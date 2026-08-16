Muốn nhân viên thích đi làm, lãnh đạo nên đọc 5 cuốn sách này

Văn hóa công sở không thể hình thành trong một sớm một chiều. Một số cuốn sách tập trung vào cách xây dựng đội ngũ gắn kết, tăng động lực và tạo môi trường để nhân viên muốn làm việc, thay vì chỉ hoàn thành công việc. Với CEO, lãnh đạo cấp cao hay quản lý bộ phận, xây dựng văn hóa doanh nghiệp là một phần quan trọng của việc điều hành đội ngũ. Dưới đây là 5 cuốn sách tập trung vào chủ đề này, theo Forbes. Ảnh minh hoạ: Thirdman/Pexels.

01 Culture Code Champions Cuốn sách đưa ra 7 bước nhằm tăng sự đồng thuận, năng suất và hiệu quả của đội ngũ. Thay vì những khái niệm chung chung về văn hóa công sở, Bill Higgs tập trung vào các bước có thể áp dụng thực tế. Mỗi đội ngũ có đặc điểm riêng, mỗi nhân viên cũng có những nhu cầu khác nhau. Vì vậy, tác giả đưa ra một cấu trúc để lãnh đạo tìm hiểu nhu cầu của đội ngũ, từ đó xây dựng kế hoạch cải thiện sự gắn kết và tinh thần làm việc. Nếu muốn cải thiện văn hóa doanh nghiệp đồng thời thúc đẩy sự nhiệt huyết và hiệu quả kinh doanh, Culture Code Champions là một lựa chọn đáng chú ý. Ảnh: Forbes Books. 02 Joy and Success At Work Mark McClain, CEO và nhà sáng lập SailPoint, đưa những trải nghiệm thực tế vào cuốn sách về sự hài lòng của nhân viên tại nơi làm việc. Tác giả cho rằng doanh nghiệp có thể phát triển khi đầu tư vào nhân viên. Những câu chuyện cá nhân và cách tiếp cận hài hước được đan xen để giúp các nhà lãnh đạo nhận diện vấn đề phổ biến trong môi trường làm việc hiện đại. Joy and Success At Work hướng đến cách nói thẳng về văn hóa doanh nghiệp và thành công của nhân viên, đặt con người vào vị trí trung tâm. Ảnh: Forbes Books. 03 The Human Team Jeanet Wade xác định 6 nhu cầu của con người cần được đáp ứng để một đội ngũ có thể phát huy hết tiềm năng: sự rõ ràng, kết nối, đóng góp, thử thách, quan tâm và tự tin. Theo tác giả, khi doanh nghiệp đầu tư vào nhân viên với tư cách những con người thay vì chỉ xem họ là nguồn lực, nhân viên có thể tìm thấy động lực nội tại và trở thành một phần quan trọng trong thành công của tổ chức. Cuốn sách tập trung vào việc kết nối với nhân viên để cải thiện văn hóa doanh nghiệp, đồng thời duy trì năng suất, sự gắn kết và động lực của đội ngũ. Ảnh: Forbes Books. 04 Looking Forward to Monday Thay vì xem thứ Hai là ngày bắt đầu một tuần làm việc nặng nề, Adam Witty đưa ra phương pháp giúp nhân viên tìm thấy sự hài lòng trong công việc. Tác giả cho rằng khi doanh nghiệp tạo sự gắn kết và công nhận giá trị của những nhân viên xuất sắc, đội ngũ sẽ có thêm động lực và đặt ra những mục tiêu lớn hơn. Từ đó, doanh nghiệp có thể tạo ra môi trường năng động, nhiệt huyết, mang lại trải nghiệm tốt hơn cho cả nhân viên và khách hàng. Cuốn sách hướng đến các nhà lãnh đạo muốn xây dựng những mục tiêu lớn, tạo sự hào hứng trong đội ngũ và hình thành văn hóa làm việc tích cực. Ảnh: Forbes Books. 04 How Teams Triumph Cách quản lý đội ngũ thay đổi đáng kể trong những năm gần đây. Sự kết hợp giữa làm việc tại văn phòng, từ xa và mô hình hybrid tạo ra những thách thức mới cho các nhà quản lý. Trong How Teams Triumph, Clinton M. Padgett tập trung vào vấn đề giao tiếp trong đội ngũ. Theo tác giả, những cuộc trò chuyện hiệu quả có thể giúp tăng trách nhiệm, cải thiện kết quả dự án và củng cố sự hợp tác. Cuốn sách hướng dẫn các nhà quản lý xây dựng mối quan hệ giữa các thành viên, tăng tính trách nhiệm và chuẩn bị cho những tình huống khó lường, dù đội ngũ làm việc trực tiếp hay phân tán ở nhiều nơi. Ảnh: Forbes Books. ​ ​ ​ ​ ​