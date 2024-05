Tập đoàn Công nghiệp Cao su sẽ bầu mới 3 thành viên HĐQT

Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam dự kiến bầu bổ sung 3 thành viên HĐQT và chi 1.200 tỷ đồng để trả cổ tức tiền mặt theo tỷ lệ 3%.

GVR dự kiến chi 1.200 tỷ đồng trả cổ tức tiền mặt theo tỷ lệ 3%. Ảnh: GVR.

Theo tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2024, Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam (HoSE: GVR) cho biết sẽ tiến hành bầu bổ sung 3 thành viên Hội đồng quản trị và 1 thành viên Ban kiểm soát cho nhiệm kỳ 2021-2026.

Trước đó, tại đại hội cổ đông bất thường hồi tháng 3, doanh nghiệp này đã miễn nhiệm đối với 3 thành viên HĐQT là ông Huỳnh Văn Bảo, ông Phạm Văn Thành, ông Phan Mạnh Hùng.

Năm 2023, tập đoàn ghi nhận doanh thu gần 24.700 tỷ đồng , vượt 2% kế hoạch và lợi nhuận sau thuế hợp nhất đạt gần 3.400 tỷ đồng , hoàn thành kế hoạch năm. GVR lên kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2023 với phương án trả cổ tức tiền mặt theo tỷ lệ 3%, tương đương số tiền 1.200 tỷ đồng .

Năm nay, Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam lên kế hoạch doanh thu 25.000 tỷ đồng , tăng 1,2% so với cùng kỳ. Lợi nhuận sau thuế dự kiến hơn 3.400 tỷ đồng , tăng 2% so với thực hiện trong năm 2023.

Riêng trong quý I, GVR ghi nhận gần 4.600 tỷ đồng doanh thu thuần, tăng khoảng 11% so với cùng kỳ năm trước, nhưng lãi ròng lại giảm 14%, còn 650 tỷ đồng .

TÌNH HÌNH KINH DOANH CỦA GVR ĐI LÙI VÀI NĂM GẦN ĐÂY Kết quả kinh doanh của Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam. Nguồn: BCTC DN. Nhãn 2018 2019 2020 2021 2022 2023 Doanh thu thuần tỷ đồng 14081 19804 21116 26189 25426 22138 Lợi nhuận sau thuế

2545 3833 5076 5340 4753 3373

Về chỉ tiêu chiến lược và kế hoạch chủ yếu trong giai đoạn 2026-2030, tập đoàn này sẽ nâng tỷ trọng doanh thu hoạt động sản xuất, kinh doanh chính (trồng, chế biến, kinh doanh cao su; chế biến gỗ nhân tạo; sản phẩm công nghiệp cao su; đầu tư kinh doanh các khu công nghiệp/cụm công nghiệp; nông nghiệp công nghệ cao) đến năm 2030 lên 95%.

Các hoạt động sản xuất, kinh doanh chính cũng được nâng tỷ trọng cơ cấu lợi nhuận lên khoảng 70-80%. Tốc độ tăng trưởng bình quân của tập đoàn giai đoạn 2026-2030 được kỳ vọng đạt 5-6%/năm.

Mới đây, Cơ quan Cảnh sát Điều tra Bộ Công an (C03) đã khởi tố vụ án hình sự "Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước gây thất thoát, lãng phí" xảy ra tại Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam và các đơn vị liên quan.

Cơ quan Cảnh sát Điều tra đồng thời khởi tố bị can, Lệnh bắt bị can để tạm giam, Lệnh cấm đi khỏi nơi cư trú, Lệnh khám xét đối với 9 bị can liên quan để điều tra, làm rõ. Trong đó, có ông Lê Quang Thung, nguyên Tổng giám đốc, nguyên Quyền Chủ tịch HĐQT Tập đoàn.

Các sai phạm xảy ra tại Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam, Công ty Cao su Đồng Nai, Công ty Cao su Bà Rịa và các đơn vị liên quan đến các sai phạm tại dự án khu đất 39-39B Bến Vân Đồn, quận 4, TP.HCM.