Taxi tự hành tại Trung Quốc gây tranh cãi

Dịch vụ taxi tự hành tại TP Vũ Hán (Trung Quốc) gây ra nhiều tranh cãi về mức độ an toàn khi tham gia giao thông hay các ảnh hưởng đến nhóm tài xế chạy dịch vụ.

Chuyên trang Car News China cho hay dịch vụ taxi tự hành tại TP Vũ Hán (Trung Quốc) đang gây ra nhiều sự tranh cãi. Vào tuần trước, một chiếc taxi tự hành (robotaxi) trong đội xe tự hành do Baidu sản xuất đã đâm vào một người đi xe đạp điện.

Hồi đầu năm, Baidu đã ra mắt robotaxi thứ hệ thứ sáu mang tên RT6 với giá niêm yết thấp hơn Xiaomi SU7, đồng thời nhắm đến kế hoạch triển khai 1.000 xe tự hành RT6 trên đường phố Vũ Hán vào cuối năm nay. Trong khi đó, dịch vụ Apollo Go của Baidu cũng sở hữu đội xe hơn 500 chiếc robotaxis đang hoạt động tại thủ phủ của tỉnh Hồ Bắc (Trung Quốc).

Robotaxi bị cáo buộc "cướp khách"

Theo Car News China, người dân Vũ Hán phàn nàn cho rằng tình trạng tắc nghẽn giao thông ở thành phố này xuất phát chủ yếu từ robotaxi. Về phần mình, các tài xế taxi cũng tin rằng mình đang phải chịu thiệt hại tài chính do các dịch vụ taxi tự hành đang được triển khai ở TP Vũ Hán.

Vì vậy, các tài xế taxi đang kiến nghị chính quyền TP Vũ Hán hạn chế hoạt động của dịch vụ taxi tự hành Apollo Go. Lãnh đạo của một hãng taxi cho hay có 4 trong tổng số 159 tài xế taxi thuộc đơn vị này đã nghỉ việc kể từ tháng 4. Theo Car News China, các xe tự hành thuộc đội robotaxi của Apollo Go được cho là có thể nhận trung bình 20 cuốc xe mỗi ngày ở giai đoạn hưng thịnh nhất.

Trong khi đó China News Weekly trích lời một tài xế taxi công nghệ ở Bắc Kinh (Trung Quốc) cho biết những ngày gần đây, anh thường nhận khoảng 16 hoặc 17 cuốc xe mỗi ngày. Tuy nhiên, người này cho biết từng có thể nhận đến 20 chuyến xe mỗi ngày tại thời điểm khoảng 2-3 năm về trước.

Chuyên trang Car News China đánh giá dù robotaxi có cước phí thấp hơn các dịch vụ gọi xe thông thường, chúng không thể được xem là nguyên nhân chính dẫn đến tình trạng sụt giảm doanh thu của cánh tài xế. Được biết, số robotaxis tại Vũ Hán chỉ chiếm khoảng 1% tổng lượng phương tiện taxi đang hoạt động ở thành phố này.

Tính đến thời điểm hiện tại, dịch vụ robotaxi tại TP Vũ Hán đã ghi nhận tổng cộng hơn 300 khiếu nại trên một website quản lý giao thông. Phần lớn khiếu nại liên quan đến việc robotaxi gây cản trở giao thông cũng như khả năng phản ứng chậm chạp của nhóm xe tự hành với các biến số xuất hiện trên đường, ví dụ đèn giao thông.

Trước đó, người dân TP Vũ Hán đã ghi nhận nhiều trường hợp robotaxi không thể di chuyển vào đúng làn đường, chủ yếu do tương tác không chính xác giữa hệ thống tự hành với các phương tiện cùng tham gia giao thông được cầm lái bởi con người.

Một video lan truyền trên mạng xã hội gần đây còn cho thấy chiếc taxi tự hành đã bị khựng lại do xác định một chiếc túi rơi trên đường là vật cản. Chỉ sau khi một người đi bộ di chuyển chiếc túi ra khỏi đường đi, chiếc robotaxi mới từ từ hoạt động trở lại bình thường.

Rẻ hơn, nhưng mất nhiều thời gian hơn

Ngay cả những khách hàng thường xuyên của dịch vụ taxi tự hành Apollo Go ở TP Vũ Hán cũng chia sẻ rằng hành trình với robotaxi thường mất nhiều thời gian hơn so với các chuyến đi có tài xế.

