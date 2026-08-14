Người bận rộn có thể đọc sách theo 5 cách này

Không cần dành hàng giờ, người bận rộn vẫn có thể duy trì thói quen đọc sách bằng cách tận dụng những khoảng thời gian trống trong ngày.

Giữa nhịp sống hối hả và sự hiện diện thường trực của công nghệ, dành thời gian đọc sách trở thành điều không dễ với nhiều người. Quỹ thời gian eo hẹp khiến thói quen đọc dần bị lùi sau những ưu tiên khác.

Bên cạnh mở rộng tri thức, đọc sách còn mang lại nhiều lợi ích cho sức khỏe tinh thần và não bộ. Chỉ với vài thay đổi nhỏ trong thói quen hàng ngày, mỗi người có thể dành thêm thời gian cho việc đọc.

Một trong những lợi ích rõ rệt nhất của đọc sách là giảm căng thẳng. The Atlantic dẫn nghiên cứu của các nhà khoa học tại Đại học Sussex cho thấy đọc sách 6 phút mỗi ngày có thể giúp cơ bắp thư giãn, nhịp tim chậm lại và tâm trí bình tĩnh hơn. Mức độ căng thẳng có thể giảm tới 68%, cao hơn đáng kể so với đi bộ, nghe nhạc hay uống trà.

Về lâu dài, đọc sách còn góp phần cải thiện trí nhớ, bảo vệ các kết nối thần kinh và tạo khoảng nghỉ cho hệ thần kinh. Tiểu thuyết giúp nuôi dưỡng khả năng đồng cảm thông qua thế giới của các nhân vật, trong khi sách phi hư cấu bổ sung kiến thức và mở rộng hiểu biết.

Sách nói cũng mang lại những lợi ích tương tự. Khi tập trung vào một câu chuyện, con người có xu hướng giảm lo âu và hạn chế những dòng suy nghĩ tiêu cực lặp lại. Theo The Guardian, hình thức này còn có thể hỗ trợ giấc ngủ, cải thiện tâm trạng, kích thích trí tưởng tượng và tư duy, đồng thời tạo động lực vận động khi nghe trong lúc đi bộ.

Dưới đây là một số cách đơn giản giúp việc đọc trở thành thói quen dễ duy trì hơn mỗi ngày:

Những phút chờ đợi có thể trở thành khoảng thời gian đọc sách. Ảnh minh họa: Kelly/Pexels.

Tận dụng thời gian chờ đợi

Những khoảng thời gian chờ chuyến bay, đợi đến lượt khám bệnh hay xếp hàng thường được lấp đầy bằng việc lướt điện thoại.

Tuy nhiên, thay vì dành vài phút cho những lần "doomscrolling" - liên tục tiếp nhận các nội dung tiêu cực hoặc vô nghĩa, đây có thể là cơ hội để mở một cuốn sách điện tử, mang theo một cuốn sách giấy hoặc nghe sách nói.

Dù chỉ kéo dài vài phút, những khoảng thời gian tưởng chừng bị bỏ phí vẫn có thể trở thành khoảng nghỉ giúp thư giãn tinh thần và duy trì thói quen đọc mỗi ngày.

Việc đọc cũng không nhất thiết phải chờ đến lúc có nhiều thời gian rảnh. Chỉ cần nán lại thêm một điểm dừng trên tàu điện hoặc xe buýt, hay ngồi thêm vài phút trong ôtô sau khi đỗ xe, người đọc đã có thể hoàn thành thêm một chương sách. Những thay đổi nhỏ như vậy có thể tạo nên sự khác biệt khi được duy trì đều đặn.

Sách nói giúp việc tập luyện bớt nhàm chán và thêm phần thú vị. Ảnh minh họa: Miriam Alonso/Pexels.

Đọc sách khi vận động

Nhiều người cho rằng đọc sách là hoạt động chỉ phù hợp khi ngồi yên một chỗ. Tuy nhiên, điều này không hoàn toàn đúng.

Sách nói có thể trở thành người bạn đồng hành trong lúc đi bộ, chạy trên máy hoặc tập luyện ngoài trời, miễn là người nghe vẫn đảm bảo an toàn và chú ý đến môi trường xung quanh. Với những người sử dụng xe đạp tập, việc đọc sách giấy cũng là một lựa chọn khả thi.

Một cuốn sách hấp dẫn có thể khiến thời gian vận động trở nên nhẹ nhàng hơn, đồng thời tạo thêm động lực để duy trì thói quen tập thể dục đều đặn và kéo dài thời gian luyện tập mà không cảm thấy nhàm chán.

Những thói quen hàng ngày có thể trở thành lúc đọc sách. Ảnh minh hoạ: Adventure Studio /Pexels.

Duy trì nhịp sinh hoạt quen thuộc

Đọc nhiều hơn không nhất thiết đồng nghĩa với việc phải thay đổi lịch sinh hoạt. Thay vào đó, việc tận dụng những thói quen vốn có trong ngày có thể giúp hình thành thói quen đọc một cách tự nhiên.

Chẳng hạn, khoảng thời gian dành để thư giãn cuối tuần, ngâm mình trong bồn tắm, nấu bữa tối hay chăm sóc bản thân đều có thể kết hợp với việc nghe sách nói. Tương tự, những lúc chờ mặt nạ phát huy tác dụng hoặc sơn móng khô cũng đủ để đọc thêm vài chục trang sách thay vì cầm điện thoại.

Khi được lồng ghép vào những hoạt động quen thuộc, việc đọc sẽ trở thành một phần của nhịp sống hàng ngày, thay vì một công việc cần phải sắp xếp thêm thời gian để thực hiện.

Nghe sách nói giúp những công việc lặp lại trở nên bớt đơn điệu. Ảnh minh họa: Liliana Drew/Pexels.

Biến việc nhà thành thời gian đọc sách

Những công việc lặp đi lặp lại như lau dọn nhà cửa hay rửa bát thường khiến nhiều người cảm thấy nhàm chán. Tuy nhiên, đây lại là khoảng thời gian phù hợp để nghe một cuốn sách nói.

Việc tập trung theo dõi một câu chuyện có thể khiến những công việc thường ngày trở nên bớt đơn điệu, đồng thời tạo cảm giác thời gian trôi nhanh hơn. Nhờ đó, việc nhà không còn là một nhiệm vụ nặng nề mà trở thành cơ hội để duy trì thói quen đọc theo một cách khác.

30 phút đọc sách mỗi ngày có thể tạo nên một thói quen lâu dài. Ảnh minh họa: Hufoto/Pexels.

Dành thời gian cố định trong ngày

Cuộc sống bận rộn thường là lý do khiến nhiều người trì hoãn việc đọc sách. Tuy nhiên, chỉ cần tìm được một cuốn sách phù hợp và dành ra một khoảng thời gian ngắn mỗi ngày, thói quen này hoàn toàn có thể được duy trì.

Một cách đơn giản là "đánh dấu" khoảng 30 phút trong lịch trình để đọc sách. Thay vì xem thêm một tập phim, lướt mạng xã hội hay dành nhiều thời gian trước màn hình điện thoại, khoảng thời gian đó có thể được dành cho cuốn sách vẫn luôn chờ được mở ra.

Duy trì thói quen này mỗi ngày không chỉ giúp đọc được nhiều sách hơn mà còn mang đến những khoảng lặng cần thiết, góp phần cải thiện tâm trạng và giúp đầu óc thư thái sau một ngày bận rộn.