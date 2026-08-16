Cầu thủ MU từ không đọc sách thành tác giả best-seller

Rashford cho biết việc đọc đã thay đổi cách anh nhìn nhận thế giới và suy nghĩ về bản thân. Ảnh: @marcusrashford .

Đọc sách trở thành bước ngoặt giúp Marcus Rashford nhìn thế giới theo cách khác. Từ trải nghiệm cá nhân, cầu thủ MU sau đó theo đuổi nhiều dự án khuyến đọc cho trẻ em.

Theo nhà xuất bản Macmillan Children's Books, năm nay Marcus Rashford tiếp tục cổ vũ người trẻ đọc sách khi tham gia chiến dịch Go All In , khuyến khích mọi người không chỉ dừng ở một sở thích mà tìm đọc sâu hơn về lĩnh vực mình quan tâm, thuộc chiến dịch Năm Đọc sách Quốc gia 2026 tại Anh.

Cầu thủ sinh năm 1997 cho biết anh không đọc sách vì sở thích cho đến năm 17 tuổi. Tuy nhiên, ngay khi bắt đầu, Rashford nhận ra việc đọc có thể trở thành bước ngoặt, giúp mỗi người hiểu sâu hơn về những điều bản thân vốn quan tâm.

Điển hình như người yêu bóng đá không nên chỉ dừng ở việc xem các trận đấu mà có thể tìm hiểu thêm về chiến thuật, thống kê hay những cầu thủ trong quá khứ. Tương tự, người yêu âm nhạc có thể đọc các cuộc phỏng vấn, còn người quan tâm đến nơi mình sinh sống có thể tìm hiểu lịch sử địa phương.

Đưa sách đến trẻ em

Tuổi thơ của Rashford gắn với nhiều khó khăn về tài chính, khi mẹ, bà Melanie Maynard, phải làm nhiều công việc cùng lúc để nuôi các con.

Trong bài viết đăng trên The Guardian cuối năm 2021, Rashford cho biết sách gần như không hiện diện trong những năm đầu đời của mình. Gia đình anh không có nhiều sách và việc mua sách cũng không phải khoản chi dễ ưu tiên.

Thay vì ngồi đọc, Rashford thường dành thời gian bên ngoài và tìm đến bóng đá. Anh cũng cho rằng mình từng khó kết nối với sách vì hiếm khi bắt gặp những nhân vật có hoàn cảnh giống bản thân. Cuộc sống của anh khi đó, như Rashford mô tả, “không giống một câu chuyện cổ tích”.

Mãi đến năm 17 tuổi, anh mới bắt đầu đọc sách vì sở thích. Rashford sau này cho biết việc đọc đã thay đổi cách anh nhìn nhận thế giới và suy nghĩ về bản thân.

Cầu thủ sinh năm 1997 lập dự án khuyến đọc và kêu gọi người trẻ đọc sâu hơn về những điều mình quan tâm. Ảnh: @marcusrashfordbookclub.

Việc đến với sách tương đối muộn cũng trở thành một phần lý do anh quan tâm đến khả năng tiếp cận sách của trẻ em. Theo Rashford, trước khi khuyến khích một đứa trẻ hình thành thói quen đọc, cần bảo đảm các em thực sự có sách để đọc và có thể tìm thấy trong đó những nhân vật, câu chuyện mà mình cảm thấy gần gũi.

Chính trải nghiệm thời thơ ấu này sau đó trở thành nền tảng để Rashford tham gia các dự án khuyến đọc và đưa sách đến trẻ em có hoàn cảnh khó khăn.

Năm 2020, Rashford hợp tác với Macmillan Children's Books triển khai CLB sách Marcus Rashford Book Club, dự án khuyến đọc nhằm đưa sách miễn phí đến trẻ em có hoàn cảnh khó khăn. Theo The Guardian , thời điểm đó khoảng 380.000 trẻ em tại Anh chưa từng sở hữu một cuốn sách.

Từ trải nghiệm của bản thân, Rashford cho rằng điều kiện kinh tế không nên quyết định cơ hội tiếp cận sách của trẻ. Năm 2021, khoảng 50.000 cuốn sách từ chương trình được chuyển tới 850 trường tiểu học ở Anh và Scotland thông qua tổ chức Magic Breakfast.

Các đầu sách được lựa chọn cũng chú trọng sự đa dạng về nhân vật và hoàn cảnh, điều Rashford đặc biệt quan tâm sau khi từng khó tìm thấy hình ảnh của những đứa trẻ giống mình trong sách.

Trở thành tác giả 'best-seller'

Tháng 5/2021, Rashford phát hành cuốn sách đầu tiên You Are a Champion: How to Be the Best You Can Be (tạm dịch: Bạn là nhà vô địch: Cách trở thành phiên bản tốt nhất ), viết cùng nhà báo Carl Anka, với sự đóng góp chuyên môn của nhà tâm lý học thể thao Katie Warriner.

Cuốn sách hướng tới độc giả trẻ, sử dụng những câu chuyện từ cuộc đời Rashford để nói về sự tự tin, tư duy tích cực, khả năng vượt qua thất bại và cách theo đuổi mục tiêu.

Tác phẩm nhanh chóng đạt thành công thương mại. Theo The Guardian , You Are a Champion trở thành sách phi hư cấu dành cho thiếu nhi bán chạy nhất tại Anh năm 2021, với hơn 220.000 bản được tiêu thụ.

Một năm sau, Rashford và Carl Anka tiếp tục phát hành You Can Do It: How to Find Your Team and Make a Difference (tạm dịch: Bạn có thể làm được: Cách tìm đồng đội và tạo nên khác biệt ). Trước khi viết, hai người đã trao đổi với những độc giả trẻ từng đọc cuốn đầu tiên để tìm hiểu các em còn cần thêm điều gì khi bước vào tuổi trưởng thành.

Rashford cũng thử sức với tiểu thuyết thiếu nhi qua series The Breakfast Club Adventures (tạm dịch: Những cuộc phiêu lưu của Câu lạc bộ Bữa sáng ), viết cùng Alex Falase-Koya.

Các đầu sách của Rashford nhận được sự hưởng ứng từ độc giả nhỏ tuổi. Ảnh: @marcusrashfordbookclub_ .

Nhân vật chính của bộ truyện là một cậu bé tên Marcus cùng nhóm bạn gặp nhau tại câu lạc bộ ăn sáng ở trường. Bối cảnh này có liên hệ trực tiếp với tuổi thơ của Rashford, khi anh từng nhận bữa sáng và các suất ăn miễn phí tại trường.

Gần đây, Rashford tiếp tục mở rộng danh mục sách với Marcus Rashford: World of Football (tạm dịch: Marcus Rashford: Thế giới bóng đá ), phát hành ngày 21/5. Cuốn sách hướng tới độc giả trẻ yêu bóng đá, cung cấp kiến thức về môn thể thao này trong năm diễn ra World Cup 2026.

Rashford trưởng thành từ học viện Manchester United và ra mắt đội một năm 2016. Theo Reuters , anh đã ghi 138 bàn sau 426 trận cho MU, giành 2 FA Cup, 2 League Cup và một Europa League.

Sau các giai đoạn cho mượn tại Aston Villa (Anh) và Barcelona (Tây Ban Nha), anh trở lại Old Trafford năm 2026; cùng năm, Rashford dự World Cup trong màu áo tuyển Anh và ghi bàn ở chiến thắng 4-2 trước Croatia tại vòng bảng.