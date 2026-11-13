Tây Ban Nha kéo dài mạch thắng tại Nations League

Rạng sáng 13/11, Tây Ban Nha dễ dàng vượt qua CH Czech với tỷ số 2-0 ngay trên sân epet ARENA ở lượt trận thứ năm bảng C Nations League A.

Tây Ban Nha thắng dễ CH Czech trên sân khách. Ảnh: Reuters.

Hai bàn thắng của Alex Baena và Marc Pubill giúp đội bóng của Luis de la Fuente thắng trận thứ năm liên tiếp tại Nations League, san bằng chuỗi thắng dài nhất của chính tập thể này hồi mùa thu năm 2024.

Dù xáo trộn bảy vị trí xuất phát và vắng Lamine Yamal, Rodri, Dani Olmo do chấn thương, Tây Ban Nha vẫn áp đảo với chỉ số bàn thắng kỳ vọng (xG) 3,58 so với chưa đầy 1,14 của chủ nhà.

Sau khi Pau Cubarsi dứt điểm trúng xà ngang và Fabian Ruiz sút dội cột dọc, đội khách mở tỷ số ở phút 39. Từ pha để bóng chạm tay của Lukas Ambros trong vòng cấm do VAR phát hiện, Baena bước lên thực hiện thành công quả phạt đền.

Sang hiệp hai, Yeremy Pino đưa bóng vào lưới nhưng bị VAR từ chối vì việt vị. Phía đối diện, Adam Hlozek đánh đầu trúng xà ngang ở phút 68, song đội chủ nhà khép lại trận đấu mà không có cú sút trúng đích nào.

Bước ngoặt đến ở phút 72 khi đội trưởng Ladislav Krejci nhận thẻ đỏ sau tình huống VAR xem lại pha kéo ngã Roberto Fernandez, lần thứ hai bị truất quyền thi đấu khi gặp Tây Ban Nha mùa này. Đến phút 90+6', Pubill tận dụng sai lầm của hàng thủ chủ nhà để ấn định tỷ số 2-0.

Chiến thắng trên đất CH Czech giúp Tây Ban Nha giữ vững ngôi đầu bảng C Nations League A. Trong khi đó, thầy trò Santi Denia tiếp tục đứng cuối bảng sau năm lượt trận mà không giành được điểm nào.

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