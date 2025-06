Tây Ban Nha đang sai với Pedri

Nhưng với đội tuyển Tây Ban Nha, trận thua trước Bồ Đào Nha không đồng nghĩa với một bước lùi. Ngược lại, nó mở ra cơ hội nhìn lại, đánh giá hành trình đang đi và quan trọng hơn cả: đặt lại những viên gạch chiến thuật cần thiết cho mục tiêu lớn hơn - World Cup 2026 trên đất Mỹ.

Trong những điều cần suy ngẫm ấy, nổi bật lên một dấu hỏi chưa có lời giải: Pedri đang được sử dụng đúng cách chưa?

Dưới thời HLV Luis de la Fuente, “La Roja” có bước tiến đáng kể: trẻ trung hơn, linh hoạt hơn và giàu sức sống hơn so với phiên bản thời kỳ hậu Luis Enrique. Tuy nhiên, nếu phải chỉ ra một điểm đáng tranh luận trong cách De la Fuente điều hành đội bóng, đó chính là việc ông kiên định sử dụng Pedri trong vai trò tiền vệ tấn công lệch cao, xa khỏi trục sáng tạo trung tâm nơi anh vốn phát huy ảnh hưởng lớn nhất.

Pedri không phải là mẫu cầu thủ chạy không bóng nhiều ở ba phần ba cuối sân. Anh không giống một số 10 kiểu cũ, cũng không đơn thuần là “người chuyền bóng cuối”. Pedri là trái tim chiến thuật, là người điều phối, kiểm soát, chiếm lĩnh không gian và nhịp điệu trận đấu.

Khi bị đẩy lên đá gần cầu môn đối phương, tầm ảnh hưởng của ngôi sao Barcelona bị bóp nghẹt. Pedri chạm bóng ít hơn, không còn là trung tâm kết nối lối chơi, và quan trọng hơn: khả năng kiểm soát rủi ro trong lối chơi của Tây Ban Nha cũng bị ảnh hưởng đáng kể.

Dẫu vậy, tài năng thực sự thì vẫn biết cách lên tiếng. Trước Bồ Đào Nha ở chung kết Nations League, Pedri dù không được chơi ở vị trí sở trường, vẫn để lại dấu ấn sâu đậm. Anh cải thiện mọi tình huống bóng qua chân mình, mang đến sự sáng suốt, thứ trật tự chiến thuật ngầm và cảm giác an toàn cho đồng đội.

52 đường chuyền, 52 lần chính xác. Bốn đường chuyền mở ra cơ hội ghi bàn. Một kiến tạo tinh tế cho Mikel Oyarzabal. Những con số ấy không chỉ phản ánh hiệu suất, mà là bằng chứng sống động về phẩm chất của một cầu thủ có thể thay đổi cục diện trận đấu chỉ với vài lần chạm bóng.

Thế nên, việc Pedri bị thay ra khá sớm để nhường chỗ cho Isco - trong một thế trận mà anh đang là người tạo ra sự cân bằng và nhịp điệu - là điều gây nhiều băn khoăn. Nếu không xuất phát từ yếu tố thể lực, quyết định này có thể bị xem là sai lầm chiến thuật.

Pedri và Isco không nhất thiết phải loại trừ lẫn nhau; ngược lại, họ hoàn toàn có thể bổ trợ nhau trong một cấu trúc chiến thuật được thiết kế hợp lý. Nhưng cách thay người của De la Fuente như thể gợi ý rằng, ông vẫn loay hoay giữa lý tưởng tấn công và thực tế kiểm soát.

Và đó cũng là một trong những vấn đề còn tồn tại của tuyển Tây Ban Nha lúc này: sự thiếu ổn định về cấu trúc kiểm soát trận đấu. Đội bóng có những thời điểm chơi bùng nổ, tốc độ, giàu cảm hứng, nhưng lại không duy trì được sự ổn định chiến thuật trong suốt 90 phút.

Đó có thể là lựa chọn có chủ đích của HLV - một Tây Ban Nha phóng khoáng, chủ động áp lực, tấn công nhanh, dứt điểm sớm. Nhưng lối chơi ấy đồng thời cũng đánh đổi bằng sự kiểm soát - thứ vốn là bản sắc của "La Roja" trong giai đoạn đỉnh cao.

Trong bối cảnh đó, vai trò của những cầu thủ như Zubimendi trở nên đặc biệt quan trọng. Trận chung kết vừa rồi, tiền vệ của Sociedad thi đấu chững chạc, thông minh, kín kẽ. Nếu ban lãnh đạo Real Madrid còn lăn tăn giữa tin đồn chuyển nhượng, họ hẳn đã phần nào yên tâm. Zubimendi là mẫu tiền vệ hiện đại lý tưởng: bền bỉ, quyết đoán và luôn giữ cự ly hợp lý giữa các tuyến.

Tuy nhiên, hệ thống phòng ngự của Tây Ban Nha lại không có được sự cân bằng tương tự. Vị trí hậu vệ phải - nơi chờ đợi Carvajal trở lại đỉnh cao - trở thành điểm yếu rõ rệt, đặc biệt khi phải đối đầu với một Nuno Mendes đầy tốc độ bên phía Bồ Đào Nha. Những khoảng trống chết người ở hành lang này khiến hàng thủ Tây Ban Nha chao đảo, buộc các trung vệ phải dạt rộng hoặc bị kéo lệch khỏi vị trí.

Cũng cần nói thêm về xu hướng dứt điểm của Tây Ban Nha. Đội bóng của De la Fuente có xu hướng sút nhiều, nhưng đôi khi thiếu tính chuẩn xác và lựa chọn hợp lý. Đây không hẳn là vấn đề lớn, nhưng trong một trận đấu mang tính quyết định, việc thiếu đi sự điềm tĩnh và khả năng kiểm soát tình huống trong vòng cấm có thể trở thành yếu tố định đoạt.

Tóm lại, Tây Ban Nha đang đi đúng hướng. Nhưng để có thể mơ đến ngai vàng ở World Cup 2026, họ cần những điều chỉnh tinh tế và hợp lý - trong đó, quan trọng nhất là vai trò của Pedri. Khi được đặt vào đúng không gian chiến thuật, Pedri không chỉ làm chủ khu trung tuyến, mà còn giúp toàn bộ hệ thống vận hành ổn định, linh hoạt và giàu tính kiểm soát hơn.

Bởi suy cho cùng, thiên tài cũng cần được đặt đúng chỗ để phát sáng. Và Pedri, nếu được trao lại chìa khóa tuyến giữa, có thể sẽ là lời giải cho bài toán kiểm soát mà De la Fuente đang thiếu.

