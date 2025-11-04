Tập hợp 1.280 kiến nghị, vướng mắc về đất đai trong 2 tháng

Có 443 vướng mắc liên quan đến thực hiện mô hình chính quyền địa phương 2 cấp; 835 kiến nghị, vướng mắc liên quan đến quá trình triển khai thi hành pháp luật đất đai.

Ảnh minh họa. Nguồn: TTXVN phát.

Cục Quản lý Đất đai (Bộ Nông nghiệp và Môi trường) thông tin, sau 2 tháng (từ ngày 18/8 đến 18/10) thực hiện nhiệm vụ của 34 công chức được cử về địa phương hỗ trợ, đã tập hợp được tổng số 1.542 kiến nghị, vướng mắc; trong đó, có 1.278 kiến nghị của lĩnh vực đất đai.

Các công chức đã thực hiện trả lời trực tiếp 1.058 kiến nghị và tổng hợp gửi về Cục Quản lý Đất đai 484 kiến nghị đề nghị hỗ trợ, hướng dẫn thực hiện. Cùng đó là 264 kiến nghị thuộc lĩnh vực khác của Bộ Nông nghiệp và Môi trường được chuyển về Vụ Pháp chế là đầu mối tiếp nhận để tham mưu cho lãnh đạo Bộ Nông nghiệp và Môi trường giải quyết.

Qua kết quả rà soát, phân loại cho thấy có 443 vướng mắc liên quan đến thực hiện mô hình chính quyền địa phương 2 cấp; 835 kiến nghị, vướng mắc liên quan đến quá trình triển khai thi hành pháp luật đất đai.

Nội dung các vướng mắc, kiến nghị tập trung nhiều vào khâu đo đạc, chỉnh lý lập bản đồ địa chính, trích đo bản đồ địa chính; đăng ký, cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất (cấp lần đầu và đăng ký biến động đất đai); bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất; công tác giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất; việc xử phạt vi phạm hành chính về đất đai; phần mền xử lý khi giải quyết thủ tục hành chính liên thông trong lĩnh vực đất đai tại địa phương; thời gian thực hiện các thủ tục hành chính.

Cụ thể, có 480 kiến nghị về nội dung về đo đạc, đăng ký đất đai; 294 kiến nghị nội dung về quy hoạch, giao đất, thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất; 256 kiến nghị về giá đất, bồi thường, hỗ trợ, tái định cư; 156 kiến nghị về thủ tục hành chính, quyền của người sử dụng đất; 54 kiến nghị về kiểm soát quản lý, sử dụng đất, xử lý vi phạm về đất đai; 38 kiến nghị về thống kê, kiểm kê đất đai; cơ sở dữ liệu đất đai.

Cục Quản lý Đất đai nhận xét số lượng các kiến nghị đã giảm dần theo tuần. Nhiều kiến nghị, vướng mắc đã được công chức trả lời, hướng dẫn trực tiếp tại hội nghị tập, các buổi làm việc trực tiếp tại xã, phường. Một số kiến nghị, vướng mắc tổng hợp gửi về đã được Cục Quản lý đất đai khẩn trương chỉ đạo các đơn vị chuyên môn phối hợp xử lý và hướng dẫn công chức giải đáp, xử lý trong quá trình làm việc tại địa phương.

Ngoài tổng hợp từ báo cáo do địa phương gửi về, trong quá trình công tác tại địa phương ra, các công chức cũng tự nhận diện một số tồn tại, khó khăn, vướng mắc lĩnh vực đất đai. Đây chủ yếu là những tồn tại chung quá trình triển khai nhiệm vụ khi thực hiện sắp xếp tổ chức bộ máy mô hình chính quyền địa phương 2 cấp.

Trong 2 tháng thực hiện nhiệm vụ về địa phương hỗ trợ, các công chức đã phối hợp với 34 Sở Nông nghiệp và Môi trường các tỉnh, thành phố trực để triển khai nhiều phần việc. Cụ thể như làm việc với lãnh đạo Sở Nông nghiệp và Môi trường và đại diện lãnh đạo Phòng Quản lý đất đai, các đơn vị trực thuộc sở để thống nhất cách thức và nội dung làm việc.

Theo đó, các địa phương đã xây dựng kế hoạch để tổ chức tập huấn, làm việc với các đơn vị cấp xã; ban hành văn bản gửi Ủy ban nhân dân các xã/phường để rà soát, tổng hợp khó khăn, vướng mắc trong lĩnh vực đất đai khi thực hiện mô hình chính quyền địa phương 2 cấp.

