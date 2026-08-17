Tay vợt pickleball số 1 thế giới mê Harry Potter, đọc lại tới 6-7 lần

Gu đọc của Ben Johns tập trung vào kỳ ảo, khoa học viễn tưởng và phản địa đàng, với "Harry Potter" là một trong những bộ anh yêu thích nhất và đọc lại nhiều lần.

Theo Pickleball.com, Ben Johns (sinh năm 1999) đặc biệt yêu thích những series xây dựng thế giới hư cấu rộng lớn, có xung đột quyền lực và các nhân vật nhiều khiếm khuyết. Sức hút của văn học kỳ ảo và khoa học viễn tưởng với anh nằm ở cảm giác được tạm rời thực tại để bước vào một thế giới hoàn toàn khác.

Năm 2025, Johns cho biết điều anh thích nhất ở hai thể loại này là cảm giác gần như luôn được sống trong một thế giới khác. Tay vợt người Mỹ đã đọc nhiều tác phẩm nổi bật thuộc các dòng sách này, trong đó có một số series anh đặc biệt yêu thích. Ảnh: @benjohns_pb.

Chia sẻ với Pickleball.com, Ben Johns cho biết Harry Potter của J.K. Rowling là bộ sách khiến anh thực sự bắt đầu yêu thích việc đọc và đã đọc lại toàn bộ series ít nhất 6-7 lần. Harry Potter thuộc dòng sách kỳ ảo và phiêu lưu, xoay quanh cậu bé Harry Potter sau khi phát hiện mình là phù thủy và theo học tại Hogwarts. Đồ họa: Như Phương.

Johns gọi 3 cuốn đầu tiên của Red Rising (Đỏ Trỗi dậy) là bộ ba yêu thích nhất mọi thời đại. Anh không muốn đọc tiếp các phần sau vì quá hài lòng với cái kết ban đầu. Theo NXB Penguin Random House, Red Rising của tác giả Pierce Brown thuộc dòng khoa học viễn tưởng phản địa đàng, lấy bối cảnh một xã hội tương lai phân chia con người thành các tầng lớp theo màu sắc. Ảnh: Phát Nguyễn/Nhã Nam.

Johns từng kể anh bắt đầu đọc tập đầu của The Hunger Games (Đấu trường sinh tử) của Suzanne Collins vào khoảng 21h và đọc một mạch đến 3h sáng hôm sau. Theo Scholastic, tác phẩm thuộc dòng phản địa đàng dành cho độc giả trẻ, khai thác các chủ đề về sinh tồn, quyền lực, sự kiểm soát và phản kháng. Đồ họa: Như Phương.

Tay vợt pickleball đã trải nghiệm bộ truyện giả tưởng Throne of Glass của Sarah J. Maas ít nhất hai lần, trong đó có một lần nghe dưới dạng audiobook, và vẫn xếp đây vào nhóm những series anh yêu thích nhất. Theo NXB Bloomsbury, Throne of Glass (tạm dịch: Ngai vàng Thủy tinh) thuộc dòng kỳ ảo pha phiêu lưu và lãng mạn, theo chân nữ sát thủ Celaena Sardothien khi cô tham gia một cuộc tranh tài để giành cơ hội lấy lại tự do. Ảnh: @shereadsonthebeach.

Một series khác của Sarah J. Maas mà Ben Johns có hứng thú là A Court of Thorns and Roses (tạm dịch: Vương triều Gai và Hoa hồng). Cuối năm 2023, Johns cho biết vừa đọc xong tập đầu tiên của series này. Theo NXB Bloomsbury, bộ sách thuộc dòng kỳ ảo pha lãng mạn và phiêu lưu, khai thác thế giới của các tiên tộc. Ảnh: @gabbysbookreviews_.

Johns từng cho biết chị gái Hannah giới thiệu Twilight (Chạng vạng) của Stephenie Meyer cho anh khi khoảng 12 tuổi. Anh nói mình rất thích series này và đứng về phía Edward trong cuộc tranh luận quen thuộc giữa hai nhân vật Edward và Jacob. Bộ này này thuộc dòng lãng mạn pha yếu tố siêu nhiên. Series đã bán hơn 160 triệu bản trên toàn cầu và được chuyển thể thành 5 phim điện ảnh. Đồ họa: Như Phương.

Chia sẻ trên Pickleball.com, Johns cho biết đã đọc A Song of Ice and Fire của George R. R. Martin, đồng thời nhận xét bộ sách dày, phức tạp và khó đọc nhưng “thực sự tuyệt vời”. Anh đặc biệt thích những âm mưu trong truyện và vẫn chờ tác giả xuất bản phần tiếp theo. Bộ sách được xuất bản ở Việt Nam với tên Trò chơi Vương quyền. Ảnh: @ashleyhagoodwrites_.

Six of Crows (Móng vuốt quạ đen) của Leigh Bardugo cũng nằm trong nhóm những tác phẩm kỳ ảo mà Johns từng nhắc đến khi nói về thói quen đọc sách. Theo NXB Kim Đồng, tác phẩm thuộc dòng kỳ ảo dành cho độc giả trẻ, lấy bối cảnh tại Ketterdam và theo chân thiên tài tội phạm Kaz Brekker khi anh tập hợp một nhóm gồm 6 người để thực hiện một phi vụ gần như bất khả thi. Đồ họa: Như Phương.

Cuối năm 2025, Johns cập nhật rằng đang đọc đến tập 3 của Zodiac Academy (tạm dịch: Học viện Zodiac) do Caroline Peckham và Susanne Valenti sáng tác trên Kindle. Theo Simon & Schuster, đây là series kỳ ảo lãng mạn theo mô-típ “từ kẻ thù thành người yêu”. Series từng trở thành hiện tượng trong cộng đồng yêu sách trên TikTok, thường được gọi là BookTok. Ảnh: @librarelyy_.