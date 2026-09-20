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Kinh doanh

Tận thấy hàng nghìn căn hộ tái định cư hoang vắng ở TP.HCM

  • Chủ nhật, 20/9/2026 12:52 (GMT+7)
  • 16 phút trước

Hàng nghìn căn hộ ở Khu tái định cư Vĩnh Lộc B (xã Tân Vĩnh Lộc), Khu tái định cư Bình Khánh (phường An Khánh)... đang bỏ hoang, xuống cấp vì không có người ở.

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Khu tái định cư Vĩnh Lộc B (xã Tân Vĩnh Lộc, TP.HCM) có quy mô 30,9 ha, gồm 45 block chung cư với 1.939 căn hộ và 529 nền đất.
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Khu tái định cư Vĩnh Lộc B đưa vào sử dụng từ năm 2010.
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Tuy nhiên hiện tại, Khu tái định cư Vĩnh Lộc B người ở thưa thớt.
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Tại tầng trệt Khu tái định cư Vĩnh Lộc B, một số block cửa sắt đóng im ỉm, hoen gỉ.
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Khu tái định cư Vĩnh Lộc B thưa thớt người ở nên bị đồn là nhà có ma.
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Quần áo phơi bên ngoài tiện ích công viên.
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Nhiều dãy nhà mảng tường đã bong tróc nham nhở, bạc màu sơn, đóng rêu phong.
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Cửa trong Khu tái định cư Vĩnh Lộc B mục nát.
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Luật Phát triển đô thị vừa được thông qua ngày 24/8 sẽ giúp UBND TP.HCM bố trí tái định cư bằng nhà ở xã hội và linh hoạt chuyển đổi các loại hình nhà ở xã hội sang nhà ở thương mại và ngược lại.
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Điều này giúp TP.HCM chuyển đổi và sử dụng hợp lý quỹ nhà cho tổng thể chính sách nhà ở tại TP.HCM, giải quyết điểm nghẽn nhà tái định cư bỏ hoang lâu nay.

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Tương tự, Khu tái định cư Bình Khánh (phường An Khánh, TP.HCM) cũng có hàng ngàn căn hộ đang bỏ hoang.
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Khu tái định cư Bình Khánh là khu tái định cư lớn nhất TP.HCM được xây dựng, hoàn thành từ năm 2015.
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Tuy nhiên, kể từ đó đến nay, nhiều block chung cư vẫn cửa đóng then cài và đang xuống cấp trầm trọng.
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Khu tái định cư Bình Khánh nằm trong Khu đô thị mới Thủ Thiêm nên có vị trí đắc địa, xung quanh còn nhiều lô đất "vàng".
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Sau nhiều năm bỏ hoang, Khu tái định cư Bình Khánh đã bắt đầu xuống cấp, hư hỏng.
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Khu tái định cư Bình Khánh vắng bóng người ở, hoang hóa lâu ngày.
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Hiện tại, Khu tái định cư Bình Khánh được rào chắn xung quanh, không cho người dân ra vào.
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Hệ thống phòng cháy chữa cháy, điện nước ở Khu tái định cư Bình Khánh cũng có dấu hiệu hư hỏng.
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Cỏ mọc um tùm ở Khu tái định cư Bình Khánh.
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Mới đây, UBND TP.HCM đã ban hành kế hoạch tổ chức đấu giá 3.790 căn hộ tái định cư tại phường An Khánh.
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Như vậy, cuộc đấu giá sắp tới sẽ là lần thứ 5 TP.HCM tổ chức đối với 3.790 căn hộ tái định cư này.

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Theo Phạm Nguyễn, Duy Quang/Tiền Phong

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