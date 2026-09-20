Tận thấy hàng nghìn căn hộ tái định cư hoang vắng ở TP.HCM

Luật Phát triển đô thị vừa được thông qua ngày 24/8 sẽ giúp UBND TP.HCM bố trí tái định cư bằng nhà ở xã hội và linh hoạt chuyển đổi các loại hình nhà ở xã hội sang nhà ở thương mại và ngược lại.