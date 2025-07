Tay đua trẻ Tây Ban Nha tử nạn trong lúc tập luyện

Theo các nguồn tin địa phương như Regio7 và Ona Bages, vụ tai nạn xảy ra hôm 20/7, khi Alsina không may văng khỏi xe và bị chấn thương đầu nặng. Dù được phẫu thuật khẩn cấp tại Zaragoza, tay đua trẻ của đội Estrella Galicia 0,0 không thể qua khỏi.

Sinh ngày 22/1/2008 tại Sallent de Llobregat (Barcelona), Alsina bắt đầu đua xe từ năm 3 tuổi dưới sự dẫn dắt của cha. Năm nay, anh gây ấn tượng mạnh ở giải vô địch thế giới JuniorGP, xếp hạng 13 tổng sắp và ghi điểm ở hầu hết chặng. Thành tích nổi bật của Alsina là vị trí thứ 8 tại Jerez (1/6). Ở giải Italian CIV Moto3, anh về đích thứ 4 chung cuộc, với hai lần bước lên bục podium - hạng nhì và hạng ba tại Vallelunga hôm 29/6.

Được xem là “măng non” của nền mô tô Tây Ban Nha, Alsina từng bày tỏ sự ngưỡng mộ với anh em nhà Marquez và bộ đôi Espargaro, khát khao một ngày chinh phục đấu trường MotoGP.

Chính quyền vùng Aragon ra thông cáo: “Chúng tôi xin gửi lời chia buồn sâu sắc trước sự ra đi của Pau Alsina. Cậu ấy gặp tai nạn trong buổi tập và không thể qua khỏi. Toàn thể chính quyền xin chia sẻ nỗi đau này với gia đình, đồng đội và bạn bè của Pau Alsina”.

Chủ tịch Generalitat xứ Catalonia, ông Salvador Illa, cũng chia sẻ trên mạng xã hội: “Tôi vô cùng thương tiếc trước sự ra đi của Pau Alsina - một trong những niềm hy vọng lớn của làng mô tô. Xin gửi lời chia buồn và sự cảm thông đến gia đình và đội ngũ của cậu”.

Đội Estrella Galicia 0,0 - nơi Alsina thi đấu - viết trong thông báo: “Tinh thần chiến đấu, năng lượng và sự tích cực của Pau sẽ mãi sống trong ký ức chúng tôi. Nghỉ yên, Pau. Chúng tôi mãi yêu cậu”.

Sự ra đi đột ngột của Pau Alsina, chỉ chưa đầy ba tuần sau cái chết của Borja Gomez (20 tuổi) tại Pháp, tiếp tục gióng lên hồi chuông cảnh báo về những rủi ro tiềm ẩn trong môn thể thao tốc độ khắc nghiệt này.