Tờ China News Weekly dẫn lời Liu Shuang cho biết một hành trình quen thuộc của cô sẽ mất khoảng 6-7 phút khi di chuyển cùng một tài xế có kinh nghiệm, nhưng sẽ tăng lên thành 10 phút với robotaxi do hệ thống tự hành thường ưu tiên các tuyến đường chính, nơi có nhiều đèn giao thông hơn.

Liu Shang cũng cho biết hành trình với robotaxi cũng diễn ra không thật sự êm ái vì chiếc taxi tự hành thường phanh đột ngột, phần lớn do người đi bộ hoặc các chướng ngại vật khác.

Cô thừa nhận ban đầu đã thử dịch vụ taxi tự hành của Apollo Go vì tò mò, nhưng sau đó đã chọn sử dụng robotaxi ít nhất 10 lần trong vòng một tháng.

Một trong những nguyên nhân chính khiến Liu Shang sử dụng taxi tự hành nhiều lần được cho là nằm ở số tiền phải trả.

Trên một hành trình dài 5 km mà Liu Shang thường đi, chi phí cho một chuyến taxi công nghệ thông thường rơi vào khoảng 11-15 NDT (khoảng 1,5- 2 USD ). Tuy nhiên khi chuyển sang sử dụng Apollo Go, số tiền cô phải trả chỉ là 7,5 NDT, tương đương khoảng 1 USD .

Nếu sử dụng voucher giảm giá, chi phí sử dụng với robotaxi thậm chí còn có thể giảm xuống mức 2,5 NDT (khoảng 0,35 USD ) cho quãng đường 5 km như trên. Với dịch vụ taxi công nghệ, Liu Shang cho biết cô từng phải trả 7,5 NDT (khoảng 1 USD ) sau khi đã áp dụng voucher giảm giá.

Tiềm năng phát triển

Ở giai đoạn triển khai ban đầu, robotaxi ở TP Vũ Hán được yêu cầu phải có một tài xế an toàn ngồi ở ghế phụ, trong khi hành khách chỉ có thể ngồi ở băng ghế thứ hai được ngăn cách bởi một tấm chắn bằng nhựa nhằm tránh các can thiệp vào hoạt động của taxi tự hành.

Tuy nhiên vào lúc này, số lượng robotaxi hoạt động tại TP Vũ Hán mà không cần tài xế an toàn đang tăng lên, đạt khoảng 70% vào tháng 4 và dự kiến còn tiếp tục tăng trong phần còn lại của năm 2024.

Việc TP Vũ Hán dỡ bỏ yêu cầu bắt buộc phải có tài xế an toàn trên taxi tự hành được đánh giá là sẽ giúp Apollo Go tiết kiệm được một khoản chi phí không nhỏ. Trong khi đó, Baidu tuyên bố giá bán của robotaxi thế hệ thứ sáu đã giảm đáng kể so với mức giá của các thế hệ tiền nhiệm.

Cụ thể, RT6 của Baidu có giá 204.600 NDT (khoảng 28.155 USD ), thấp hơn khá nhiều so với mức 480.000 NDT ( 66.053 USD ) ở thế hệ thứ năm. Hiện, giá dịch vụ taxi tự hành của Apollo Go vẫn đang được trợ giá, công ty cũng đang báo lỗ nhưng dự kiến đạt đến điểm hòa vốn trong năm sau.

Hiện, dịch vụ taxi tự hành Apollo Go đang bao phủ trên diện tích 3.000 km2 và được cấp phép hoạt động trên khoảng 3.378,73 km đường ở TP Vũ Hán. Như vậy, dịch vụ robotaxi của Baidu đang có khả năng phục vụ nhu cầu di chuyển của khoảng 7,7 triệu người, tương đương hơn một nửa dân số TP Vũ Hán.

Theo Car News China, Apollo Go còn được Baidu triển khai ở nhiều thành phố khác nhưng Vũ Hán vẫn đang là trọng điểm hoạt động chủ yếu của hãng taxi tự hành. Trước đó, Baidu từng chia sẻ kế hoạch phủ sóng dịch vụ robotaxi tại 100 thành phố khác nhau ở Trung Quốc vào cuối thập kỷ này.