Tang lễ của Kim Sae Ron

Người thân đang túc trực bên linh cữu của Kim Sae Ron tại nhà tang lễ số 7 thuộc Trung tâm y tế Seoul Asan.

Theo YTN, lễ viếng Kim Sae Ron bắt đầu từ ngày 17/2 tại nhà tang lễ số 7 của Trung tâm y tế Seoul Asan ở Pungnap-dong, Songpa-gu (Seoul, Hàn Quốc). Lễ di quan sẽ được cử hành vào lúc 6h20 phút ngày 19/2.

Người đứng ra lo liệu tang lễ là cha của cô. Sự ra đi đột ngột của Kim Sae Ron, người con gái cả trong gia đình có 3 chị em, đã khiến gia đình chìm trong nỗi đau. Địa điểm chôn cất thi hài của cô vẫn chưa được xác nhận.

Diễn viên Kim Sae Ron qua đời ở tuổi 25. Ảnh: Nate.

Kim Sae Ron được phát hiện qua đời tại nhà riêng ở Seongsu-dong, Seongdong-gu vào khoảng 4h54 chiều ngày 16/12. Cảnh sát cho biết không có dấu hiệu phạm tội liên quan đến cái chết của nữ diễn viên. Tại hiện trường, họ không tìm thấy thư tuyệt mệnh. Cảnh sát đang điều tra chi tiết về vụ việc.

Một người quen của Kim Sae Ron nói trên Edaily rằng, nữ diễn viên đã đổi tên thành Kim Ah Im, đang chuẩn bị mở quán cà phê và có kế hoạch trở lại showbiz. Do đó, khi hay tin Kim Sae Ron đột ngột ra đi, người này đã rất sốc.

Trong khi đó, trả lời Xports News, một người khác có mối quan hệ thân thiết với nữ diễn viên kể: "Kim Sae Ron sống một mình tại căn hộ ở quận Seongdong, trong khi cả nhà cô ấy cư trú ở tỉnh Gyeonggi. Em gái của Kim thỉnh thoảng qua lại giữa nhà bố mẹ và nhà Kim Sae Ron".

Người này tiết lộ Kim Sae Ron gặp vấn đề nghiêm trọng về sức khỏe tinh thần, phải điều trị tâm lý và tinh thần trước khi mất.

Kim Sae Ron sinh năm 2000, bắt đầu tham gia nghệ thuật vào năm 2009, trở nên nổi tiếng khi diễn xuất cùng Won Bin trong bộ phim The Man from Nowhere. Kể từ đó, nữ diễn viên tham gia một số dự án khác. Trước khi qua đời, cô đã hoàn tất ghi hình tác phẩm Guitar Man vào tháng 11/2024. Dự án chưa có lịch phát hành chính thức.