Các công chức đã tham gia các cuộc họp do Sở Nông nghiệp và Môi trường tổ chức với sự tham dự của đại diện các sở, ngành, địa phương… để tháo gỡ, giải quyết vướng mắc khi áp dụng quy định của Luật Đất đai 2024 và Nghị định 151/2025 của Chính phủ Quy định về phân định thẩm quyền của chính quyền địa phương 2 cấp, phân quyền, phân cấp trong lĩnh vực đất đai cũng như Nghị định số 226/2025 của Chính phủ Sửa đổi, bổ sung một số điều của các nghị định quy định chi tiết thi hành Luật Đất đai.

Cùng đó là làm việc về quy trình, trình tự thủ tục giải quyết thủ tục hành chính; trao đổi, thảo luận và đề xuất giải pháp về các nhiệm vụ cụ thể cần tập trung thực hiện để triển khai chiến dịch 90 ngày đêm làm giàu, làm sạch Cơ sở dữ liệu đất đai; phối hợp, hướng dẫn về việc tổng hợp số liệu và phân bổ chỉ tiêu sử dụng đất cho đơn vị hành chính cấp xã sau sắp xếp để thực hiện công tác quản lý đất đai theo quy định tại khoản 1 Điều 2 Nghị quyết số 66.3/2025 Tháo gỡ, xử lý vướng mắc để triển khai các dự án trong thời gian Quy hoạch sử dụng đất quốc gia thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050 chưa được phê duyệt điều chỉnh.

Ngoài ra, các công chức còn làm việc với đơn vị chuyên môn (Văn phòng Đăng ký đất đai, Chi Cục Quản lý đất đai, Trung tâm Phát triển quỹ đất) để trao đổi, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong quá trình triển khai các nhiệm vụ cụ thể.

Đồng thời, cùng với địa phương tham gia khắc phục hậu quả, ổn định đời sống, phục hồi sản xuất sau cơn bão số 11 tại các tỉnh Thái Nguyên, Nghệ An, Cao Bằng, Điện Biên, Bắc Ninh.

Như vậy, sau 2 tháng công tác tại địa phương, các công chức đã làm việc trực tiếp với 526 xã/phường tại 34 địa phương. Qua đó, phối hợp với Chi cục Quản lý đất đai, Văn phòng đăng ký đất đai và Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai tổ chức triển khai gần 40 buổi tập huấn với sự tham gia của gần 500 xã/phường, cụm xã/phường với sự tham dự của hơn 1.600 người.

Nội dung tập huấn tập trung vào các nhiệm vụ về đất đai mà các địa phương đang vướng mắc, ách tắc. Các chuyên đề chủ yếu bao gồm: đăng ký đất đai, cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất; thực hiện thủ tục hành chính trong lĩnh vực đất đai; phân định thẩm quyền của chính quyền địa phương 2 cấp, phân quyền, phân cấp trong lĩnh vực đất đai…

Đặc biệt, các công chức đã triển khai Nhóm hỗ trợ trực tuyến gồm các thành viên là các cán bộ công chức cấp xã làm công tác quản lý đất đai để chia sẻ kiến thức, trao đổi chuyên môn nghiệp vụ về quản lý đất đai, đặc biệt và các nhiệm vụ, quyền hạn, trình tự thủ tục đã được phân cấp cho cấp xã chủ trì thực hiện.

Từ đó để các cán bộ công chức làm công tác quản lý đất đai ở cấp xã nắm bắt thông tin, thuận lợi trong quá trình triển khai công việc (đặc biệt là đối với những cán bộ, công chức mới được giao làm công tác quản lý đất đai nhưng chưa có kinh nghiệm thực hiện phần việc này).

Ngoài việc phối hợp với địa phương để chuẩn bị tài liệu theo kế hoạch làm việc của đoàn công tác do Chính phủ, bộ, ngành tổ chức, các công chức còn góp phần đôn đốc, hướng dẫn địa phương thực hiện các nhiệm vụ theo chỉ đạo của Bộ Nông nghiệp và Môi trường, Cục Quản lý đất đai tại các công văn về việc hướng dẫn về căn cứ thu hồi đất, giao, cho thuê đất theo Luật Đất đai; về triển khai thực hiện chiến dịch làm giàu, làm sạch cơ sở dữ liệu quốc gia về đất đai; thực hiện kiểm kê đất đai và lập bản đồ hiện trạng sử dụng đất năm 2024…

Cùng đó là hướng dẫn về kết quả thực hiện và nhu cầu khối lượng, kinh phí thực hiện hoàn chỉnh việc đo đạc lập bản đồ địa chính, đăng ký, cấp giấy chứng nhận và xây dựng cơ sở dữ liệu đất đai; về triển khai Công điện số 168 của Thủ tướng về việc tăng cường thực hiện pháp luật về phân cấp, phân quyền, phân định thẩm quyền khi vận hành chính quyền địa phương 2 cấp.