Chiến thắng trước Ukraine không chỉ giúp Pháp khởi đầu suôn sẻ hành trình vòng loại, mà còn khẳng định một điều: Aurelien Tchouameni đang vươn mình từ cái bóng của Casemiro để trở thành chính anh - một thủ lĩnh, một “giáo sư” nơi tuyến giữa. Nếu Mbappe là mũi tên, Olise là đôi cánh, thì Tchouameni chính là chiếc la bàn định hướng cho cả tập thể.

Ở tuổi 25, anh vẫn còn cả một thập kỷ phía trước để viết tiếp chương sự nghiệp. Và nếu cứ giữ được phong độ, cái tên Tchouameni sẽ không chỉ gắn liền với Real Madrid, mà còn khắc sâu trong lịch sử tuyển Pháp - như một “maestro” của thời đại mới.