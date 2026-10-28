Tàu cá ở Lâm Đồng cháy rụi cabin khi vừa rời cảng

Một chiếc tàu cá vừa rời cảng Phú Hải ra khơi đánh bắt thì bốc cháy, ngọn lửa nhanh chóng bao trùm cả chiếc tàu và thiêu rụi cabin.

Sáng 28/10, thông tin từ Đồn Biên phòng Thanh Hải (thuộc Bộ đội Biên phòng tỉnh Lâm Đồng) cho biết, đơn vị đã phối hợp các lực lượng chức năng tỉnh Lâm Đồng khống chế đám cháy từ chiếc tàu cá tại cảng Phú Hải vào sáng sớm cùng ngày.

Thông tin ban đầu, rạng sáng cùng ngày, tàu cá BTh 89330 TS (công suất 40CV, dài 10m) do ông Hà Tiến Tít làm thuyền trưởng, rời cảng Phú Hải ra biển đánh bắt. Khi vừa xuất bến, tàu bị kẹt dây ga dẫn đến chập điện và bốc cháy.

Tàu cá bốc cháy dữ dội sau khi xuất bến.

Ngọn lửa sau đó bốc lên dữ dội, cháy khắp con tàu. Nhiều người trên tàu cá và ngư dân lân cận đến hỗ trợ dập lửa nhưng ngọn lửa vẫn cháy mạnh.

Nhận thông tin vụ cháy, Đồn Biên phòng Thanh Hải phối hợp với Hải đội 2 Bộ đội Biên phòng tỉnh Lâm Đồng huy động 30 cán bộ, chiến sĩ cùng phương tiện khẩn trương tham gia chữa cháy.

Sau khi khống chế được đám cháy, lực lượng biên phòng lai dắt tàu cá về khu vực trước Trạm Kiểm soát biên phòng Phú Hải để tiếp tục xử lý. Đội Chữa cháy và cứu nạn cứu hộ khu vực 5 cũng được huy động phối hợp xử lý vụ việc.

Sau đám cháy, thân tàu cháy đen, nhiều bộ phận bị thiêu rụi. Đồn Biên phòng Thanh Hải cho biết đang phối hợp làm rõ nguyên nhân, thống kê thiệt hại vụ cháy gây ra.

Trước đó, Báo Điện tử VTC News đưa tin, khoảng 8h30 sáng 15/4, tại biển Phan Thiết, tỉnh Lâm Đồng xảy ra vụ cháy tàu cá.

Theo báo cáo nhanh của Bộ đội Biên phòng Lâm Đồng, con tàu bị cháy trên biển mang số hiệu BTh 95768 TS, chiều dài hơn 19 m, công suất 750 cv do ông Nguyễn Văn Tư (ngụ phường Phú Thủy) là thuyền trưởng kiêm chủ phương tiện.

Bước đầu, xác định con tàu trên xuất bến đi biển vào ngày 12/4 gồm 21 thuyền viên. Đến 5h sáng 15/4 thì tàu vào bến Cảng cá Phú Hài.

Tàu cá bị ngọn lửa thiêu rụi.

Vào lúc 8h5, tàu neo đậu cửa cách Cảng cá Phú Hài khoảng 2 km về hướng Tây Nam thì bị bốc cháy, may mắn không có thương vong.

Nguyên nhân vụ cháy là do khi đang nấu ăn thì bị rò rỉ bình gas.

Đồn Biên phòng Thanh Hải đã huy động ba xuồng nước phối hợp với Hải đội 2 tổ chức hai phương tiện, một ca nô và một tàu cùng 10 cán bộ, chiến sĩ tham gia hỗ trợ chữa cháy.

Khoảng 1 tiếng sau, đám cháy được khống chế, dập tắt. Tại hiện trường, cabin tàu cùng nhiều tài sản bị thiêu rụi hoàn toàn.